Mois de la solidarité : Jama’at Islamique Ahmadiyya Mali fait don de 3000 vêtements aux plus démunis

La Jama’at Islamique Ahmadiyya Mali n’est pas restée en marge dans ce mois de la solidarité. Elle a perpétué sa tradition à travers des dons de vêtements aux enfants des familles démunis lors de cette 26ème édition du genre, le dimanche 8 octobre 2023 à Titiboubougou.

Les enfants d’environ 34 localités du Mali ont bénéficié d’un important lot de vêtements de la Jama’at Islamique Ahmadiyya Mali. Une action qui rentre dans le cadre du mois de la solidarité et de l’exclusion sociale. Mieux encore, elle a organisé une séance de collecte de sang pour en faire don aux structure compétente. Des actes de générosité qui cadre parfaitement avec leur vision de venir en aide aux personnes nécessiteuses, aux organisations et associations focalisées sur l’action sociale.

Selon son Secrétaire général, Mamadou Daou, la présente cérémonie porte sur le don d’habits en direction des enfants orphelins et ceux dont les parents sont démunis. Vu le contexte difficile que traverse notre pays, M. Daou a estimé que c’est en ce moment, que ces enfants et orphelins dans le besoin ont fort besoin de leur soutien inconditionnel. Et de préciser que leurs dons n’ont pas de coloration ni religieuse, ni ethnique, mais seulement s’orientent en direction des enfants.

Dans son exposé, il a laissé entendre que si l’an passé, le don portait sur 2.560 unités, que cette année 2023 ce nombre connait une hausse de 384 unités, ce qui fait un total de 2944 habits, toutes catégories confondues. « Après la remise symbolique, il sera réparti entre trente – huit (38) localités où sont installées les représentants de la Jama’at Islamique Ahmadiyya au Mali. Ces derniers auront la charge de les transmettre aux réels bénéficiaires ou aux structures qui sont chargées à cet effet », a indiqué le secrétaire général.

Toutefois, il a informé les organisations caritatives qui œuvrent dans le domaine des enfants dans la ville de Bamako, qu’elles seront-elles aussi dotées. Par ailleurs, pour mettre la cerise sur le gâteau, dira-t-il, « la Jama’at Islamique du Mali organise simultanément une campagne de don de sang, sous le contrôle du Centre National de transfusion sanguine », conclut-il.

Quant au président Zafar Ahmad Butt, il dira que la Jama’at Islamique Ahmadiyya Mali est une communauté internationale qui agit en faveur des plus démunis mais surtout aux orphelins. « Chaque année, notre calife accorde un budget pour les orphelins et les enfants qui sont dans le besoin. Hormis le mois de la solidarité, nous faisons aussi des dons pendant le mois du Ramadan et la fête de Tabaski pour ces enfants et des femmes », a-t-il dit.

Concernant les doléances des invités en termes de besoins, il dira qu’il en prend note et qu’en fonction de leur moyen, ils tenteront de les satisfaire dans la mesure du possible. En dehors des dons, M. Butt a mis un accent particulier sur le rôle que joue leur centre de formation en couture, en informatique et dans l’apprentissage de l’anglais dans l’avenir de ces enfants. « Il y a beaucoup de familles démunis et d’orphelins mais si ensemble nous faisons des efforts, cela va donner une atmosphère de satisfaction en faveur de ces enfants, veuves et familles en difficultés », ajoute-t-il.

En outre, les responsables des associations qui viennent en aide aux veuves, aux enfants et aux familles démunies ont tous adressé leur vives et chaleureuses remerciement à la Jama’at Islamique Ahmadiyya Mali pour leur action sociale en ce mois de la solidarité. A noter que les localités qui ont bénéficié de ces dons sont les suivantes : Bamako, Kayes, Kita, Kati, Kasséla, Dioïla, Koulikoro, Dogodoumacoura, Dio, Ségou, Banamba, Niono, Bla, Kignan, Koumantou, Kolokani, Cézana Gare, Koutiala, San, Didiéni, Diéma, Mopti, Kadiolo, Yanfolila, Bougouni, Quéléssébougou, Tioribougou, Djéné, Sikasso, Sanankoroba, Fana, Nioro, Kangaba, Nara, Kolondiéba Sidoba, Doumba, Nioro.

AHMADIYYA: Les grandes lignes de la 13eme convention de la jeunesse

Plus qu’un rendez-vous, c’est un espace de rencontre, d’entraide, de formation et de spatialité, le Ijtema National ou convention de la jeunesse de la communauté Ahmadiyya a vécu à la grande satisfaction de tous.

Du 15 au 17 Septembre 2023, la jeunesse de la communauté Ahmadiyya était réunie pour son 13ème Ijtema National à Koulikoro, Souban. Un événement majeur de l’agenda annuel qui a vu la participation des délégués venus du Mali et d’ailleurs. La clôture de cette convention était présidée par Zafar Ahmed Butt Amir, président de la communauté, Ahmadiyya du Mali. S’adressant à la jeunesse et aux participants, il a tenu d’abord à faire passer le message de paix, d’engagement du Calife qui, dit-il, fait référence à l’actualité. En d’autres termes, le message en question est empreint surtout de conseils et appelant chacun à jouer toute sa partition pour accomplir ses tâches régaliennes. S’agissant de l’organisation de la convention, le président Amir a révélé des satisfactions par rapport aux précedentes éditions, tout en appelant à plus d’abnégation pour les futures.

Avant Amir, le conférencier, Abdoul. K.Traoré a entretenu les participants sur le thème ‘’Jeunesse contemporaine : Défis, problèmes, et solutions’’. En effet, il a accentué son exposé sur la nécessaire prise en conscience de la jeunesse, notamment de se former. Tout au long de son speech, M.Traoré est revenu sur le manque d’emploi et le fait que la jeunesse doit se priver de la délinquance. ‘Il faut mettre à profit sa jeunesse pour réaliser des choses importantes’’, conseille-t-il, face à une assistance en majorité jeune. A cet effet, dit-il, ‘’il faut s’instruire quelle que soit la nature de l’enseignement’’.

Pour cette convention, ils étaient plus de 600 jeunes venus de différentes régions du pays. Durant trois jours, en plus des prières et bénédictions, ils ont participé à des compétitions sur les différentes thématiques de la religion musulmane et procédé à des dons de sang.

A la fin de la cérémonie de clôture, plusieurs récompenses ont été données aux meilleurs en mémorisation et lecture du saint Coran, du ‘’Kassida’’ et autres.

En attendant l’édition prochaine, il a été présenté le bilan à mi-parcours des activités menées par la jeunesse Ahmadiyya depuis novembre 2022. Au nombre des activités, on peut retenir des formations, des actions humanitaires, des émissions radiophoniques, des débats et prêches, entre autres.

