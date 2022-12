Le mardi 29 novembre 2022, la Radio Foko a refusé du monde pour la cérémonie de lancement des activités du projet « Radios Voix des Femmes » de Ségou et de Mopti.

La première station radio libre de Ségou, la Radio Foko porte désormais le label Voix des Femmes. La cérémonie officielle a eu lieu ce mardi 29 novembre 2022, à Péléngana au siège de ladite radio

C’est dans le cadre de la mise en œuvre du projet Spotlight Plus, financé par le Canada, que l’UNFPA a conduit le processus de mise en place de 2 radios Voix de Femmes dans les régions de Ségou et Mopti. Ces radios seront mises à contribution pour diffuser de bonnes informations sur les droits humains en générale notamment sur l’égalité des sexes, les droits sexuels et reproductifs, la lutte contre les Violences Basées sur le Genre (VBG) y compris les pratiques culturelles néfastes (mariage des enfants et mutilations génitales).

Les résultats attendus sont que les femmes et les filles soient habilitées pour prendre leurs propres décisions en connaissance de cause et jouissent de leurs droits, en ce qui concerne les relations sexuelles, l’utilisation de contraceptifs, les soins de santé reproductive et la lutte contre les Violences Basées sur le Genre. Le choix des régions de Mopti et Ségou est lié à l’importante dégradation du contexte sécuritaire dans ces localités, conduisant à un accroissement des inégalités d’accès aux services de santé sexuelle et à la recrudescence des violences basées sur le genre y compris le mariage des enfants et les grossesses non désirées et précoces.

Selon la représentante de l’UNFPA, Mme Sylla Habibatou Diallo, cette remise contribuera au renforcement de la communication et de la visibilité sur les radios « Voix des Femmes » et le projet Spotlight Plus au-delà sur les interventions et acquis du programme de coopération Mali/ UNFPA 2020-2024. Elle servira aussi de cadre pour communiquer sur les partenariats que l’UNFPA a pu mettre en place pour atteindre les résultats.

Par ailleurs, cette cérémonie de lancement officielle est un créneau d’information, de sensibilisation et de plaidoyer en faveur de l’autonomisation des femmes et filles et d’appropriation communautaire et nationale et de la redevabilité mutuelle de l’ensemble des acteurs.

Elle a en outre souligné que le choix de ces deux radios est fait à la suite d’une mission de prospection qui a porté sur huit radios à Ségou et Mopti. Cette mission a permis de sélectionner, les Radios Foko de Ségou et Kaoural de Mopti pour porter le label « Voix des Femmes » et améliorer leurs programmes en faveur des thématiques identifiées.

La cérémonie a été agrémentée par la troupe folklorique Yayoroba de Péléngana.

Hamidou Kodio

(depuis Ségou)

