Rencontre du Synacome et de la ministre Bintou Camara : Que cuisinent-ils sur le dos des autres syndicats de l’EDM-SA ?

Le 27 octobre 2023, après le grand oral de la ministre au cours duquel elle a traité les agents de l’Energie du Mali de voleurs de carburant, les responsables du Syndicat national des Constructions civiles, des Mines et de l’Energie (Synacome) se sont introduits chez la patronne du département de tutelle. Que trament-ils ?

Un vendredi de décembre, les responsables du Syndicat national des Constructions civiles, des Mines et de l’Energie (Synacome) étaient dans les murs de la ministre de l’Energie et de l’Eau, Bintou Camara. Le secrétaire général, Baba Dao, accompagné des différents Secrétaires généraux de son syndicat, a félicité la ministre Bintou Camara pour son leadership à la tête de ce département stratégique où les défis ne sont plus un secret de polichinelle.

Si l’on en croit la Cellule de communication du département, le syndicaliste a rassuré de l’engagement de son syndicat à accompagner la ministre dans sa mission de redressement et de stabilisation de différentes entreprises et structures du secteur vital Eau- Energie.

Le hic dans cette affaire est qu’il n’y a pas longtemps, le torchon a vivement brûlé entre la ministre et les syndicats de l’Energie du Mali. Le ton était monté d’un cran au niveau des syndicalistes. Le Synacome n’en faisait pas exception ce vendredi 27 octobre 2023. En répondant à la ministre de tutelle, les syndicalistes l’ont défiée en l’invitant à publier la liste des personnes qui sera révélée par ses enquêtes. Dans cette affaire, aucune tête n’est pour le moment tombée à l’EDM.

Mais entre-temps, un des syndicats, le Synacome fume le calumet de la paix avec la ministre Bintou Camara. Que s’est-il donc passé ? Or au cours de l’Assemblée générale, le secrétaire général de la section du Synacome de Bamako, Aba Soufiane Diallo avait affirmé que tout ce qu’ils veulent c’est qu’on leur apporte des preuves et que tout agent impliqué dans cette situation similaire soit châtié à hauteur de souhait par la justice et qu’il serve d’exemple aux autres.

Lors de cette rencontre, les syndicats étaient au grand complet au présidium dans la cour de l’EDM. Il s’agit du Sylsem, du Syteelec, et du Synacome qui s’est rendu au bureau de la ministre en solo. De quoi ces responsables ont-ils peur ? Qu’est-ce qui les fait courir ? Est-ce une volonté de se confier à la ministre qui dit avoir en sa possession des preuves d’un quelconque vol de carburant? Autant de questions qui méritent d’être posées.

Tout compte fait, les accusations de vol de carburant n’ont pas fait taches d’huile pour l’heure car personne n’a été inquiété dans cette affaire. D’ailleurs, les délestages électriques ont le vent en poupe dans le pays. Il reste maintenant à savoir si la ministre Camara a encore un tour de main dans son sac pour redonner le sourire aux Maliens en relevant le défi.

Bazoumana KANE

