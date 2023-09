Section syndicale du trésor : Aguissa Z. Maïga réélu pour un nouveau mandat avec de nouveaux défis à relever !

Sans surprise, le secrétaire général de la Section syndicale de la direction nationale du trésor et de la comptabilité publique, Aguissa Zouladéïni Maïga, a été réélu pour un nouveau mandat de 5 ans le 31 août 2023 au terme de la conférence de section tenue à la Maison des aînés. C’est le fruit de son bilan passé à la tête de cette section, membre du Syndicat national des travailleurs des administrations d’Etat (Syntade) lequel est affilié à l’Union nationale des travailleurs du Mali (UNTM), la centrale syndicale la plus représentative au Mali. Il nourrit beaucoup d’ambitions pour donner une autre image à la section syndicale du Trésor.

Le syndicat de la direction nationale du trésor et de la comptabilité publique, à l’instar des autres syndicats, œuvre quotidiennement pour l’amélioration des conditions de vie et de travail des militants et des militantes sans exclusive aucune. Il veille scrupuleusement à la défense des intérêts moraux et matériels des services du Trésor en utilisant tous les moyens légaux autorisés par la règlementation en vigueur. C’est dans ce cadre que plusieurs activités touchant tous les domaines de la vie socio-professionnelle des travailleurs ont été réalisées dépassant souvent les succès espérés.

La réalisation satisfaisante de ces activités est un témoignage assez éloquent de cette performance jamais égalée dans l’histoire du syndicalisme au Trésor grâce au soutien inconditionnel et indéfectible des militants et militantes à la base.

Cette situation a engendré un engouement certain autour de l’action syndicale qui demeure au service de tous les travailleurs du Trésor sans distinction des échelles de responsabilités en considérant à juste raison que le Trésor public est une famille qui veille à l’honneur, à la dignité et à l’intérêt supérieur de ses membres.

Plusieurs activités ont été exécutées dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie et de travail du personnel des services du Trésor sur toute l’étendue du territoire national.

Dans le cadre de l’amélioration des conditions de travail, le bureau exécutif en collaboration avec la direction nationale du trésor et de la comptabilité publique (DNTCP) a pu obtenir la construction de certaines perceptions, à savoir, M’Pessoba, Yorosso, Koumantou, Nara, San, Banamba, Koutiala, Nièna, Ansongo et Pelengana.

La Trésorerie régionale de Sikasso rentre également dans le cadre de ces réalisations qui méritent d’être appréciées à leur juste valeur.

A Bamako, la réalisation la plus grandiose demeure la construction des tours jumelles de la PGT et de la RGD sises à l’ACI 2000 donnant par la même occasion un bel aspect à la ville de Bamako.

Toujours dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie, le bureau exécutif a initié trois (3) opérations d’acquisition de terrains à usage d’habitation sis à Niamana, Tabacoro et Dialakorobougou dans des zones très convoitées. Les procédures administratives pour les transferts des titres individuels sont en cours pour Dialakorobougou. Avec ces trois (3) opérations, environ 200 lots ont été attribués aux agents des services du Trésor.

C’est dans ce contexte d’un bilan fort reluisant que le secrétaire général sortant a été réélu à la tête du bureau de la Section syndicale de la direction nationale du trésor et de la comptabilité publique à la faveur des élections qui se sont déroulées le jeudi 31 août 2023 lors de la conférence de section tenue à la Maison des aînés.

Le secrétaire général Aguissa Zouladéïni Maïga affiche sa volonté d’ouverture à ses adversaires en vue de faire face aux défis futurs, notamment l’aboutissement des reformes structurelles du Trésor assorties d’un plan de carrière sans oublier la construction des archives du Trésor, de certaines Trésoreries régionales et Recettes-perceptions.

Dans la même veine, l’acquisition des terrains à usage d’habitation et des logements décents devra se poursuivre et s’amplifier en vue de satisfaire la demande de plus en plus croissante.

En plus des terrains, le Syndicat s’attèlera à finaliser des négociations entamées avec l’Office malien de l’habitat (OMH) pour l’acquisition des maisons clef à main dans les prochains jours.

En ce qui concerne les agents comptables des EPA, les prochaines luttes porteront sur leur retour dans le réseau direct du Trésor à l’instar de certains pays de la sous-région, notamment la Côte d’Ivoire, le Sénégal et le Burkina Faso. Ces postes devraient être réservés prioritairement aux agents du Trésor et nommés par le ministre en charge des Finances sur proposition exclusive du directeur national du trésor et de la comptabilité publique.

La protection des comptables publics devrait s’inscrire dans la continuité en utilisant en cas de besoin tous les moyens légaux et règlementaires.

La formation en syndicalisme sera un volet important de l’action syndicale dans le but de donner aux militants les outils nécessaires pour faire face aux défis de plus en plus immenses et complexes.

L’augmentation des indemnités de caisse sera un point de revendication pour lequel le bureau exécutif ne ménagera aucun effort pour que les camarades qui manipulent les deniers publics soient rétribués à la hauteur des risques bravés dans l’exercice de leurs fonctions.

Enfin, une assurance retraite complémentaire sera négociée en vue de préparer la retraite des agents des services du Trésor et leur éviter de tomber dans la précarité après la cessation d’activité.

Rappelons que la Section syndicale du Trésor est membre du Syndicat national des travailleurs des administrations d’Etat (Syntade), lequel est affilié à l’Union nationale des travailleurs du Mali (UNTM), la centrale syndicale la plus représentative au Mali.

K.THERA

