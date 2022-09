50, 4% de la population, mères, épouses, sœurs, filles, elles sont l’épicentre de la nation, grandes tributaires des conflits, les femmes du Mali sont décidées à restaurer l’entente et la paix dans leur pays. Ce désir, elles l’ont exprimé lors de la rencontre d’échange intergénérationnelle sur la participation des femmes dans le processus de la paix et de la réconciliation initiée dans le cadre des activités de la semaine nationale de la réconciliation initiée par le département de tutelle au Centre National et documentation sur la femme et l’enfant (CNDIFE ).

Trois générations de femmes étaient présentes à ce panel pour échanger sur la problématique de l’implication des femmes dans le processus de paix, et discuter des dynamiques en cours sur la participation des femmes dans le processus de paix et de gestion des conflits. La cérémonie d’ouverture a été présidée par le SG du département de la femme, Sayon Doumbia en présence du Chef de Cabinet, Mamadou Diouara et du Lieutenant –Colonel Fatoumata Bintou Sangaré tous deux du ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion Sociale. M. Diouara rappelant aux participantes, les objectifs de la semaine instituée par la Loi d’Entente afin de mobiliser les maliens(es) autours des idéaux de la paix, la cohésion et le vivre ensemble, les a remercié pour leur mobilisation sous le leadership du département de la femme et de l’enfant. Joignant ses remerciements à ceux de son collègue, Mme Fatoumata Bintou Sangaré, est revenu sur l’important rôle et place qu’ont les femmes dans le processus de réconciliation comme tout autre processus de développement d’ailleurs. A ses dires, les femmes sont naturellement dotées de grandes facultés de médiation, et elles constituent une cible stratégique pour la consolidation de la paix. Cette rencontre est donc opportune pour réunir les femmes, ouvrir le débat entre elles un débat intergénérationnel . Mais, surtout, elle est le cadre idéal pour recueillir leur analyse et suggestion pour réconcilier l’ensemble des filles et fils du Mali. «Nous sommes très contentes de cette initiative des autorités de la Transition, les femmes ont toujours été en première ligne des combats de notre pays, depuis 2012, les femmes sont celles qui payent le prix fort des conflits avec les violences sexuelles, les crimes, la perte des fils, des maris. C’est pour vous dire que la crise touche les femmes plus que tout le monde, le dialogue n’a jamais été interrompu entre nous qu’elles soient du nord, centre ou sud de notre pays, et je suis sûre qu’en impliquant plus les femmes à l’ensemble des processus, nous allons parvenir à restaurer l’entente et la paix dans notre pays », déclare Maï Samaké participante à la rencontre. L’ancienne ministre de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille, Maïga Sinna Damba pour sa part, a invité les jeunes à se mobiliser pour la paix et l’union pour protéger l’intégrité et la souveraineté nationale.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

