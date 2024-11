Programme promotion du genre dans les médias : Les conseils de Hamadou Fall Dianka aux dames journalistes en herbe !

La 3e édition de la formation du Programme promotion du genre dans le secteur des médias se tient depuis quelques jours à l’ANCD. Ce renforcement des capacités des dames journalistes avait le mardi 12 novembre comme invité de marque Hamadou Fall Dianka, haut fonctionnaire et leader du développement communautaire. Il a partagé avec les apprenantes sa vision du leadership, de la réussite avant de leur prodiguer des conseils pour leur succès dans le monde des médias en pleine mutation avec le numérique.

Le Programme promotion du genre dans le secteur des médias, faut-il le rappeler, est une initiative du réseau de l’audiovisuel public en partenariat avec les anciens étudiants et stagiaires maliens du Maroc. Elle vise à renforcer les capacités des jeunes dames journalistes dans divers secteurs des médias. Pour cette 3è édition, 24 participantes, toutes des stagiaires dans les stations télés et radios, suivent une série de formations qui va s’étaler sur 5 à 6 semaines avec différents modules.

Pour Mohamed S. Maïga du Programme promotion du genre dans le secteur des médias, ce sont des formations pratiques qui concernent les cibles jeunes femmes qui ont terminé leurs études et qui sont en stage dans les médias de la place.

Selon lui, les modules enseignés portent sur comment traiter un élément vidéo, comment tourner avec une caméra, comment être autonome dans un contexte concurrentiel, la collecte et le traitement de l’information. Leur apprentissage, selon M. Maïga, va aussi s’articuler autour du numérique notamment l’utilisation du mobile journaliste (téléphone).

Les techniques d’entretien et de débats seront aussi à l’ordre du jour au cours de cette formation, sans oublier l’intelligence artificielle. Outre le monde médiatique malien, des formateurs viendront du Maroc et de la Belgique. Aussi, durant ces semaines de formation, plusieurs personnalités issues de différents secteurs d’activités avec un leadership avéré dans leur communauté vont partager leurs expériences avec les apprenantes.

C’est le cas d’Hamadou Fall Dianka, haut fonctionnaire de son état et leader communautaire, qui a prodigué des sages conseils aux journalistes en herbe. “En tant que leader associatif, je suis là pour vous donner des conseils et surtout vous encourager dans votre métier. L’essentiel pour vous dans votre profession, c’est de pouvoir donner des informations vérifiables et vérifiées. Le mot recoupement n’appartient pas seulement au service de la fiscalité, mais aussi à la communauté des journalistes”, a introduit l’invité du jour.

Selon lui, donner l’information au public est le métier le plus noble. “Vous avez choisi votre métier ; à vous de le prendre au sérieux. C’est vrai que le téléphone est un outil de travail pour vous mais aussi cet appareil peut vous créer des conséquences terribles par rapport à l’information et cette même information donnée à tort et à travers peut créer des ennuis. Il faut donc choisir l’information qui puisse construire et non détruire. Surtout que l’information est à la base de tout car celui qui n’a pas une bonne information ne peut pas prendre une bonne décision”, a conseillé Hamadou Fall Dianka. Et de rendre hommage aux dames journalistes, car, à l’en croire, les femmes constituent les piliers de toutes les sociétés.

“A vous de mesurer la mission qui vous est confiée et savoir donner l’information car quand une femme donne une information, c’est évident que tout le monde prête attention à cela. Vous serez des entrepreneuses de demain, à vous de vous conformer à la légalité. Car une entreprise c’est d’abord la contribution au développement d’un pays, l’épanouissement et le développement local, cela veut dire que chacune de vos entreprises doit être une entité fiscalisable ; à vous de prendre les bonnes décisions et de vous conformer à la législation”, a soutenu Dianka.

Citant son exemple en tant leader de développement communautaire à travers sa localité, Hamadou Fall Dianka d’ajouter que cette expérience lui a permis de savoir que le pays a besoin de toutes ses filles et de tous ses fils pour pouvoir se développer. Avant de préciser que le développement le plus crucial, est le développement humain. “Tous les pays sont assis sur les ressources humaines, il faut d’abord qu’on ait un nouveau malien ou une nouvelle malienne pour permettre au Mali de se développer”, a déclaré l’invité du jour sous un tonnerre d’applaudissements des jeunes dames journalistes qui ont apprécié le leadership, la disponibilité et l’humilité de Hamadou Fall Dianka.

En guise de dernier message, il a invité ses interlocutrices à être humbles dans la vie et dans leurs actions quotidiennes.

A rappeler que des personnalités comme le Directeur Général du PMU-Mali, Fasséry Doumbia, se sont prêtées à l’exercice d’invités du Programme promotion du genre dans le secteur des médias.

El Hadj A.B. HAIDARA

