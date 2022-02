Mis en œuvre par le Ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, à travers le Centre National de Documentation et d’Information sur la Femme et l’Enfant (CNDIFE), le Projet d’Emergence des Compétences Féminines du Mali (PRECOFEM) vise à corriger les inégalités et les discriminations existantes entre les hommes et femmes dans l’accès aux fonctions électives et nominatives dans notre pays.

Depuis plusieurs décennies, la communauté internationale, à travers les Nations Unies, a manifesté sa détermination à œuvrer pour la promotion de la femme et sa pleine participation au processus de développement. Le gouvernement du Mali a traduit son engagement par l’adoption de la Politique Nationale Genre en novembre 2010. En effet, cette politique s’appuie sur six orientations stratégiques dont l’une se consacre à la mise à contribution des potentialités des femmes et des hommes dans le développement du pays par leur participation égale aux sphères de décision. Afin de concrétiser cette orientation stratégique, le gouvernement a adopté la Loi 2015-052 du 18 décembre 2015 instituant des mesures pour promouvoir le genre dans l’accès aux fonctions nominatives et électives. Cette loi devra permettre de créer les conditions pour corriger les inégalités et les discriminations existantes entre les sexes dans les fonctions et de parvenir à une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans la vie politique, administrative et économique,

Face aux difficultés d’émergence des compétences féminines pour accompagner la mise en œuvre de cette loi, le Ministère de la Promotion de la Femme de l’Enfant et de la Famille (MPFEF), à travers le Centre National de Documentation et d’Information sur la Femme et l’Enfant (CNDIFE) a initié le Projet d’Emergence des Compétences Féminines, en abrégé PRECOFEM. Concrétisé à travers un site web pour rendre visible les femmes, il se propose d’informer sur leurs compétences et d’identifier les secteurs où elles sont sous représentées.

Avec pour objectif d’identifier, de mobiliser et de valoriser les compétences féminines, le site web PRECOFEM via le lien www.precofem.ml, s’impose aujourd’hui comme l’un des outils les plus précieux aux mains des décideurs publics, politiques et privés dans l’aide à la prise de décisions pour les recrutements et les nominations aux fins d’accroître la participation et la représentativité des femmes.

Financé par le Canada, le PRECOFEM est un mécanisme pratique de mise en œuvre de la Loi 052 au Mali. Le projet, exécuté par le CNDIFE, a été conçu et mis en ligne à travers un site web pour permettre aux femmes à l’intérieur et à l’extérieur du Mali de s’identifier (via un formulaire simple disponible sur le site). Ce site d’identification devra aboutir à l’élaboration du répertoire national des femmes, accessible en ligne par le grand public et mis à jour de façon périodique. La gestion technique du site web est confiée à l’Agence des Technologies de l’Information et de la Communication (AGETIC), une structure du Ministère de la Communication où il se pose très souvent des difficultés d’accès et d’identification. A ce jour, le site enregistre 1258 femmes dans différents secteurs dont les services étatiques, privés et les collectivités.

‘’ Le PRECOFEM concerne toutes les femmes du Mali ’’Pour l’ancienne ministre, Mme Sangaré Oumou BA, « le PRECOFEM est un outil pour les femmes et ne fonctionnera que par elles. J’ose espérer de votre part, une grande mobilisation pour l’alimentation de cette base de données qui est destinée à devenir la référence pour la connaissance et la valorisation des compétences féminines au Mali ».

Moussa Beïdy TAMBOURA, Directeur du Centre National de Documentation et d’Information sur la Femme et de l’Enfant (CNDIFE) affirme que le PRECOFEM concerne toutes les femmes qui ont une compétence avérée, quels que soient leur niveau d’étude et le domaine d’activités. Il s’agit notamment des femmes cadres de haut niveau, jeunes femmes diplômées, femmes de tout niveau qui excellent dans leurs domaines d’activités. La collecte de données ou l’enregistrement se fait de deux manières « Une application mobile disponible sur Play Store, installée sur les tablettes et téléphones permet aux agents de collecte d’enregistrer les compétences dans toutes les régions du Mali à travers des comptes actifs. Une application web permet également aux femmes compétentes de s’enregistrer elles-mêmes » a-t-il fait savoir.

En vue de rendre plus efficace ce site, le Ministre de la Promotion de la Femme de l’Enfant et de la Famille, Mme Wadidiè Founè COULIBALY, encourage les femmes à le visiter « son efficacité et sa performance dépendront de votre capacité et de votre assiduité à vous y inscrire, à actualiser vos données, à valoriser vos compétences et à assurer ainsi votre promotion. Cet outil est pour vous et il ne fonctionnera que par vous. J’ose espérer de votre part une grande mobilisation pour l’alimentation de cette base de données qui est destinée à devenir la référence pour la connaissance et la valorisation des compétences féminines au Mali ».

La Secrétaire générale du Collectif des Femmes du Mali (COFEM), Mme Nansa KONATE, salue cette initiative et l’apprécie à sa juste valeur. « Je pense que c’est une très bonne initiative pour faire connaître les compétences féminines au Mali. Le fait d’avoir un répertoire des femmes compétentes qui sera disponible au niveau des décideurs est un engagement favorable pour promouvoir les compétences féminines », nous a-t-elle confié. Avant de souligner qu’elle a déjà donné l’information sur le PRECOFEM lors des séances de formation et de sensibilisation.

Pour améliorer l’identification des femmes à Bamako, dans les régions et les cercles, le CNDIFE en collaboration avec l’AGETIC, a formé des agents des services techniques locaux du Ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille.

« Ce reportage est publié avec le soutien des Journalistes pour les Droits Humains au Mali (JDH) et National Endowment for Democracy- NED »

Bintou Diarra

