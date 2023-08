Pour donner un nouveau visage à la capitale : Le ministre de la Jeunesse lance les brigades citoyennes

Ce dimanche 20 aout 2023 a vu le démarrage des activités des brigades citoyennes à Bamako à travers 1 200 jeunes volontaires, à raison de 200 par communes.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé l’Instruction civique et la Construction citoyenne, M Abdoul Kassim Fomba, a lancé la Brigade citoyenne. Il était accompagné de son homologue de la Femme, de l’Enfant, et de la Famille, de l’ambassadeur du Mali au Rwanda, ainsi que plusieurs autres personnalités du gouvernement, du CNT, de la société civile, des élus du District de Bamako.

La ministre de la Femme, de l’Enfant et de la Famille a tenu à remercier son collègue Fomba de la Jeune pour l’avoir associée à ce projet dont les missions sont traditionnellement dévolues à la femme dans notre société. Elle a engagé toutes les femmes du Mali et tous les services relevant de son département pour accompagner ledit projet, avant d’annoncer le démarrage très prochain d’un mouvement similaire : « brigade de la femme et des filles pour le 22 septembre ».

Au terme de la cérémonie, les jeunes brigadiers se sont engagés à aller au-delà des discours en traduisant en acte la volonté des plus hautes autorités, celle de faire du Mali là où il est fait bon vivre.

Abdoul Kassim Fomba a profité de cet espace pour rappeler les trois priorités définies par le Président de la Transition, dont l’une est basée sur l’engagement citoyen de la jeunesse.

M Zouroukou

Source : LA DIFFERENCE

