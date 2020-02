Le Mouvement Action Citoyenne dans le cercle de Bla (MA-CB ou Massebè), piloté par l’artiste Mamadou Dembélé dit Dabara, a initié un projet d’appui aux veuves et orphelins de guerre et aux Anciennes Gloires de Musique du cercle de Bla (artistes musiciens). Ce projet sera exécuté en tournée dans les 17 communes dans le cercle de Bla dans la région de Ségou. A travers cette tournée, une opération de collecte sera menée par l’artiste Mamadou Dembélé dit Dabara dans toutes les communes. La cérémonie de remise officielle des dons est prévue pour le 25 février prochain.

Depuis 2012, le Mali traverse une crise multidimensionnelle ayant entrainé la dégradation de la situation sécuritaire au Nord et au centre du pays. La situation sécuritaire au centre et au nord du Mali demeure une préoccupation. L’instabilité politique et sécuritaire est désormais persistante au nord. Cette situation a occasionné la perte de centaines de militaires et civils. Malgré les initiatives nationales, prévoyant entre autres la stabilisation du pays et la promotion de la paix, les attentes restent grandes. Et le cercle de Bla, une localité importante dans la région de Ségou, n’est pas en marge. Quelques militaires, en défendant la patrie, ont perdu leurs vies. En plus, le cercle de Bla, une zone de brassage culturelle a connu des artistes ayant fait la gloire de cette localité. Les artistes d’une génération avancée méritent une reconnaissance du mérite. C’est dans ce contexte que le Mouvement Action Citoyenne dans le cercle de Bla (MA-CB ou Massebè) a initié ce projet d’appui aux veuves et orphelins de guerre et aux Anciennes Gloires de Musique du cercle de Bla (artistes musiciens). Une initiative, selon les responsables du Mouvement, qui permettra de ne pas oublier certains et de leur rendre hommage. L’objectif général dudit projet est d’impulser un élan de patriotisme chez les communautés en faveur des personnes et leurs familles dont le sacrifice pour le cercle ou la Nation n’est pas à démontrer. « Ce projet sera exécuté en tournée dans les 17 communes du cercle, notamment Beguené, Bla, Diaramana, Diéna, Dougouolo, Falo, Fani, Kazangasso, Kéméni, Korodougou, Koulandougou, Niala, Samabogo, Somasso, Tiéména, Touna et Yangasso. A travers cette tournée, une opération de collecte sera menée par l’artiste Mamadou Dembélé dit Dabara dans toutes les communes. Les autorités administratives et politiques, les chefs coutumiers, les légitimités traditionnelles et les bonnes volontés seront contactés dans le cadre de la mise en œuvre du projet. Les veuves et orphelins de guerre seront identifiés dans les différentes communes afin de partager entre eux les produits de la tournée. Le 23 février 2020 a été réservé pour la collection des dons des différentes communes de la tournée. Le 25 février 2020, la cérémonie de remise officielle des dons sera effectuée sur l’ordre de préfet du cercle », précisent les responsables du Mouvement.

A.S

