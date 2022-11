Dans le cadre des activités de la 27ème édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion, la Société Commerce international pour le Mali (CIM), a procédé à la remise d’un important lot de vivres, d’une valeur de plus de 18 millions FCFA, à l’association des handicapés pour la promotion des initiatives locales de développement de la commune III. C’était le 1er novembre 2022, au cours d’une cérémonie présidée par le ministre délégué chargé de l’Action humanitaire, de la solidarité, des réfugiés et des déplacés, Oumarou Diarra, en présence du représentant du CIM, Bassirou Cissé.

Au nom de l’association des handicapés pour la promotion des initiatives locales de développement de la commune III, Mme Fatoumata Coulibaly a remercié la Société Commerce International pour le Mali. Selon elle, ce geste revêt un double aspect. Le premier est de témoigner la vocation de partage et de solidarité des autorités de la Transition et, le second est de permettre aux couches défavorisées d’être à l’abri du besoin de nourriture pendant un temps. Ce don fait aux personnes vivant avec un handicap, veuves et personnes en situation difficile, cadre avec la responsabilité sociale des entreprises, cultivée par la société CIM. « Je voudrais, en cette occasion solennelle, saluer cette société à visage humain en lui assurant que le don est arrivé aux vrais destinataires et qu’un bon usage en sera fait », a-t-elle souligné. Mme Fatoumata Coulibaly a également remercié le Président de l’APPEL-Mali, Modibo Fofana, qui a été à l’origine de ce geste. Elle a profité de l’occasion pour inviter les personnes vivant avec un handicap à redoubler d’effort pour faire de leur handicap une force.

Le Directeur général adjoint de la CIM, Bassirou Cissé, a tenu à préciser que l’initiative vient du Président de la société en personne, Ibrahima Karagnara, qui a axé ses activités sur la solidarité et l’entraide envers les personnes démunies. Ce geste n’est pas le premier, « chaque année, depuis presque dix ans, nous offrons des vivres à des handicapés et personnes en situation difficile, aux déplacés et, nous le faisons avec beaucoup d’humilité. On doit faire plus car la population est dans le besoin, nous ne pouvons que l’aider dans la mesure de nos moyens. L’objectif, c’est de montrer qu’on peut être entrepreneur et être social. Je remercie l’association pour l’accueil chaleureux qu’elle m’a réservé », a déclaré Bassirou Cissé.

Le ministre délégué chargé de l’Action humanitaire, de la solidarité, des réfugiés et des déplacés, Oumarou Diarra, a rappelé le thème de cette édition 2022 du mois de la solidarité : « Solidarité, facteur de consolidation, de la paix, de la réconciliation et de la refondation. Qui parle de refondation, parle de renouer avec l’ensemble des valeurs qui ont toujours fait la grandeur de ce pays et parmi ces valeurs, le partage ». Le ministre Oumarou Diarra trouve que ce geste n’est guère surprenant car il connait en personne le PDG de l’entreprise, Ibrahim Karagnara. « Un homme très engagé qui a su prouver aux yeux du monde qu’on ne crée pas une société pour ne faire que des bénéfices mais qu’on doit aussi partager avec les personnes démunies surtout celles vivant avec des handicaps ». Le ministre délégué chargé de l’action humanitaire, de la solidarité, des réfugiés et des déplacés a insisté sur les actions engagées par le Président de la Transition et son gouvernement pour le rayonnement du Mali dans le concert des grandes nations. Il a salué l’engagement des Forces armées de défense et de sécurité du Mali.

En guise de reconnaissance pour leur engagement et leur appui envers les personnes vivant avec un handicap, l’association a décerné une attestation de reconnaissance au ministre Oumarou Diarra, à la Société CIM et au président de l’APPEL-Mali, Modibo Fofana. Un membre de l’association a aussi offert un sac, en guise de cadeau, au ministre et au représentant de la Société CIM.

La cérémonie a été agrémentée par la prestation musicale de l’artiste Bintou N’Diaye.

A titre de rappel, le don fait aux membres de l’association est composé de sacs de riz, de cartons de pâtes alimentaires et de bidons d’huile.

Bintou Diarra

Commentaires via Facebook :