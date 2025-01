SINANKOUYA : une valeur sûre de renforcement de la cohésion sociale, de la réconciliation nationale, gage de paix et de stabilité !

La 15ème édition de la journée culturelle du SINANKOUYA s’est bien déroulée au centre des femmes de Kati, le samedi 21 Décembre 2024 sous la Présidence du Préfet de Kati et sous le coparrainage de : M. Boubacar Traoré dit Bouba de Kati ; M. Daouda Diarra de la Quincaillerie Firdaoussede Niamakoro Cité UNICEF et de M. Kassim Soumano dit Baroni BAH, PDG de la Radio Wango FM de Bamako.

Le Président de l’association SINANKOUYA (AMPS) M. Sékou Siraman Diarra a appelé les groupes armés à venir à la table de négociation pour mettre fin aux violences dans notre pays et dans le reste du Sahel. Aux Maliens de divers horizons, il a demandé l’implication de tous pour que cela puisse réussir. Il a insisté sur le fait que le Mali est un et indivisible.

Le Parrain Bouba Traoré de la Mairie de Kati et Madame KEITA représentant le Préfet ont tous mis l’accent sur le rôle important que joue le SINANKOUYA et d’autres valeurs culturelles dans notre société.

Les forgerons du cercle de Kati réunis au sein d’une association dénommée “NoumoulaBlonba” ont remis un bâton au Président de l’association SINANKOUYA pour les peulhs du Mali en les exhortant de déposer carrément les armes de guerre. Ils disent que l’arme d’un peulh c’est le bâton qu’il amène au pâturage.

Le Président de l’association SINANKOUYA Mr Diarra a remercié les organisateurs de la journée à Kati piloté par le Président de l’antenne locale Mr Idrissa Alphonse TRAORÉ dit Asso et ses membres et ceux qui ont contribué financièrement dont la Douane de Kati, le Parrain Bouba Traoré, le Parrain Daouda Diarra de la Quincaillerie Firdaousse, M. Kassim Soumano dit Baroni BAH, Mme Cissé Bougna Drabo Présidente de l’association des Maliens d’Allemagne, Mme Sadio TRAORÉ de SINANKOUYA DAMBÉ une Malienne résidente en France, la Peinture SAPEC et Karamoko Issa Tanapo grand marabout résident à N’Golobougou-Kabala, sans oublier d’autres soutiens habituels non cité dans ce texte.

L’initiateur de “SINANKOUYA Blo” M. Adama Néguéflô Coulibaly un Malien résident en France était représenté par Issa Coulibaly de Yélékébougou. L’accent a été mis sur sa médiation qui a apaisé un conflit qui opposait deux villages de Bèlèdougou tout récemment.

Vivement la 16ème édition en Décembre 2025. Et surtout vivement la 10ème édition du Festival international du SINANKOUYA en mois d’Avril 2025.

NB : L’association SINANKOUYA TON organise deux grandes activités chaque année. La première c’est la journée culturelle du SINANKOUYA qui est à sa 15ème année et le Festival international du SINANKOUYA qui sera à sa 10ème édition le mois d’Avril 2025.

L’événement a bien réussi avec la dégustation des plats du SINANKOUYA et les prestations de beaucoup d’Artistes qui ont chanté la paix et le bon vivre ensemble.

Vive le SINANKOUYA

Vive la paix au Mali.

Le Président de l’AMPS

Sékou Siraman Diarra dit Karamoko Tôkôma

