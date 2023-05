Les étudiants et les professeurs de l’université de Kabala et l’Institut National de Formation en Science de la Santé (INFSS) ont été imprégnés sur les textes proposés à devenir loi fondamentale du Mali. C’était à travers des sessions animées le vendredi 26 mai 2023 par une délégation conduite le ministre Ibrahim Ikassa Maïga à l’INSFESS, et celle du S-G du ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique au niveau de l’université de Kabala.

La démarche gouvernementale engagée pour édifier les citoyens sur le contenu et la pertinence du Projet de nouvelle Constitution à travers différentes sessions de vulgarisation et appropriation, a concerné différentes couches de la Nation. Après les forces vives, acteurs des médias, monde culturel, haute administration etc, le vendredi était le tour du milieu estudiantin de recevoir l’équipe en charge de vulgariser les nouveaux textes. C’est dans cette lancée, le ministre de la Refondation de l’ Etat , Ibrahim Ikassa Maïga accompagné du ministre délégué chargé des Reformes, Fatoumata Sékou Diallo ont édifié les étudiants sur la pertinence de la décision des autorités de la Transition de doter le pays d’une nouvelle Constitution. Qu’ils décrivent comme inédit, inclusif mais surtout qui répond aux aspirations du peuple malien et élaborer exclusivement par des maliens.

A l’université de Kabala, le ministre de l’habitat, le SG du ministère de l’Enseignement supérieur, à suite de l’intervention de l’expert commis à expliquer le contenu du Projet de nouvelle Constitution, reviendront à leur tour sur le caractère innovant et percutant des textes qui défendent les droits citoyens, et la bonne gouvernance.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

