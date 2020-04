La communauté chrétienne du Mali et du monde entier a célébré, dans la nuit de samedi à dimanche, la résurrection du Christ, mais dans l’angoisse du corona virus, communément appelé COVID-19, sans toutefois perdre l’espoir de surmonter cette douloureuse épreuve, pour des lendemains meilleurs.

Le ministre des Affaires religieuses et du Culte, M. Thierno Amadou Oumar Hass DIALLO, a saisi cette occasion pour adresser un message de paix et d’encouragement à la communauté chrétienne de notre pays Mali et à celle du monde entier.

Le ministre DIALLO a rappelé, à ce propos, la quintessence même de la fête de pâques, pour le peuple d’Israël d’bord et les disciples de Jésus ensuite : les chaînes de l’esclavage enduré en Egypte ayant été rompues pour la liberté en terre promise, d’une part ; le martyre de la croix souffert par le Christ pour expier le péché de l’Homme par le biais de la résurrection, synonyme de rédemption pour l’Humanité, d’autre part.

De la même manière, la pandémie du COVID-19 est une épreuve pour l’Humanité entière, dont l’hécatombe doit plutôt être une source d’espérance, a prêché le ministre des Affaires religieuses et du Culte.

A ce sujet, le ministre DIALLO a lancé un appel pour respecter les deux consignes majeures qui ont été édictées par les autorités compétentes en la matière : les mesures hygiéniques et les gestes-barrières.

Il en a profité pour remercier et féliciter les leaders religieux et les fidèles pour avoir respecté ces mesures et décidé de fermer les lieux de culte afin de contribuer efficacement à l’endiguement du COVID-19 dans notre pays.

Aussi, le ministre DIALLO a-t-il exhorté les hommes et femmes de foi à redoubler de prières et de bénédictions pour notre pays face à cette pandémie qui a fait de nombreuses victimes à travers le monde.

Enfin, le ministre DIALLO a souhaité bonne fête de pâques à l’ensemble de la communauté chrétienne de notre pays et du reste du monde, en espérant que la pandémie du COVID 19 sera un mauvais souvenir dans quelques mois, sinon les semaines à venir, et que pâques 2021 sera célébrée dans la paix, la solidarité et l’amour de son prochain.

Source : CCOM/MARC

