La Commission Vérité, Justice et Réconciliation (CVJR) a tenu un atelier de restitution de la politique de réparation et un plaidoyer pour la création d’une Agence nationale de gestion des réparations en faveur des victimes (ANGRV), le jeudi 29 septembre 2022, au Centre de formation des collectivités territoriales (CFCT). Les travaux étaient dirigés par le vice-président de la CVJR, El hadji Sidi Konaké.

Le vice-président de la CVJR, El hadji Sidi Konaké, a souligné que l’objectif général de cette rencontre est d’amener les différents acteurs à une meilleure connaissance et appropriation du contenu de la politique de réparation, afin de s’assurer de sa mise en œuvre rapide. Selon lui, plusieurs résultats sont attendus à la fin de cet atelier.

Il estime qu’il faut permettre aux acteurs étatiques, la société civile, les représentants de la communauté et les victimes d’avoir une meilleure connaissance de la politique de réparation et de les mobiliser de manière efficace pour sa mise en œuvre, de faire des actions de plaidoyer auprès des décideurs pour la création de l’Agence nationale de gestion des réparations en faveur des victimes (ANGRV) et sa mise en œuvre.

À l’en croire, il faut échanger avec les différents acteurs, pour corriger des cas d’insuffisance dans la mise en œuvre de la politique de réparation. S’agissant de la réparation, le vice-président a précisé qu’il faut être victime d’abord, avoir la détermination et l’évaluation des préjudices donnant lieu à réparation et avoir la détermination des différentes mesures de répartition, qu’elles soient individuelles, collectives, spécifiques aux femmes et aux enfants ou qu’elles garantissent la non-répétition des violations.

Il a indiqué que l’objectif général de cette réparation est de contribuer à la construction d’un Mali juste, pacifique, uni et réconcilié, à travers la restauration de la dignité des victimes par une réparation adéquate des préjudices causés aux victimes, tout en accordant une attention particulière aux femmes et aux enfants ou à des personnes en situation de vulnérabilité. Avant d’ajouter que de nombreux résultats sont attendus après cette réparation.

Abréhima GNISSAMA

