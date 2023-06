Le Mouvement Yéréwolo debout sur les remparts a organisé, vendredi dernier, à la Bourse du travail, un meeting de soutien à la demande de retrait sans délai de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma).

La demande a été formulée par le chef de la diplomatie lors des débats sur le rapport trimestriel du secrétaire général et confirmée par une correspondance officielle adressée au Conseil de sécurité. Pour des raisons de sécurité, le Mouvement Yèrèwolo debout sur les remparts a préféré tenir un meeting à la place de la caravane. Le rassemblement organisé par le leader du mouvement, Adama Ben Diarra, s’est tenu en présence du panafricaniste Kémi Séba.

La mobilisation s’inscrivait dans le cadre de la nécessité pour le peuple malien de faire front commun contre le diktat de la communauté internationale. Dans son plaidoyer pour le retrait immédiat de la Minusma, le chef du mouvement a indiqué : « C’est un ennemi de moins sur notre territoire.» Avant d’ajouter « plus jamais, la force onusienne au Mali». Il a rappelé les différentes initiatives prises par son mouvement et les forces de changement pour exiger la fin de la présence de la mission onusienne dans notre pays. Adama Ben Diarra a rendu un vibrant hommage au chef de l’état, le colonel Assimi Goïta, aux membres du gouvernement et au président du Conseil national de Transition (CNT), Malick Diaw.

Prenant la parole, Kémi Séba a laissé entendre que ce qui se passe au Mali aura des répercussions partout en Afrique. « Le Mali a été humilié, insulté, mais aujourd’hui ce Mali kura vaincra», a souhaité le panafricaniste, affirmant que «nous sommes plus proches de la ligne d’arrivée que du point de départ». L’invité du jour a insisté sur l’unité, la solidarité et la fraternité. «Nous combattons la volonté de déstabiliser nos états », a souligné Kémi Séba. Même tonalité du côté du porte-parole du mouvement, Sidiki Kouyaté, qui a assuré ne plus accepter les influences extérieures pour saboter les actions de nos dirigeants.

Ainsi, le coordinateur du Mouvement Yèrèwolo debout sur les remparts en Commune VI du District de Bamako, Pape Niamé a soutenu que la question de la Minusma était terminée. Oumar Timbéné, en sa qualité de secrétaire à la mobilisation, a relevé que le combat contre les ennemis de l’extérieur est en passe d’être gagné. Bientôt, a-t-il indiqué, nous combattrons ceux de l’intérieur.

Quant au coordinateur du Mouvement Yéréwolo debout sur les remparts en Commune IV, il a exhorté à la vigilance pour défendre la dignité et l’honneur. Ali Togo a déclaré que tant que les forces onusiennes sont présentes chez nous, le Mali ne connaîtra pas la paix. Selon lui, l’Occident ne peut faire de notre pays sa chasse gardée. Il a loué les mérites de la coopération entre la Russie et le Mali. Par ailleurs, le président du Mouvement des sauveurs de la patrie a dit se reconnaître dans le combat du gouvernement. «Depuis l’arrivée de la Minusma, a renchéri Mohamed Keïta, la tuerie de la population civile s’accroît».

La jeunesse du Mouvement du 5 juin-Rassemblement des forces patriotiques (M5-RFP) était représentée par Mamadou Diallo. Ce dernier a salué la ténacité du Mouvement Yèrèwolo debout sur les remparts dans le combat pour le départ de la Mission du sol malien. C’est la raison pour laquelle le coordinateur général du collectif pour la défense de la souveraineté, Abdoulaye Fofana a fait remarquer que les décisions prises par la Transition émanent des citoyens maliens. Auparavant, le secrétaire administratif, Seydou Sidibé avait rappelé les différentes décisions prises par les pouvoirs publics. Parmi celles-ci, le départ de la force Barkane, le retrait du G5 Sahel et le départ de l’ambassadeur de la France et du représentant de la Cedeao pour le Mali.

Namory KEITA

Commentaires via Facebook :