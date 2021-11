Dans le cadre de la 26ème journée du mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion 2021 placée sous le thème, « la solidarité, un moyen de renforcement de la paix, de la cohésion sociale et d’atténuation des effets de la Covid-19 », la Fondation Orange, comme il est de coutume, a fait parler son cœur d’entreprise citoyenne aux côtés du gouvernement malien dans la lutte contre l’exclusion sociale. C’était le 11 novembre 2021 au Palais des sports sis à l’ACI 2000, dans le cadre de la journée de la solidarité, placée sous la présidence du Ministre délégué auprès du ministre de la Santé et du Développement social, chargé de l’Action Humanitaire, de la Solidarité, des Réfugiés et des Déplacés, Oumarou Diarra.

C’est dans un contexte marqué par la situation sanitaire et socioéconomique très fragile à cause de la maladie à Covid-19, déclare d’entrée le président du conseil de la Fondation Orange et Directeur général d’Orange Mali, Brelotte Ba, que notre fondation apporte en cette année 2021 encore sa modeste contribution pour soutenir les populations vulnérables pour un montant de 209 359 432 Fcfa (Deux cent neuf million trois cent cinquante neuf mille quatre cent trente deux FCFA ) répartis à des structures. D’abord 27 617 932 Fcfa ont été offerts pour l’organisation de la 16ème édition de la caravane ophtalmologique qui sillonnera cette année les localités de Bandiagara, Yorosso, Tombouctou et Sagabari. Sur ce point, rappelle le président du conseil de la Fondation, de 2005 à 2020, la caravane a enregistré un bilan de 66 369 consultations et 8738 chirurgies de la cataracte essentiellement. Ensuite, 121 millions ont été donnés pour l’achat d’équipements médicaux pour relever la qualité du plateau sanitaire malien ; 31 991 500 Fcfa pour l’achat de denrées alimentaires (riz, mil, sucre, lait et céréales pour les enfants, huile) ; 1 millions de Fcfa pour l’achat des couches jetables pour les enfants des orphelinats, de draps, de vêtements et de chaussures ; 5 millions pour l’achat de kits scolaires ; 5 millions pour l’achat de divers équipements pour les activités génératrices de revenus (moulins et kits de maraîchage). Enfin, 3 250 000 Fcfa ont été offerts pour l’achat de motos tricycles ; 6 millions pour l’achat de motos ambulances pour des centres de santé enclavés ; 3 500 000 Fcfa pour l’achat des moustiquaires imprégnées ; 4 millions de FCFA pour l’achat de tickets de carburant pour les unités mobiles de la protection civile.

En dehors de ces dons, la Fondation a soutenu le gouvernement dans la lutte cotre la pandémie. « En 2021, nous continuons notre soutien à la lutte contre la maladie à Covid-19 avec déjà la remise de 10 milles tests PCR, 3200 tests sérologiques et 3 minilabs d’une valeur de 120 millions de FCFA au ministère de la santé et du développement social pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Une enveloppe supplémentaire de 50 millions de FCFA a été débloquée par la fondation orange groupe pour aider à la lutte contre la Covid-19 », a fait savoir le DG d’Orange Mali. En outre, les bilans 2019 et 2020 de la fondation orange ont été présentés au public. Ces activités étaient centrées l’éducation, la santé, la solidarité. Des ONG partenaires évoluant dans le domaine humanitaire ont témoigné le soutien inconditionnel de la Fondation Orange à l’endroit de leurs structures. Elles ont souhaité plus d’accompagnement encore à leurs côtés pour donner plus d’espoir aux plus démunis.

Le Ministre Oumarou Diarra s’est fortement réjoui, au nom des plus hautes autorités du pays, du soutien sans cesse de la fondation depuis plusieurs années aux côtés du Mali dans sa lutte contre l’exclusion. Cet acte, dit-il, constitue la preuve de l’engagement indéfectible de la fondation orange pour la cause des couches vulnérables. « En décidant de vous investir dans des initiatives allant dans ce sens, vous faites incontestablement de votre entreprise une institution citoyenne pour le mieux être », a-t-il indiqué. Enfin, il a salué fortement la fondation orange qui a accepté d’investir davantage dans le capital humain.

Hadama B. Fofana

