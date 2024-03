L’Opération Ramadan du Président de la Transition, Son Excellence le Colonel Assimi GOÏTA, dans le cadre des œuvres sociales, se poursuit. Après les régions, les six communes de Bamako et le Génie militaire de Bamako, équipe des œuvres sociales s’est rendu, ce mardi 12 mars 2024 au Camp Soundiata Keita de Kati pour une remise de kits alimentaires. Cette cérémonie a été un moment de solidarité remarquable soulignant l’engagement du Chef de l’État, vis-à-vis des veuves et des orphelins de militaires tombés pour la patrie. Cette initiative, plus qu’une simple distribution de kits alimentaires, se pose comme un symbole de l’unité nationale et de la reconnaissance envers ceux qui ont sacrifié leur vie pour la nation.

La cérémonie de distribution a enregistré la participation de diverses personnalités, dont des autorités militaires et administratives, des chefs coutumiers, ainsi que les familles des militaires honorés. Les kits, composés de denrées essentielles notamment 100 sacs de riz, 100 sacs de mil, 100 sacs de sucre, 100 bidons d’huile de 20 litres, ont été remis dans une atmosphère empreinte d’émotion et de gratitude, offrant un soutien concret aux familles pendant le mois sacré du Ramadan.

Le Colonel-major Brehima SAMACKE, Directeur du Service Social des Armées, a exprimé ses remerciements à l’égard du Président de la Transition pour son soutien continu, mettant en lumière l’importance de ces actions dans l’accompagnement des familles affectées. De même, Oulématou DIALLO, Porte-parole des bénéficiaires, a partagé un sentiment de joie et d’appréciation des familles, soulignant l’impact positif de cette aide durant une période aussi significative que le Ramadan.

Cette initiative s’inscrit dans une volonté plus large de renforcement de la solidarité et de l’entraide au sein de la communauté malienne, comme l’a souligné M. Aguibou DEMBELE, Chef de l’État à soutenir les familles des héros tombés pour la patrie se manifeste à travers ces actions ciblées, promettant une intensification des efforts de soutien dans les jours à venir. Ce geste, au-delà de son aspect matériel, reflète une reconnaissance profonde et un hommage à la bravoure et au sacrifice des militaires maliens, encourageant toute la nation à s’unir autour de valeurs de solidarité et de fraternité.

Par Présidence de la République du Mali

