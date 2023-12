Mali, Kati : Le geste de cœur du président de la transition

Le colonel Assimi Goïta a offert à des personnes en situation de handicap des motos tricycles et des vies. Des albinos ont également des lunettes et des crèmes solaires

La Journée internationale des personnes vivantes avec handicap est célébrée chaque 3 décembre. Pour commémorer cette date, le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, à travers ses œuvres sociales, une offre des motos tricycles et des kits alimentaires à la Fédération locale des personnes handicapées de Kati. La cérémonie de remise officielle s’est tenue, mardi dernier, à la préfecture du Cercle de Kati, en présence du conseiller spécial du président de la Transition, chargé des œuvres sociales, Aguibou Dembélé, du préfet de Kati, Harouna Diarra et des bénéficiaires . Elle était couplée à la remise des lunettes et crèmes solaires à 12 personnes atteintes d’albinisme de Kati. Ce don est composé de 20 motos tricycles avec casques, 20 kits alimentaires (riz, mil, pâtes, huile), deux kits pour la transformation alimentaire et la fabrication de savon.

Le préfet du Cercle de Kati a indiqué que cette Journée a été décrétée par les Nations unies pour assurer l’insertion sociale d’une couche sociale souvent isolée face aux séquelles laissées par un accident ou une maladie. Cette solitude, a expliqué Harouna Diarra, est liée aux exigences d’une société qui privilégient l’efficacité et la performance correspondant de surcroît aux personnes en situation de handicap d’y trouver leur place, favorisant de ce fait leur exclusion. Cette action du chef de l’État doit servir à développer des stratégies pour assurer l’émancipation des personnes en situation de handicap.

C’est dire qu’au-delà des dotations ponctuelles, selon le préfet de Kati, c’est la société toute entière qu’il s’agit de sensibiliser afin que chacun puisse être acteur d’une solidarité nationale envers nos frères et sœurs. pour qu’ils puissent retrouver et conserver leur mobilité. Le président de la Fédération locale des personnes handicapées de Kati a remercié le donateur pour son geste. L’occasion était opportune pour Modibo Doumbia d’adresser des doléances au chef de l’État, notamment la construction du siège de la Fédération et l’application de la Loi d’orientation des personnes en situation de handicap.

Le conseiller spécial du président de la Transition, chargé des œuvres sociales a fait savoir qu’à travers cette Journée internationale, le colonel Assimi Goïta a voulu rendre heureusement cette couche. Et Aguibou Dembélé de souligner que « la solidarité du président de la Transition se manifeste envers tout le monde. Le Mali ne partira sans personne et tout le monde compte pour le pays pour que chacun puisse jouer sa partition pour son développement».

Marietou KOITE

Commentaires via Facebook :