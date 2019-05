Comme chaque année déjà, la Présidente de l’ONG-AGIR, épouse du Chef de l’Etat, Mme Kéïta Aminata Maïga, a procédé, le samedi 18 mai dernier, au lancement officiel de sa traditionnelle opérationRamadan.

Etaient présents à la cérémonie de lancement de la traditionnelle Opération Ramadan à l’actif de la Première Dame, les membres de son Cabinet et les cadres de l’ONG AGIR, plusieurs membres du Gouvernement, les partenaires de l’ONG Agir et les Bénéficiaires.

Il faut souligner que ce don est le fruit d’un partenariat de longue date entre l’ONG AGIR et le Croissant Rouge des Emirats Arabes Unis et est destiné à l’ensemble des six communes du District de Bamako.

Les Bénéficiaires de ce don sont, entre autres, des veuves, des personnes indigentes, des femmes seules chargées de foyer, des non-voyants, des personnes démunies, des mères de jumeaux installés à travers les six Communes du District de Bamako. Ce sont des personnes qui ont été sélectionnées par les services sociaux du Ministère de l’action humanitaire et de la lutte contre la pauvreté.

D’un coût global de 24.825.000 FCFA, ils concerneront 600 ménages de la ville de Bamako. Au total, ce sont 100 ménages qui sont sélectionnés dans chaque commune du District de Bamako. Et chaque Bénéficiaire recevra les frais de transport pour son déplacement.

Remis par la Première Dame, les kits de vivres sont composés notamment de 1 sac de riz de 25 kg, 1 sac de sucre de 25 kg, 1 sac de mil de 50 kg, 2 kg de lait et 1 bidon d’huile de 5 litres avec, à l’appui, une enveloppe de 3000 francs CFA pour le transport.

Les Bénéficiaires, très heureux du geste de la Kéïta Aminata Maïga, l’ont adressé des remerciements pour son assistance constante envers les plus démunis et ont fait des bénédictions et des prières pour la stabilité et la paix dans tout le Mali.

Rappelons qu’une minute de silence a été observée en hommage à feu Dr Abdoul Aziz Maïga, Chargé de missions à la Présidence de la République, et proche collaborateur de la Première Dame, arraché brutalement à l’affection de tous, le jeudi 16 mai 2019, lors d’une mission de l’Etat au Qatar.

Damagary Hamma

