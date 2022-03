Toujours sensible aux cris et aux douleurs des autres, surtout lorsqu’il s’agit de la condition des femmes, le Mouvement An Biko, avec à sa tête, Fatoumata Batouly Niane, ne cessera de surprendre à travers ses bonnes actions toujours au profit des populations qui sont dans le besoin. En si peu de temps, le mouvement a manifesté sa solidarité et a réalisé des travaux dans le district de Bamako, à Kayes et à Kita.

Il s’agit des remises de vivres et non vivres, des travaux en cours de deux forages SHV, l’électrification et la construction des ouvrages sanitaires pour un montant de plus d’une centaine de millions de Fcfa.

Tout a commencé lors de la diffusion, sur une chaîne de télévision locale, d’une émission sur le calvaire que vivent les populations, particulièrement les femmes de Madibaya, cercle de Bafoulabe pour manque d’eau potable. Sachant pertinemment que l’eau est source de vie, qu’elle est nécessaire pour le quotidien des femmes, la Présidente, Fatoumata Batouly Niane, forte de son engagement, a décidé de soulager la souffrance de cette population, en lui offrant un forage équipé en système hydraulique.

Ainsi, les travaux de la réalisation de ce forage équipé en Système Hydraulique villageois (SHV) ont débuté, le lundi 14 mars 2022. Cet œuvre de bienfaisance a été accueilli avec ferveur par les habitants de la cité qui n’ont cessé de remercier la généreuse donatrice, Fatoumata Batouly Niane pour avoir pris en compte leur préoccupation.

De même, un autre forage (SHV) est un en cours de réalisation afin de surmonter le manque d’eau potable auquel les populations étaient confrontées dans la commune de Badiko, à Kita. Les travaux ont commencé hier, mercredi 16 mars.

Après avoir effectué des travaux dans le Miankono à Niarela, notamment l’installation de 6 lampadaires solaires, la construction de 5 toilettes ainsi que la réalisation d’une canalisation jusqu’au bord de la route, raccordée au collecteur et entièrement couverte avec des dalles pour la protection des enfants, une forte délégation du mouvement An Biko, accompagnée par l’artiste Badro Escobar, s’est rendue, mardi 15 mars 2022, pour faire le constat de la fin des travaux.

Aux dires d’un des chefs de famille de Miankono, le Mouvement An Biko a enlevé l’épine de leur pied à travers la réalisation de ces travaux. « Vraiment, nous sommes très contents avec ces travaux parce qu’il y’avait trop de déchets ici, mais aujourd’hui, c’est devenu un petit Paris, on a l’électricité, une canalisation pour l’évacuation des eaux usées et couverte en plus », a-t-il souligné. En plus de cette visite, la représentante de la présidente du Mouvement An Biko, Binta Niane, a remis des vivres et des kits sanitaires aux femmes afin qu’elles puissent veiller à l’assainissement quotidien.

Ces travaux financés à plus d’une centaine de millions vont certainement contribuer à améliorer le cadre de vie des populations qui en ont bénéficié, grâce à la générosité de la Présidente Fatoumata Batouly Niane et son mouvement An Biko.

B.Dramé

Commentaires via Facebook :