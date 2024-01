Remise d’équipements informatiques par le P.a.f.e.e.m : La digitalisation en marche dans les caisses de la C.m.s.s

Dans le cadre de l’amélioration continue de la gouvernance et de l’offre de services aux assurés, la Caisse Malienne de Sécurité Sociale a réceptionné de la part du Projet de Promotion de l’Accès au Financement, de l’Entrepreunariat et de l’Emploi au Mali (P.a.f.e.e.m) un important lot d’équipements informatiques destiné à la digitalisation des paiements et à la dématérialisation des prestations. Au total 60 ordinateurs portables, 20 imprimantes, 20 Switch et la même quantité de routeurs.

Pour la Coordinatrice du P.a.f.e.e.m, Mme Touré Fatoumata Coulibaly, l’acquisition de ces équipements est l’aboutissement d’un processus entamé depuis fin 2021. Occasion pour elle de remercier l’engagement personnel du Directeur Général de la C.m.s.s dans le partenariat P.a.f.e.e.m – C.m.s.s «Cet engagement s’est ressenti dès le début de notre collaboration à travers la mobilisation et la disponibilité sans faille de toutes vos équipes que je remercie également au passage pour les nombreux travaux de commission et de cadres de collaboration», s’est- elle félicitée.

Visiblement heureux, la première personnalité de la C.m.s.s, Ichaka Koné, s’est réjouie de ces donations, fruit du partenariat fécond entre les deux structures qui entre dans le cadre du renforcement des capacités de la C.m.s.s. C’est un honneur pour lui de voir que le projet de partenariat C.m.s.s – P.a.f.e.e.m a pris une belle forme et il espère vivement qu’il se portera de mieux en mieux.

Il a réitéré ses remerciements au partenaire tout en rassurant que bon usage sera fait des équipements. Aussi, la C.m.s.s reste ouverte et disponible pour continuer à œuvrer dans le partenariat à poursuivre la modernisation de la digitalisation du processus.

Moulaye Hassane Haïdara C.com – R.p/ C.m.s.s

