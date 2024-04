Prévention des risques professionnels : la Journée africaine sera célébrée le mardi 30 avril au CICB

L’Institut national de prévoyance social (INPS) et ses partenaires célébreront, le mardi 30 avril, la 28ème édition de la Journée Africaine de la Prévention des Risques Professionnels (JAPRP) et la 22ème édition de la Journée Mondiale la Santé et de la Sécurité au Travail (JMSST). Des journées d’information et de sensibilisation qui ont débuté, ce vendredi 26 avril, par une conférence de presse.

« Sécurité et Santé au Travail dans les secteurs d’activité à fort potentiel de risque défis et stratégies d’intervention », et « Impacts du changement climatique sur la Sécurité et la Santé au Travail ». Tels sont les thèmes respectifs des deux journées africaine et mondiale. Chaque année, plus de 2,78 millions de travailleurs perdent la vie à cause d’accidents du travail ou de maladies liées à leur activité professionnelle.

Selon le représentant du Directeur général, Abdoulaye Mahamadou Maïga, Conseiller technique chargé de la prévention des risques professionnels, près d’un accident du travail mortel sur cinq (18%) a lieu en Afrique. S’appuyant sur les statistiques de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), Abdoulaye Mahamadou Maïga souligne pourtant que le continent ne représente que 2% des emplois dans le monde contre 15% pour l’Europe qui enregistre moins de 8% du total des accidents.

De 2020 à 2022, 1 500 accidents de travail ont été déclarés à l’INPS. Aux dires de Mahamane Koné, chef Service prévention des risques professionnels, 70% de ses déclarations sont des accidents de trajet, avec 15 décès enregistrés. La prise en charge de ses accidents de travail a coûté 1,5 milliards FCFA. Au Mali, reconnaît Mahamane Maïga, le taux de déclaration des accidents de travail est faible. Les textes donnent à l’employé 24h pour signaler un accident de travail à son employeur. Ce dernier à 48h pour informer l’INPS.

Sur la faible déclaration des accidents de travail et les maladies professionnelles, le spécialiste Habou Baye dit Babou BA expliqué qu’au Mali, seules 44 maladies sont reconnues comme « maladies professionnelles ». « Au Niger, ils sont à une liste de 88 maladies professionnelles », indique-t-il. Ainsi, les troubles visuelles pouvant découler d’une surexposition à un écran d’ordinateur n’est pas encore reconnue comme une maladie professionnelle au Mali.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

