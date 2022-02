Les manifestations de soutien des Maliens et des peuples d’Afrique et du monde ne faiblissent pas pour soutenir les autorités de la transition et les Maliens depuis les lourdes sanctions de la CEDEAO et de l’UEMOA infligées, le 9 janvier au Mali. Le vendredi 4 février 2022, à l’appel du Collectif pour la Refondation du Mali (Corema), Yèrèwolo débout sur les remparts, le M5-RFP, la CPM, etc., et des compatriotes africains, ont répondu présent pour soutenir cette initiatives de soutien aux autorités de la transition. C’était au pied du monument de la Tour de l’Afrique, symbole de l’unité africaine.

A l’occasion, les manifestants n’ont pas manqué de réitérer, d’exprimer leur soutien ferme et leur confiance à la transition. Ils n’ont pas aussi manqué l’occasion d’indexer la France. Durant toute la manifestation, on pouvait lire sur des pancartes, des mots hostiles à l’endroit de l’ex- pays colonisateur dont le départ du Mali est fortement demandé par les manifestants.

S’adressant à la foule venue massivement répondre à leur appel, Dr. Fousseyni Ouattara, président du Collectif pour la Refondation de la transition (Corema), a déclaré avec insistance sur la tribune du monument de la Tour de l’Afrique en ces termes : « La première des choses qu’on recherche à travers ce meeting, c’est de montrer à la communauté internationale le patriotisme des Maliens, que ce patriotisme est intact et redire que ces décisions qui ont été soumises à la CEDEAO émanent du peuple et non du président de la transition ou du gouvernement malien. C’est le peuple qui a décidé du délai de la transition. La deuxième raison de notre sortie est de dire aux Français, de donner un calendrier de repli de Barkhane du Mali. Barkane doit quitter le Mali une bonne fois pour toute, puisque les raisons de sa venue au Mali ne se sont pas avérées.»

Ce meeting de soutien à la transition se veut une lueur d’espoir pour le renouveau du Mali et de l’Afrique. C’est pour cette raison que certains manifestants sont venus de la sous-région. Abdoulaye Kourouma, président du Rassemblement pour la renaissance et le développement de la Guinée Conakry, a déclaré sur la tribune : « La refondation de l’Afrique commence par la refondation du Mali. C’est ce qui nous anime à être aux côtés des Maliens aujourd’hui pour leur apporter notre soutien et leur dire que l’avenir de l’Afrique se joue au Mali et maintenant. Nous demandons aux Maliens d’être simplement unis. Le prix de la victoire c’est la souffrance. On est à un pas de la victoire. Nous comptons sur le Mali pour tenir le drapeau de la refondation, puisque nous sommes membres de l’Union pour la refondation de l’Afrique. Et la refondation a commencé au Mali. Et la démocratie, je crois que c’est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple.»

Les manifestants se sont réjouis du choix des autorités maliennes de les avoir écoutés, en faisant appel à la Russie. Les succès militaires enregistrés depuis des semaines maintenant par les Forces armées maliennes et de sécurité (FAMS), avec l’appui du partenaire Russie, sont une illustration. «Nous avons commencé ce travail depuis 2016 à Ségou. Nous avons fait une pétition de 884849 suggestions. Nous avons fait quatre dépôts à l’Ambassade de la Russie demandant la coopération gagnant-gagnant entre le Mali et la Russie. Notre objectif est d’apporter à l’armée malienne l’appui nécessaire par la Russie, former et équiper nos forces armées maliennes. Vu la situation d’aujourd’hui, on peut dire que nos vœux ont été exhaussés», a déclaré Lamine Kéita, président du groupe des patriotes du Mali.

Hadama B. FOFANA

Commentaires via Facebook :