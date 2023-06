La Coordination des associations des ressortissants de la région de Mopti résidant à Bamako (Caremb) a organisé le samedi dernier un téléthon au Centre international de conférence de Bamako en vue d’apporter sa contribution pour l’organisation de la biennale prévue du 6 au 16 juillet 2023. Un exercice qui a permis de récolter près de 10 millions de FCFA.

Plusieurs membres du gouvernement dont les ministres de l’Artisanat, de la Culture, de l’industrie hôtelière et du tourisme, Angodoly Guindo, de son homologue de la Santé, Diéminatou Sangaré, et celui chargé de la Refondation de l’Etat, Ibrahima Ikassa Maïga, étaient au présidium de cette cérémonie aux côtés du président de la Caremb, l’ancien ministre Adama Samassekou

Aussi, d’autres personnalités comme l’ancien président de la Cour suprême, Nouhoum Tapily non moins président de l’association Gina Dogon, l’ancien gouverneur de Bamako, le général Ismaïla Cissé, le Directeur général de l’ORTM, Hassane Baba Diombélé … ont pris part à cette cérémonie. Ce, sans oublier le président de Yiriwal Mopti, Mangal Traore, membre de la Caremb et président du comité technique des travaux. A ceux-ci, il faut ajouter les ressortissants de la région de Mopti et des anciens cercles de cette localité (Douentza, Bandiagara….) qui étaient également au rendez-vous. Dans son mot de bienvenue à l’assistance, le président de la Caremb, Adama Samassekou, a remercié le ministre de la Culture pour avoir associé leur regroupement à l’organisation de la biennale et aussi les accompagner dans cette levée de fonds. Selon le premier responsable de la Caremb, notre pays fait face à des défis multiples et une crise multidimensionnelle. A cet égard, il a poursuivi que leur coordination a toujours répondu présent quand il s’agit de Mopti et du pays notamment après les évènements tragiques de Ogossagou, Dioura où la Caremb a lancé un grand appel à l’union, à la cohésion au rassemblement pour que le pays et les communautés puissent tenir face aux acteurs du mal.

Il s’est aussi félicité de l’initiative de cette biennale prévue au mois de juillet à Mopti et qui permettra de prouver que malgré les défis notre pays reste débout.

“L’organisation de cette biennale va nécessiter un défi organisationnel de tous ordres. Accepter dans les conditions que connaît notre pays d’organiser cette activité est un acte de foi car face à l’adversité le recours le plus important, ce sont nos valeurs sociétales, nous sommes debout et la biennale est un acte de résistance”, a rappelé A. Samassekou.

Il a salué les représentants des anciens cercles de la région de Mopti qui ont massivement répondu présent à cette invitation. Le président du comité technique, Mangal Traoré, ex secrétaire particulier d’ATT, a aussi expliqué dans son intervention le bienfondé de ce téléthon en rappelant une citation d’un ancien président américain à savoir : “ Au lieu de demander qu’est-ce que ton pays peut faire pour toi, il faut plûtot se poser la question qu’est-ce que tu peux faire pour ton pays “. C’est pourquoi, a-t-il poursuivi, la Caremb a d’abord salué cette initiative du gouvernement et a décidé d’accompagner les autorités pour que l’événement soit une véritable réussite. Il a par la même occasion exprimé sa satisfaction du fait que les Mopticiens soient conscients des défis. L’ex secrétaire particulier d’ATT a saisi l’occasion pour préciser que tous les dons sont les bienvenus en argent, mais aussi en nature.En tout cas ce téléthon qui a duré environ 2 h 30 minutes a permis de récolter près de 10 millions de FCFA. Aussi, la Caremb a décidé de répertorier et d’inviter tous les ressortissants de Mopti qui ont participé aux éditions précédentes de la biennale d’être aux côtés de la commission technique comme personnes ressources. Ces différentes démarches de la Caremb ont été saluées à juste titre par le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’industrie hôtelière qui a apprécié la volonté et la générosité spontanéité des Mopticiens pour la tenue de la biennale laquelle va accueillir selon lui nos concitoyens et des délégations des pays amis. “Accueillir tout ce beau monde est un défi immense qui nécessite la mobilisation de toutes les forces vives de la région, car il faut une mobilisation à la dimension de l’évènement”, a reconnu le ministre Guindo. Il a par la même occasion promis que tous les membres du gouvernement vont contribuer dans le cadre de ce téléthon. Notons que la Caremb envisage de remettre à travers un chèque géant aux organisateurs de la biennale tous les fonds récoltés durant cette cérémonie.

