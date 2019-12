Ayant été mis au courant par sa cellule de communication de la souffrance de Kadidiatou Samaké, une pauvre jeune fille de 16 ans qui joue avec Djoliba AC, le dynamique ministre de la jeunesse et des sports, Arouna Modibo Touré s’est investi. En effet, il a pris la lourde décision de s’engager à prendre en charge ses frais médicaux. Pour ceux qui connaissent bien le Ministre Touré, cela n’est point une surprise…

Du ministère de l’Economie Numérique et de la Communication en passant par le ministère de la jeunesse et des sports, Arouna Modibo Touré a sauvé plusieurs vies. Il n’a jamais daigné faire semblant, de fuir ses responsabilités. Mieux, au-delà des moyens de l’Etat, il met la main dans sa propre poche pour donner le sourire aux gens qui en ont le plus besoin.

En réalité, chaque fois qu’un SOS est lancé à travers les médias et les réseaux sociaux, il devient l’homme vers lequel les uns et les autres tournent leurs regards. Cela arrive le plus souvent, même s’il n’est pas la personne indiquée. Si cela arrive tout le temps, c’est tout simplement, par ce qu’il s’agit d’une personne soucieuse du bien-être de ses semblables.

Sans démagogie aucune, Arouna Modibo Touré est parmi les personnes dotées de cette qualité extraordinaire, qui se nomme « la bonté ». Oui, il s’agit de cette qualité d’homme qui fait preuve de bienfaisance active envers autrui, une activité efficace susceptible de rendre réellement autrui heureux. C’est le caractère d’un être sensible aux maux d’autrui, désireux de procurer aux autres du bien-être ou d’éviter tout ce qui peut les nuire.

‘SOS : Si rien n’est fait, Kadidiatou Samaké, du Djoliba AC risque de perdre l’usage de son pied droit’’, tel est le contenu d’un message écrit par les journalistes Drissa Kantao, Dognoumé Diarra et Abdourahamane Doucouré et relayé par les réseaux sociaux. Aussitôt, que le message lui a été transmis, il a dépêché quelqu’un sur place pour chercher à en savoir davantage. Et de faire parler son cœur, dès le lendemain, en décidant de prendre en charge les soins médicaux de la jeune demoiselle.

À l’heure où je vous parle, Kadi est dans des bonnes mains et sous l’œil vigilant de nos grands médecins au niveau de la clinique Keneya. Elle mange bien et boit beaucoup de lait avec les fruits tout en respectant les consignes des médecins. Aussi, tout est presque fin prêt pour son évacuation sur la Tunisie. Les documents administratifs pour l’évacuation sont d’ores et déjà acquis. Et elle s’envolera sans doute très bientôt pour la Tunisie. Dieu merci et merci à M. le Ministre Arouna Modibo Touré pour son humanisme.

À en croire un proche du Ministre Arouna, de ses bienfaits, il n’attend point de retour de reconnaissance. Pour lui, il suffit juste de la joie inexprimable de voir ses bienfaits fructifier en bonheur pour autrui. La pitié que Dieu a mise au fond de lui, est d’une très grande rareté. La bonté existe en nous comme le principe de la vie, sans être l’effet de notre propre volonté ; elle semble être un don du ciel comme toutes les facultés, elle agit sans se connaître. Au nom de Kadidiatou Samaké, de sa famille et de ses proches, retrouver M. le Ministre Touré, la reconnaissance et la gratitude des uns et des autres.

Djoliba AC, une mère poule qui s’en fou de ses enfants

L’attitude des responsables du Djoliba AC ne saurait être mise sous silence. En effet, il convient de dire sans langue de bois, que les encadreurs de la jeunes Kadidiatou n’ont pas été à la hauteur. Comment est-ce possible, qu’une jeune demoiselle qui de surcroit jouait bien disparaisse des radars pendant 4 mois, sans que personne n’ait de ses nouvelles ? Nous pensons que les responsables du Djoliba, en tout cas, ses entraineurs savaient qu’elle était en train de mourir à petit feu chez elle. N’eut été le SOS lancé en sa faveur, elle serait certainement toujours en train de souffrir en silence. Du coup, nous profitons de l’occasion pour inviter les responsables des clubs, à s’y mettre d’avantage et en veillant sur les siens.

Le message de remerciement de sa mère

La maman de la jeune demoiselle qui ne s’attendait pas à autant d’honneur et de mobilisation autour d’elle, dira, qu’elle ne peut que prier et remercier l’ensemble des personnes qui ont été sensibles au SOS lancé. ‘’Je remercie particulièrement le ministre de la jeunesse et des sports, Arouna Modibo Touré. ‘’Qu’Allah le tout puissant l’éloigne de ce qu’il craint et qu’il réalise pour lui, ce qu’il désire. Qu’Allah le tout puissant veille sur lui et sa famille’’, a-t-elle dit avec beaucoup d’émotions, à celui qui vient de les donner le sourire et une lueur.

Drissa Kantao

