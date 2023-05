Une association malienne indique avoir collecté plus de 8 millions de signatures pour l’intensification des échanges entre Bamako et Moscou. Selon la diplomatie russe, en 2022, la coopération avec Bamako dans les domaines militaire et militaro-technique a connu un nouvel élan.

Le Premier ministre malien Choguel Kokalla Maïga a reçu ce 30 mai le Groupe des patriotes du Mali (GPM), une association, qui l’a informé de ses actions en faveur du renforcement des liens d’amitié entre le Mali et la Russie, rapporte l’office du chef du gouvernement.

Ainsi, l’association dit avoir collecté plus dе 8 millions de signatures pour sa pétition en faveur d’un rapprochement avec la Russie. Les signatures viennent “de l’intérieur comme de l’extérieur” du pays, selon le compte-rendu.

“Le Premier ministre a salué les efforts du GPM en faveur de la consolidation des relations entre notre pays et la Russie. Il est revenu sur quelques séquences de l’histoire de la coopération entre les deux pays. Une façon pour lui d’affirmer son soutien aux actions entreprises par le GPM”, selon le compte-rendu de la rencontre.

Ce groupe, fondé en 2016, comprend plusieurs associations et mouvements. La pétition a été lancée en 2016. En 2019, le groupe affirmait avoir déposé sa pétition à l’ambassade de Russie à Bamako.

Depuis 2016, “des réalisations ont été faites”, selon le compte-rendu de la rencontre, “avec notamment l’octroi de bourses d’études en Russie, ainsi que la construction de la Maison de la Russie au Mali”.

Rapprochement russo-malien

Les autorités maliennes de transition ont à plusieurs reprises déclaré leur volonté d’approfondir la coopération avec Moscou dans les domaines de la défense et de l’énergie. Le pays africain s’attend également à des aides sociales et scientifiques.

Début 2023, en visite au Mali, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré que la coopération avec Bamako dans les domaines militaire et militaro-technique a connu un nouvel élan (essor, nouveau développement) avec l’envoi d’un important lot de matériel aéronautique russe.

En novembre 2021, la Russie a livré quatre hélicoptères de transport militaire Mi-171. En août 2022, le pays africain avait reçu plusieurs avions et hélicoptères militaires de Russie, dont des chasseurs L-39 et Su-25, ainsi que des hélicoptères de combat Mi-24P et Mi-8 et des avions de transport.

Source: https://fr.sputniknews.africa/

