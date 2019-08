Promouvoir le sport dans la commune urbaine de Ségou est l’un des objectifs majeurs du club des amis de Nouhoun Diarra, maire de la commune urbaine de la cité des balanzans. Le dit club est présidé par Monsieur Cheick Oumar Samaké dit Sam coordinateur de soroyiriwasso. L’homme, Monsieur Samaké n’est pas un nouveau venu dans le monde sportif ségovien puisqu’il a été vice-président de la ligue hippique de Ségou, Président du district de football, vice-président de la ligue de football de Ségou. En somme il aime le sport et désire vivement projeté des jeunes Ségoviens dans l’élite nationale dans toutes les disciplines de sport. C’est donc dans cette lancée que le club a organisé une coupe de basket Ball entre les différentes équipes de Ségou du 13 au 20 Juillet 2019 parrainée par le Maire Nouhoun Diarra. La finale a vu le couronnement en dames et messieurs de l’équipe de Yelenkoura. Face au succès qu’a connu ce tournoi, le club entend s’investir dans d’autres disciplines sportives pour permettre aux jeunes ségoviens de s’épanouir. Bref, le club se dit très fier de soutenir les actions du Maire Nouhoun Diarra qui a œuvré et œuvre pour que Ségou puisse s’exprimer sur le plan national dans le domaine du sport et surtout du football. Lui qui a été membre du comité directeur de l’As Biton de Ségou.

Toujours selon Monsieur Cheik Oumar Samaké dit Sam, l’engagement sans faille du Maire Nouhoun Diarra pour le développement de la ville de Ségou mérite d’être encouragé et soutenu. Aussi, dans les jours à venir, le club mènera des activités visant l’assainissement de la ville et le curage des caniveaux surtout en cette période de saison des pluies.

Abdoulaye Yérélé

