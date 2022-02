Le samedi 12 février 2022, la Ministre de la Promotion de la femme, de l’enfant et de la famille, Wadidié Founè Coulibaly, en compagnie de ses homologues femmes du gouvernement, à savoir Aoua Paul Diallo, Ministre du Travail, de la Fonction Publique et du Dialogue Social; Diéminatou Sangare, Ministre de la Santé et du Développement Social; Madina Sissoko, Ministre des Transports et des Infrastructures; Fatoumata Sekou Dicko, Ministre délégué auprès du Premier Ministre, chargé des Réformes politiques, sensibles aux enfants orphelins des militaires au front, a procédé au lancement officiel de la matinée récréative au profit des orphelins des casernes et des pupilles dénommée « MALI FINITIGI DENW KA BARO » à la Cité des Enfants.

A l’occasion, des messages ont été adressés aux enfants pour contribuer à la prise de conscience et leur permettre de s’imprégner de certaines notions comme le rôle et la place des Forces armées maliennes ; le sens d’être guerrier dans la société traditionnelle ; les éloges des guerriers qui ont marqué leurs époques ; les éloges des FAMA qui font la fierté du Mali. A noter que plus de 200 Orphelins sont venus assister à cette cérémonie. Etaient conviées à la circonstance, Kibili Demba et sa femme Fatim, le Recotrade.

La forte présence des femmes du gouvernement marque un niveau d’engagement et d’appropriation très élevé de la préoccupation du Gouvernement à prendre en compte la situation des enfants en situation difficile.

H.B FOFANA

