Référendum : Abdoul Majid Ag Ahmed dit Nasser, chef général de la tribu Kel Ansar, exhorte les jeunes à œuvrer pour un vote massif en vue du triomphe du Oui

Dans le cadre de la campagne référendaire, le Réseau des jeunes leaders du Mali pour la paix et la cohésion sociale (RJLM PCS) a organisé le samedi 03 juin un forum sur le thème « Rôle des jeunes dans la vulgarisation de la nouvelle constitution et la sensibilisation en faveur du Oui lors du référendum du 18 juin ». C’était sous l’égide d’Abdoul Majid Ag Ahmed dit Nasser, chef général de la tribu Kel Ansar, parrain de l’évènement.

Abdoul Majid Ag Ahmed dit Nasser, chef général de la tribu Kel Ansar, s’approprie le projet de nouvelle Constitution. C’est dans ce cadre qu’il a exhorté les membres du Réseau des jeunes leaders du Mali pour la paix et la cohésion sociale (RJLM PCS) à œuvrer pour un vote massif en vue du triomphe du Oui au soir du 18 juin. Ceci, assure-t-il, afin de tourner définitivement les pages de l’instabilité politique, des coups d’État récurrents et de la mauvaise gouvernance liée à la pratique excessive de modèles importés et non adaptés à nos valeurs et à nos réalités.

Abdoul Majid Ag Ahmed dit Nasser a, pour cela, invité particulièrement les jeunes leaders à actionner tous leurs réseaux pour non seulement sensibiliser l’opinion sur la fidélité de la nouvelle constitution aux idéaux des Maliens et des Africains, mais aussi, de mobiliser la jeunesse pour prendre massivement part au référendum du 18 juin. « Parce que c’est de lui que dépend une grande partie de son avenir », a-t-il fait remarquer.

Pour avoir eu l’honneur et le privilège de siéger au sein de la commission de sa rédaction, l’Amenokal de la Tribu Kel Ansar est persuadé de la pertinence du nouveau projet et de l’impérieuse nécessité de changer la Constitution du Mali. Il a rappelé que le projet de constitution a été écrit en tenant exclusivement compte des désidératas des Maliens exprimés notamment lors des Assises nationales de la refondation.

Ce qui lui fait dire que le texte proposé prend réellement en compte les aspirations profondes et les préoccupations des Maliens. Car, assure-t-il, « tout a été mis en œuvre pour qu’il reflète les attentes des citoyens maliens soucieux de doter le Mali d’institutions fortes capables de le mettre durablement à l’abri de tout risque d’effondrement auquel il a été maintes fois exposé ces derniers temps ».

L’Amenokal de la Tribu Kel Ansar s’est aussi réjoui de l’élaboration de la loi fondamentale par les Maliens avec l’implication active de toutes les forces vives de notre pays et sans le moindre recours à une expertise extérieure.

C’est dans ce cadre qu’il a rendu « un hommage à toutes les Autorités de la Transition avec à leur tête le Colonel Assimi Goïta pour tous les efforts déployés quotidiennement pour conforter la souveraineté de notre pays, soigner sa gouvernance et reconstruire ses fondations afin de renforcer sa viabilité et assurer sa pérennité ».

La journée a été marquée par l’organisation de panels animés par des experts sur le projet de nouvelle Constitution. La cérémonie s’est déroulée en présence de nombreuses personnalités dont Oumar Hamadoun Dicko et des jeunes venus de toutes les régions du Mali.

Abdrahamane SISSOKO

Commentaires via Facebook :