L’Office de radio et télévision du Mali (ORTM), en partenariat avec la Fédération malienne de cyclisme (FMC), organise le dimanche 6 avril 2025 sur boulevard de l’indépendance, la 1re édition du Grand Prix cycliste de l’ORTM. Cette compétition, qui mettra aux prises avec les cyclistes des pays de l’AES, vise à promouvoir le cyclisme comme une discipline fédérateur.

La conférence de presse était animée par Hassane Baba Diombélé, directeur général de l’ORTM, Sidy Bagayoko, président de la Fédération malienne de cyclisme, en présence d’Abdoulaye Diakité, président de la commission d’organisation de la compétition.

C’est pour promouvoir la pratique du cyclisme au Mali que l’ORTM et la FMC ont initié cette compétition dénommée “Grand Prix Cycliste de l’ORTM”. Il mettra aux prises les cyclistes des pays de l’AES : le Mali, le Burkina Faso et le Niger sur une distance de 120,2 km, soit le trajet Bourse de travail-Cinéma Babemba-Parc zoologique-Kati et 10 tours du boulevard de l’Indépendance.

Le directeur général de l’ORTM a souligné l’importance de cette compétition pour les cyclistes des pays de l’AES. “Permettez qu’au nom du ministre de la Communication, je salue la Fédération malienne de cyclisme, à travers son président, mon cher frère Sidy Bagayoko qui nous a orientés vers cette discipline avec son regard avisé et son expertise avérée. En tant qu’acteur engagé dans la promotion du sport, nous croyons fermement que le cyclisme mérite une attention particulière pour sa capacité à rassembler des passionnés, à promouvoir un mode de vie saine et à encourager l’endurance et le don de soi. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec la Fédération malienne de cyclisme pour garantir que cet évènement soit non seulement compétitif, mais aussi festif et accessible à tout”, a-t-il expliqué.

Sidy Bagayoko a précisé qu’en organisant cette compétition, l’ORTM et la FMC sont aussi ensemble sur les fronts de l’intégration et du développement confédéral. “C’est pourquoi nous y avons mis toute notre intelligence et tout notre sens de l’avenir. Premièrement, la course sera diffusée en direct sur l’ORTM. C’est devant son siège social que sera donné le départ fictif. Pour cette ambiance, les responsables de la FMC, de l’ORTM et les cyclistes compétiteurs porteront des tenues aux couleurs des sponsors qui auront bien voulu accompagnement cet évènement”, a-t-il précisé.

Il a ajouté que cet événement est une opportunité pour préparer les athlètes maliens pour les championnats du monde de cyclisme, qui auront lieu du 21 au 28 septembre 2025 à Kigali au Rwanda.

