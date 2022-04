Soucieux de l’avenir du Mali, les associations et les mouvements rassemblés au sein de la coalition : Union de Rassemblement Pour un Mali de paix et de cohésion sociale (URMC), sous le leadership de Oumar Alassane Touré, a attiré, dans un communiqué, l’attention du premier responsable du pays sur la gravité de la situation.

Après analyse de la situation politique sécuritaire au Mali en général et suite à des échanges et concertations au niveau local et national, l’URMC s’est dit est préoccupée par la situation du centre, du nord et du district de Bamako. ‘’Considérant que la République du Mali reste une et indivisible, l’URMC réaffirme son attachement à la sauvegarde de l’unité nationale, de l’intégrité du territoire, des acquis de la démocratie, l’Etat de droit et le développement du Mali’, déclare le communiqué.

En vue de préserver la paix, l’unité nationale et la sécurité au Mali et soutenir les actions des autorités de la transition, le président Assimi Goïta et Malick N’Diaw président du CNT, l’ URMC décide d’organiser une conférence débat sur la paix, la réconciliation et la sécurité au Mali.

Vu la situation du Mali et après analyse et réflexion, l’URMC-Mali Kura, dans le cadre de rechercher une solution définitive à la crise multidimensionnelle qui secoue le Mali depuis un certain temps, demande au peuple du Mali de se pardonner et de prier au cours de ce mois béni de Ramadan pour la paix et la réconciliation du peuple malien autour d’un seul but, le Mali notre patrie commune ; demande aux leaders politiques, la société civile, les religieux, le RECOTRAD, le leaders d’opinion de se retrouver pour un seul but commun, le Mali et soutenir l’armée pour une paix durable ; demande au président du Haut Conseil Islamique, Seïd Chérif ousmane Madane Haïdara et au cardinal Jean Zerbo, au RECOTRAD de prendre leur bâton de pèlerin afin de rassembler les Maliens autour d’un seul objectif commun, le Mali dans le cadre de sortie de crise ; demande de créer une équipe des sages et leaders d’opinions pour négocier, au nom du peuple malien auprès de la CEDEAO et la Communauté internationale un délai de 18 à 20 mois de transition, pour pouvoir organiser des élections générales dans un bref délai.

Afin de mener cette mission aussi importante, l’Union demande au Président de la transition de créer un organe appelé Mission de haut niveau pour le plaidoyer auprès de la CEDEAO et la Communauté internationale pour une sortie de crise dans un bref délai ; sollicite le Président de la transition chef de l’Etat, le colonel Assimi Goïta afin de désigner le président du Haut Conseil islamique du Mali Seïd Chérif Ousmane Madane Haïdara et le cardinal Jean Zerbo comme médiateurs et facilitateurs, afin de négocier avec la CEDEAO et la Communauté internationale pour une sortie de crise et un calendrier consensuel de fin de la transition, un délai de 18 à 20 mois pour organiser des élections générales acceptées par tous ; créer une mission Panel de haut niveau pour sauver le Mali (MPHN).

Elle invite Assimi Goita à nommer par décret officiel Chérif Ousmane Madane Haïdara et le Cardinal Jean Zerbo comme chef de mission et organiser un festival de SANANKOUYA, cousinage à plaisanterie pour rassembler les maliens autour d’un seul but, le Mali.

Bréhima DIALLO

