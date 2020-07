Situation socio-politique au Mali : La Plateforme des mouvements citoyens pour la défense des valeurs sociétales, religieuses et de la République s’implique

La Plateforme des mouvements citoyens pour la défense des valeurs sociétales, religieuses et de la République dirigée par Moufa Haïdara, le président du Conseil national des chorfa du Mali, ne compte pas rester en marge de la marche du pays, surtout en cette période de forte turbulence. Elle a tenu, le samedi 4 juillet 2020 à la Maison des Ainés, une assemblée générale afin de prendre des dispositions urgentes pour faire face à la crise socio-politique que traverse le pays. Des invités de marque, venus de l’intérieur, ont participé à cette assemblée d’information et d’’échange. A l’issue de la rencontre, la Plateforme a décidé de la mise en place d’une commission d’orientation pour rédiger un document relatif à la situation socio-politique du pays.

Pour rappel, la Plateforme des mouvements citoyens pour la défense des valeurs sociétales, religieuses et de la République regroupe en son sein des chefs religieux, des notabilités et des intellectuels issues de divers horizons. Elle vise les objectifs suivants : Objectifs généraux : participer à la reconstruction d’une nouvelle société garantissant le bien-être de la population malienne; participer au plan d’action de paix, de réconciliation, de stabilité, de la bonne gouvernante, du développement économique, social et de la justice pour tous. La Plateforme veut jouer un rôle conséquent dans la vie de la nation malienne conformément aux dispositions pertinentes de la loi N°038 du 05 Août 2004. Elle prône entre autres le respect de nos valeurs religieuses, le respect de nos valeurs républicaines, le respect de nos valeurs sociétales et le respect de notre contexte social.

