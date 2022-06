Le ministre Sanou invite l’ensemble des acteurs à mieux orienter des Agents recenseurs déployés dans leurs localités

Pour la bonne réussite des travaux du dénombrement du cinquième Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH5), le ministre de l’Economie et des Finances Alousseni Sanou, dans une déclaration le mardi dernier invite les chefs de quartiers dans nos villes et les chefs de villages et de fractions, les autorités administratives et municipales, les forces de défense et de sécurité a jouer pleinement leur rôle.

Il ressort dans la dite déclaration que le Gouvernement a lancé, depuis plusieurs mois, à travers le ministère de l’Economie et des Finances, les activités du cinquième Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH5).

Dans ce cadre, ‘’j’ai l’honneur de vous informer du démarrage des travaux de terrain pour le dénombrement général de la Population et de l’Habitat à compter de ce mercredi 15 juin 2022’’, explique le ministre.

« 26 327 Agents recenseurs, 4 504 Chefs d’équipes et 866 Contrôleurs TIC seront engagés sur le terrain auprès des ménages. Ces équipes seront encadrées par les cadres et responsables de l’Institut National de la Statistique, des autres structures du système statistique national, des Directions régionales et des Services locaux de la Planification, de la Statistique et de l’Informatique, de l’Aménagement du Territoire et de la Population » précise le communiqué.

« Durant les trois prochaines semaines, les Agents recenseurs et les chefs d’équipe, chargés de collecter des informations sur les caractéristiques socioéconomiques, démographiques et culturelles de la population passeront dans vos familles respectives.

Je vous invite à leur réserver un accueil chaleureux et à leur fournir les informations demandées qui concernent plusieurs aspects de la vie notamment l’état civil, l’éducation, la santé, l’emploi, la mobilité et les caractéristiques de l’habitat. Conscient de l’importance de cette opération, le Gouvernement du Mali, a pris toutes les dispositions nécessaires pour relever le défi. Dans ce cadre, l’Etat a obtenu l’accompagnement de certains Partenaires Techniques et Financiers dont nous saluons, ici, l’engagement’’, insiste le ministre dans sa déclaration.

« Pour sa réussite, le gouvernement souhaite : l’engagement des chefs de quartiers dans nos villes et les chefs de villages et de fractions, en vue d’une meilleure orientation des Agents recenseurs déployés dans leurs localités; le dévouement des autorités administratives et municipales (Gouverneurs, Préfets, Sous-préfet, maires), pour la coordination des opérations dans leurs circonscriptions ; L’accompagnement habituel des forces de défenses et de sécurité en vue de la protection et de la sécurisation de cette opération » conclut le communiqué.

Brehima DIALLO

