Les populations de Gao sont sorties massivement vendredi dernier (19 mai 2023) pour dénoncer les coupures intempestives de courant, la qualité de l’eau de la Somagep et l’absence des services financiers de l’Etat. Elles ont dénoncé l’inertie de l’Etat face à de telles situations qui jouent non seulement sur l’économie locale, mais aussi et surtout rendent difficiles les conditions de vie des populations. La marche a commencé à la Place des Martyrs pour prendre fin au gouvernorat où une déclaration a été lue avant d’être remise au gouverneur de la région.

Les populations de Gao ont massivement répondu vendredi dernier (19 mai 2023) à l’appel des corps constitués de la société civile pour dénoncer «l’inertie de l’État face aux mauvais traitements» d’EDM et de la SOMAGEP ainsi que l’absence des services financiers depuis 2012. Avec les femmes en première ligne comme d’habitude, les Gaois sont donc sortis massivement pour se faire entendre de la Place des Martyrs au gouvernorat de région. On pouvait lire sur les pancartes «Gao est dans le noir», «Trop, c’est trop»…

Selon la presse locale, les manifestants sont arrivés devant le gouvernorat où ils ont été reçus par le gouverneur à qui il a été remise une déclaration lue en sa présence. «La ville de Gao vit, depuis 2 ans, une mauvaise fourniture d’électricité ne couvrant même pas les besoins élémentaires des populations. Et aucune action concrète n’est posée par les autorités pour résoudre ce problème crucial», a dénoncé la déclaration. «Ce qui, du coup, marque l’arrêt des activités génératrices de revenus favorisant ainsi le chômage et l’insécurité en plus de l’arrivée massive des populations déplacées de tous les horizons vers Gao», a-t-on souligné. Quant à la Somagep, qui est censée distribuer de l’eau, ses services inquiètent davantage les populations.

«Nous avons malheureusement constaté une très mauvaise couverture de l’ensemble des quartiers de la commune urbaine de Gao. A cela s’ajoute la très mauvaise qualité de l’eau fournie, occasionnant des risques de maladies… Nous demandons l’ouverture d’une enquête sur la qualité de cette eau que la Somagep distribue aux populations de Gao depuis plusieurs années», ont déploré les initiateurs de la marche de protestation. Pour ce qui est de l’absence des services financiers, ont poursuivi les corps constitués de la société civile de la Cité des Askia, «en plus de créer un manque à gagner, elle ne rassure pas les populations de l’intérêt que leur accorde l’Etat».

«Aucune raison ne justifie l’absence des services financiers depuis plus de dix ans», a dénoncé la déclaration qui a aussi fait cas de la cherté des denrées de première nécessité. «Si une solution urgente et pérenne n’est pas trouvée à nos revendications, nous nous réservons le droit d’user de tous les moyens légaux pour nous faire entendre», ont menacé les corps constitués de la société civile de Gao. En réaction à la déclaration des manifestants, le gouverneur a assuré les populations de Gao que les groupes électrogènes (qui devaient arriver à Gao depuis 1 mois 20 jours) ont quitté Douentza le vendredi matin après un mois d’attente.

En tout cas, les corps constitués de la société civile de Gao sont déterminés à maintenir la pression jusqu’à l’aboutissement de toutes leurs revendications.

Naby

