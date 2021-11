En réunissant les chefs traditionnels et les notabilités coutumières du pays à Bamako pour recueillir leurs impressions sur l’évolution de la Transition, le duo Assimi-Choguel n’a cherché qu’à entendre ce qu’il veut : la prolongation de leur pouvoir.

maliweb.net – Qui pourrait venir dire le contraire dans le contexte actuel d’une forte aspiration du pouvoir de transition à rallonger son règne? Quel téméraire de chef traditionnel pourrait venir exprimer un avis contraire, quand le Premier ministre avait déjà affirmé son intention de rallonger la période de transition pour tenir des assises de la refondation avant d’envisager des élections ?

« Un pouvoir ne peut entendre que ce qu’il veut ». La maxime est bien connue. C’est au point qu’un chef coutumier de Mopti, a fini par dire aux hautes autorités que tout se passe bien dans sa région, c’est-à-dire que la sécurité y est et les populations vivent dans la quiétude ! Après avoir essuyé des critiques acerbes de ses administrés, toute honte bue dans une posture de laudateur, le vieil homme finira par revoir ses ambitions de diseur de bonne nouvelle à la baisse !

En effet, qui ne sait pas que la crise sécuritaire atteint un point où de nombreux villages entiers du Centre, du Nord et même d’une partie du Sud du pays sont en voie de disparition de la carte du Mali ? Que vaut d’ailleurs la voix des notabilités coutumières, dont plusieurs sont déplacées, ayant ainsi abandonné leurs populations, en proie aux violences terroristes ?

L’on comprend donc que le pouvoir de transition réunit ces représentants de la chefferie traditionnelle et coutumière pour leur donner la parole au Palais de Koulouba, ils ne peuvent que sombrer dans la mise en scène. Combien d’entre eux n’ont que pour préoccupation de voir la sécurité et le vivre ensemble restaurés dans leurs localités respectives ? Combien d’entre eux ont pu prendre la parole devant le chef de l’Etat, pour décrire les atrocités, les massacres qui marquent le quotidien dans leurs villages et hameaux respectifs ? Combien étaient préoccupés de dire aux dirigeants qu’ils sont simplement fatigués et veulent retrouver le Mali paisible qu’ils connaissaient, indépendamment d’une prolongation ou non de la transition ?

En outre, il n’était pas aisé à ces notabilités du Mali profond de venir, comme défier le duo Assimi-Choguel en lui demandant d’organiser rapidement les élections censées leur montrer la porte de sortie des privilèges du pouvoir. Et c’est en cela que cette rencontre n’a ressemblé qu’à une forme de théâtralisation.

Par ailleurs, l’expérience récente a montré que les présidents ATT et IBK ont chacun eu leur lot de laudateurs et surtout les chefs traditionnels qui se considèrent comme des affidés du pouvoir. Et ce n’est pas quand ils ont été préalablement informés, par le bais du département de tutelle, qu’ils seront désormais honorés du macaron et du drapeau flottant sur leurs domiciles, que ces chefs viendraient tenir un langage de vérité aux plus hautes autorités. Et c’est aussi cela la théâtralisation dans cette rencontre du CICB et du palais de Koulouba. Car, comme on le sait tous, le chef veut souvent entendre ce qui lui plaît. Surtout quand le pays traverse une crise multidimensionnelle et qu’on semble voir dans le discours contradictoire l’expression des traitres, des… « mauvais patriotes » ou des « nègres manipulés par l’Occident ». Tout cela frise en tous cas une forme de théâtralisation dont le pays n’a point besoin. Les priorités étant ailleurs.

Boubou SIDIBE/maliweb.net

