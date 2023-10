Mois de la solidarité : L’expression d’une vertu cardinale de notre société

Un chef d’État malien professait il ya quelques années ces phrases qui sonnent agréables aux oreilles : «Vous verrez, nous n’oublierons pas les aînés» et instituait sous son magistère le mois d’octobre, consacré Mois de la solidarité et à la lutte contre l’exclusion. Depuis, la solidarité qui représente une vertu cardinale de notre société continue d’être portée à bonne hauteur surtout pendant le mois d’octobre.

C’est encore dans cet esprit d’appel à nos fondamentaux, notamment à nos valeurs de solidarité et d’entraide que la 28ème édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion a été lancée, mardi dernier à la Maison. des aînés, sous le thème évocateur : «La solidarité au service de la paix, de la stabilité et du développement dans le Mali Kura» avec comme marraine l’ancienne Première Dame, Mme Touré Lobbo Traoré.

C’était lors d’une conférence de presse co-animée par le ministre de la Santé et du Développement social, le colonel Assa Badiallo Touré, et la représentante de la marraine du mois dédiée à la solidarité, Badra Aliou Macalou. Y étaient également le président du Conseil national des personnes âgées, Tahirou Diallo, et beaucoup d’autres invités.

Il est bon de préciser d’entrée de jeu que le lancement du Mois de la solidarité a été couplé à celui de la caravane de santé du 3è âge, organisée à l’initiative du département en charge de la Santé, en partenariat avec la Fondation Orange Mali, le Programme national de santé oculaire (PNSO) et le Conseil national des personnes âgées du Mali (CNPAM).

Le Mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion a pour objectif la promotion d’une culture de solidarité. Et contribuera également à la mobilisation des populations et des partenaires autour de la mise en œuvre d’actions visant au maintien de la paix et de la cohésion sociale. Ainsi, les actions de solidarité concerneront-elles globalement les personnes âgées, celles vivant avec le handicap, les femmes démunies seules et responsables de famille, les veuves et orphelins, etc.

Badra Aliou Macalou a délivré le message de la marraine du Mois de la solidarité Mme Touré Lobbo Traoré qui a témoigné de sa gratitude aux autorités, notamment au président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, pour l’honneur qui lui est fait et le privilège d’être la marraine de ce mois d’octobre dédiée à la solidarité.

Dans le discours lu par son représentant, l’ancienne Première Dame, connue pour sa propension à secourir les couches démunies, déclare que la solidarité est une des valeurs cardinales de notre pays. Et rappelle que le Mois de la solidarité a été initié pour engager des actions en faveur des personnes défavorisées. Il s’agit donc de veiller à la protection du bien-être de tous, notamment d’apporter aux couches démunies, à l’enfance déshéritée et aux personnes en situation difficile une aide nécessaire à leur existence. Pour la marraine, la solidarité ne doit pas être un vain mot, mais un comportement de tous les jours. Et de lancer via son discours un appel à toutes les bonnes volontés (entreprises ou sociétés voire fondations) en vue de manifester un élan de solidarité en faveur des plus nécessiteux.

Pour sa part, le colonel Assa Badiallo Touré a déclaré que le lancement de la caravane du 3è âge constitue la première activité des quatre semaines thématiques du Mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion. Cette première semaine, dont le parrain est l’officier d’artillerie et vice-président de l’Association des anciens combattants et victimes de guerre, Toumani Sidibé, est dédié aux personnes âgées.

«Rappelons que pour soutenir et renforcer les valeurs de solidarité qu’incarne notre pays, les hautes autorités ont institué le Mois de solidarité et de lutte contre l’exclusion comme un instrument de réduction de la pauvreté», a rapporté la ministre en charge de la Santé, avant d’exhorter tout un chacun à garder à l’esprit la nécessité d’aider ceux qui sont dans le besoin pendant tout le mois d’octobre. Selon elle, la Fondation Orange Mali soutient les efforts de son département pour l’amélioration de la santé des populations, particulièrement les personnes âgées.

La représentante de la Fondation Orange Mali explique que chaque année, son organisation saisit l’opportunité du mois d’octobre pour lancer sa traditionnelle caravane ophtalmologique de consultations et chirurgies gratuites de la cataracte. Cette année, la caravane s’inscrira encore dans la complémentarité avec la caravane du 3è âge avec des consultations en médecine générale, cardiologie, urologie et diabétologie dans les localités de Gao, Tombouctou, Diéma et Kati, mais aussi avec les autres efforts d’ de la santé des aînés.

Cette caravane, qui se déroulera du mois d’octobre à celui de décembre, prévoit de réaliser plus de 5.000 consultations et 600 chirurgies de la cataracte. Elle sera ouverte à toute la population, mais les personnes du 3ème âge seront prioritaires.

Rappelons que le Mois de solidarité et de lutte contre l’exclusion comporte quatre semaines thématiques. Il s’agit de la semaine des personnes âgées, celle de la femme et de l’enfant, mais aussi de la semaine des personnes vivantes avec le handicap. Et la semaine de la jeunesse, de l’emploi et de l’entrepreneuriat.

Djénèba KASSOGUE

Commentaires via Facebook :