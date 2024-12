Réponse à la situation humanitaire complexe : la Croix Rouge malienne en quête de 5, 6 milliards FCFA

La Croix Rouge malienne a dévoilé son nouveau plan de réponse à la situation humanitaire complexe pour la période allant de novembre 2024 à octobre 2025. Le montant recherché s’élève à 5.6 milliards FCFA.

Ce nouveau plan de réponse à la situation humanitaire complexe concerne 200 000 personnes touchées par l’insécurité alimentaire, les inondations et les déplacés internes.

La Fédération internationale des sociétés de la Croix Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) a lancé un appel pour aider la Croix rouge malienne à mobiliser des ressources financières (5, 6 milliards FCFA auprès des bailleurs de fonds pour faire face à cette situation. Une situation humanitaire complexe, s’explique, selon le secrétaire général de la Croix malienne, Nouhoum Maïga, par l’insécurité alimentaire persistante, un conflit prolongé, des aléas climatiques récurrents et des défis socio-économiques très importants. Selon les statistiques fournis par la Croix –Rouge, plus de 1, 3 millions de personnes sont en situation d’insécurité alimentaire, dont 120 000 personnes dans une insécurité aiguë.

Les statistiques indiquent que la situation humanitaire a été aggravée cette année par des inondations qui ont affectées 370 000 personnes et détruites 40 000 maisons, selon les chiffres de la Direction nationale du développement social rapportés par la Croix Rouge. S’y ajoute à l’anéantissement des milliers d’hectares de cultures exacerbant l’insécurité alimentaire dans certaines régions sévèrement touchées par les inondations.

Pour la Présidente de la Croix- Rouge malienne, Astan Coulibaly, les montants en cours de mobilisation seront consacrés à une assistance intégrée marquée par la distribution des kids d’abris et d’articles de ménages, des cash pour aider les ménages les plus vulnérables, la mise en place des équipements maraîchers et des activités génératrices de revenus. Le secteur de la santé, l’eau, l’assainissement et l’hygiène avec des activités de réduction des risques sanitaires, de protection et de prévention. Les régions concernées par cette assistance humanitaire de la Croix Rouge pendant la période de novembre 2024 à octobre 2025 sont : Bamako, Gao, Kayes, Koulikoro, Mopti, Ségou ; Sikasso et Tombouctou. Pendant les inondations de l’hivernage 2024, la Croix Rouge a distribué de cash et articles de ménages essentiels à plus de 1000 ménages affectés par les inondations à Bla, Gao, Ségou et Mopti.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

