Dans le cadre du Mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion, une forte délégation de la présidence de la République conduite par la conseillère spéciale du président de la Transition, le colonel Assan Badiallo Touré, a séjourné du 4 au 5 octobre 2022 à Gao, pour la remise des vivres aux personnes âgées et des équipements médiaux aux quatre districts sanitaires (Gao, Ansongo, Bourem et Almoustrat). La délégation comprenait aussi le ministre commissaire à la sécurité alimentaire, Redouane Ag Mohamed Aly et le chef de cabinet du président de la Transition, Oumar Traoré.

La remise symbolique des vivres aux personnes âgées a eu lieu dans les locaux de l’OPAM (Office des produits agricoles du Mali). À cette occasion, la dame Tisiwal Cissé a reçu son don des mains de la conseillère spéciale du Assimi Goïta. Elle a fait des bénédictions pour le président de la Transition et pour le Mali, en précisant que c’est la première fois qu’elle reçoit un don venant d’un président du Mali.

Le porte-parole des personnes âgées de la Région de Gao, Ibrahim Sanogo, a lui aussi salué l’action de solidarité du chef de l’état. Il a surtout apprécié la décision du président Goïta de céder une partie de son fonds de souveraineté pour venir en aide aux personnes vulnérables à travers tout le pays. «Le président Assimi Goita a affranchi les obstacles et il lui reste seulement de nager dans le fleuve Niger», a-t-il commenté. Quant au coordinateur des chefs de quartier de la Commune urbaine de Gao, Issiaka Ag Oyé, il a remercié le généreux donateur et demandé à tous les Maliens de faire des bénédictions pour lui et à l’ensemble du pays.

Dans son intervention, la conseillère spéciale du président de la Transition a indiqué que la solidarité doit être le comportement de tous les jours. «Depuis une vingtaine d’années, nos autorités ont décidé de consacrer le mois d’octobre comme le mois de la solidarité », a-t-elle rappelé. «Le président de la Transition, chef de l’état a tenu à faire un geste aux personnes âgées de Gao, aux malades de handicap, aux femmes et leurs enfants en kits et en vivres (du riz, d’huile, du sucre, des pattes alimentaires, du couscous, des moustiquaires et des kits scolaires ).

Ce geste concernera tout le pays car le président de la Transition, le colonel Assimi Goita, est à la tête du pays pour tous les Maliens de Kayes à Kidal », a expliqué la conseillère spéciale. Chacune des personnes âgées bénéficiaires a eu un sac de 100 kg de riz, 20 litres d’huile, 50 kg de sucre, un carton de pattes alimentaires, un carton de couscous en plus d’un kit scolaire pour le mari ou la femme de chaque personne âgée (le petit-fils ou la petite-fille). La conseillère spéciale du président de la Transition a demandé aux anciens de faire des bénédictions pour la paix au Mali. Selon elle, tout le travail se fait en collaboration avec le ministre, commissaire à la sécurité alimentaire

Après la remise symbolique des vivres, la conseillère spéciale du président de la Transition et sa délégation ont mis le cap sur le Centre de santé de référence de Gao elles ont été accueillies par le directeur régional de la santé, Dr Boubacar Touré et son staff. Le Dr Boubacar Touré a saisi l’occasion pour remercier, au nom de l’ensemble du personnel sanitaire, le président Assimi Goïta pour ses œuvres sociales. Ces équipements médicaux offerts par le président de la Transition, a-t-il dit, vont améliorer le tableau technique des centres de santé bénéficiaires.

Après la visite des locaux, la conseillère spéciale du président de la Transition a procédé à la remise des équipements médicaux. Il s’agit des tables d’accouchement, des ordinateurs pour la saisie des données statistiques des districts sanitaires, des bistouris-électriques, des incinérateurs électriques, des respirateurs. Le colonel Assan Badiallo Touré a exhorté les bénéficiaires de prendre soin des équipements mis à disposition.

Commentaires via Facebook :