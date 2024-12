Sécurité et fêtes de fin d’année : Pourquoi interdire les pétards et feux d’artifice

Dans un souci de sûreté nationale et de préservation de la tranquillité des citoyens, le département de la Sécurité et de la Protection Civile a décidé d’interdire l’utilisation des feux d’artifices (pétards) sur toute l’étendue du territoire malien. Cette interdiction a pris effet le 05 décembre 2024 et prendra fin le 31 janvier 2025.

Le Mali traverse depuis plus d’une décennie une situation sécuritaire plutôt alarmante, dont des attaques sporadiques de terroristes causent de nombreuses victimes à travers le territoire et sèment la psychose. Si à cela devraient s’ajouter les feux d’artifices, les conséquences pourraient être catastrophiques.

Cependant, pour beaucoup de concitoyens, l’utilisation des pétards paraît anodine et ne dépasse pas son rêveur ludique. Une erreur grave car le bruit produit par leur explosion pourrait tromper la vigilance de nos forces de défense ainsi que celle des citoyens en cas de problème et affecter considérablement leur réflexe de réaction. Ainsi, les risques et conséquences liés à ces feux d’artifice en miniature, dans le contexte actuel du Mali, sont assez énormes pour ne pas laisser libre cours à leur usage.

Les nuisances liées aux pétarades peuvent être aussi sonores, à cause de leurs résonances répétitives qui perturbent la quiétude des voisinages durant ces périodes de fin d’année. À quoi s’ajoutent également les risques d’incendie ou de blessure grave liée à leur mauvaise manipulation. En effet, il n’est pas rare de voir des maisons ou encore des marchés incendiés à cause des projections de matériau enflammé qui sorte des feux d’artifice.

C’est en vue de juguler tous ces désagréments liés aux pétards et feux d’artifice que le ministère de la Sécurité et de la Protection Civil a sévi par la ferme décision ferme d’interdiction totale de leur usage pendant la période des fêtes de fin d’année et le début de l’année suivante. Le hic est que les amateurs desdits explosifs continuent de s’en procurer sur le marché malgré l’interdiction de leur importation pour les mêmes raisons évoquées.

Aly Poudiougou

