Le Club des Radios Libres de Bamako a décerné ce vendredi 13 janvier, un Certificat de reconnaissance au Président du Conseil Economique, Social et Culturel , Monsieur Yacouba KATILE pour sa contribution à la promotion de la Paix et le renforcement du tissu social au Mali . La cérémonie a eu comme cadre les locaux de l’institution, sis à Koulouba. Elle a enregistré la présence des membres du bureau et du personnel administratif de l’Assemblée Consultative.

« Nous sommes venus, Monsieur le Président, vous décerner ce certificat pour votre leadership éclairé dans le processus de Paix et de renforcement du tissu social au Mali », a expliqué M. Adama DAH TRAORE, le Président du Club des Radios Libres de Bamako.

Il a ensuite indiqué que ladite cérémonie rentre dans leur programme d’activité de l’édition 2022 pour la paix et la cohésion sociale. L’heureux récipiendaire qui n’est d’autre que le Président du Conseil Economique, Social et Culturel, M. Yacouba KATILE, s’est dit très sensible à cette marque de considération. Selon lui, aucun sacrifice ne serait de trop pour l’apaisement du climat sociopolitique et la Cohésion sociale. Pour le patron de la 8è Institution, cette reconnaissance est une invite à lui adressée, afin de consentir davantage d’efforts dans la construction de l’édifice national. Monsieur KATILE a rappelé qu’il doit cette consécration, à l’engagement de l’ensemble de ses collaborateurs.

Il faut rappeler que l’apaisement du climat social fait partie des axes prioritaires de la 6 è mandature du CESC.

Baba Bourahima CISSE

Conseiller en Communication

