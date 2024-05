Blasphème : Le HCI-Mali interpelle l’Etat par suite à la multiplication des attaques contre l’islam

Le Haut Conseil Islamique du Mali (HCI-Mali) animé une conférence de presse jeudi dernier (2 mai 2024, à son siège sis à ACI 2000) pour condamner la multiplication des dérives et des attaques blasphématoires contre les religions, singulièrement contre l’islam, la divinité et ses symboles. Ses responsables ont déclaré aux médias avoir constaté, depuis un certain temps, la multiplication d’actes et des propos diffamatoires contre l’islam dont les auteurs se réclament d’adeptes d’anciennes croyances qui nient l’existence d’un créateur Tout puissant.

Le HCI-Mali a ainsi condamné «tous les actes et propos blasphématoires» tout en appelant les musulmans à la retenue. Il a aussi invité les autorités maliennes à prendre des mesures rigoureuses pour circonscrire les comportements blasphématoires contre l’Islam.

