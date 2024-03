Depuis le lundi 4 mars, les heureuses bénéficiaires du Super Baromètre spécial 8 mars sont connues. Ce sont 15 vaillantes femmes issues de différents secteurs d’activité qui seront distinguées cette année à travers l’attestation Baromètre qui est un instrument de veille citoyenne de l’Organisation des Jeunes Patrons (OJEP).

Cela est une tradition bien établie depuis des années à l’Organisation des jeunes patrons du Mali (OJEP), qui, fidèle à sa mission de magnifier des acteurs de développement de notre pays, au niveau national et de la diaspora, décerne des attestations de reconnaissance dénommées Baromètre. Et pour le 8 mars, journée internationale dédiée aux femmes, l’OJEP n’a pas voulu rester en marge, elle a publié le lundi 4 mars dernier une liste de quinze personnalités féminines issues de différents secteurs d’activités qui seront récompensées pour s’être distinguées dans leurs secteurs d’activité respectifs.

Pour le coordonnateur de Baromètre, non moins patron des jeunes patrons du Mali, Cheick Oumar Soumano, les lauréats sont retenues à travers un certains de nombre de critères. Il s’agit de la performance, l’impact sur le secteur, la perception de l’opinion/visibilité, l’intégrité de la lauréate, sa constance et sa vision pour le secteur, son degré de patriotisme et de civisme et surtout des grandes réalisations dans son secteur d’activité. Ainsi sur la liste des lauréats “Spécial 8 Mars” du super Baromètre 2024, on retrouve le Médiateur de la République du Mali, Mme Sanogo Aminata Mallé, l’ex ambassadrice du Mali en Allemagne, Mme Seck Oumou Sall, le gouverneur de Sikasso, Mme Kanté Marie Claire Dembélé, la Directrice générale de l’ONAPUMA, Mme Koné Sissi Odile Dakouo, la directrice générale des infrastructures et des prévisions météorologique à Mali Météo, Mme Diabaté Fatoumata Sangho.

Dans le lot figurent aussi la célèbre journaliste Mme Diallo Nianian Aliou Traoré, les promotrices de la marque de serviettes hygiéniques Sutura, Mmes Awa et Adam Drabo, la Directrice générale de l’ONG FEDE, Mme Korotoumou Théra, la responsable VBG de l’AMSS, Mme Amintou Hamadou, la conseillère santé et reproduction de l’ambassade des Pays Bas au Mali, Mme Mariam Nanogo. S’y ajoutent la coordinatrice régionale de l’APEJ Koulikoro, Mme Koumaré Djénébou Diakité, la Directrice régionale de la santé du District de Bamako, Dr Sissoko Mama Sy Konaké, les anciennes ministres de la Promotion de la femme, et de l’enseignement supérieur, Bintou Founé Samaké et Assétou Founé Samaké.

L’avocate Maître Soyata Maïga, la sage-femme au CSREF de la comme III, Mme Traoré Niagalé Fatoumata Soumano, la promotrice de Festi Dibi, Mme Aminata Bocoum et la promotrice de la Crèche Hamano, Mme Fanta Traoré sont les quatre personnalités qui ferment la marche de ce Super Baromètre du Spécial 8 Mars 2024. Toutes ces lauréates auront des attestations de reconnaissance de l’OJEP à travers le Baromètre.

Notons que plusieurs personnalités politiques, économiques, sociales, sportives, du monde des arts et de la culture sont constamment décorées à travers le Baromètre à travers leur prouesse dans leur domaine.

Kassoum Théra

