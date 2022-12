Dans le cadre des 16 jours d’activisme contre les Violences Basées sur le Genre (VBG) à l’égard des femmes et des jeunes filles, sur initiative et financement personnel, l’Association Malienne Médiatique (AMP) a organisé, le samedi 17 décembre, à son Quartier Général (au projet jeunes de Sogoniko), un atelier de formation à l’endroit d’une trentaine de ses militants sur le thème «VBG et prise en charge ». L’objectif de cet atelier, selon le président de l’AMP, Foussyni Diarra, est de promouvoir la défense des droits des femmes et des jeunes filles. «Nos voulons, à travers cet atelier, palier toute agression, que ce soit verbale ou physique, à l’encontre des femmes et des jeunes filles. Les gens qui prendront part seront sensibilisés davantage sur les conséquences des VBG», a indiqué Fousseyni Diarra. La Mairie de la Commune VI, à travers Mme Bintou Coulibaly, les notabilités de la Commune VI, ont été informées et associées à la tenue de l’atelier. Soumaila Traoré et Mme Diallo, tous deux spécialistes en genre et questions de femmes et membre de l’AMP, étaient les formateurs.

Aujourd’hui, justifie le président de l’AMP, nous avons initié cet atelier de formation gratuite en faveur des membres et sympathisants de notre association. Il rentre, dit-il, dans le cadre des 16 jours d’activisme dans le cadre de la lutte contre des Violences Basées sur le Genre (VBG). Nous l’avons lancé au sein de notre association, souligne Fousseyni Diarra, pour un renforcement de capacités. « L’association regorge à son sein plusieurs femmes, des hommes aussi qui sont prêts pour la défense des droits des femmes et des jeunes filles. C’est la raison pour laquelle nous avons initié cet atelier qui est une première pour nous dans ce domaine », a déclaré le président de l’AMP. Dans les jours à venir, promet Diarra, nous comptons multiplier les mêmes actions dans toutes les régions du Mali, partout où l’AMP existe. « Aujourd’hui, l’AMP est dans toutes les régions du Mali, de Kayes jusqu’à Toudéni, et dans 12 pays à l’extérieur dont 10 pays africains et 2 pays européens. Nous comptons multiplier les mêmes actions partout où nous sommes. C’est donc un peu le cadre qui nous a réunis aujourd’hui au sein de notre Quartier Général (QG) au Projet Jeunes de Sogoniko. Une trentaine de personnes prennent part à la formation », a déclaré Fousseyni Diarra. Le choix de la trentaine de personnes sur la centaine de membres à Bamako, selon Diarra, s’explique. « On a fait de telle sorte que les places soient limitées. Nous l’avons décidé ainsi. On fera d’autres formations pour que les autres membres de l’association qui n’y ont pas pris part puissent enbénéficier et être au même niveau que nous », promet le président de l’AMP.

A savoir que l’AMP a été créée en 2007. Et depuis, de l’avis de son président Diarra, elle a posé plusieurs actions positives. « On ne peut que se glorifier de ce que nous sommes entrain de faire sur le terrain. Depuis sa création à ce jour, l’AMP a mené pas mal d’activités. On évolue dans plusieurs domaines : santé, éducation, culture, paix et sécurité, etc. On a des sections au sein de l’AMP qui sont des gens qui se chargent uniquement du volet de la santé, d’autres la sécurité et la paix, l’éducation, et la culture. Chaque année, on fait de telle sorte que chaque volet ait une activité », a expliqué Fousseyni Diarra.

A noter aussi que cette formation boucle la fin de l’année 2022 pour l’AMP. « Après, il y aura une assemblée générale qui va élire les nouveaux membres du bureau de l’année 2023. Après l’assemblée générale, il y aura des panels entre nous-mêmes pour définir les différentes actions que nous allons mener durant 2023», a conclu le président Diarra.

Hadama B. FOFANA

