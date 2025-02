Cette année s’est révélée très émouvante pour les passionnés de sport et les joueurs de 1xBet au Mali. Des moments inoubliables lors de tournois majeurs, de nouvelles fonctionnalités de la plateforme et des victoires retentissantes ont fait de 2024 une année spéciale !

Le kaléidoscope sportif de l’année

L’année a commencé par la Coupe d’Afrique des Nations, qui a procuré d’incroyables émotions. 1xBet est un partenaire officiel de la CAF et a activement soutenu le principal tournoi de football de l’année en Afrique. Les échecs inattendus de l’Algérie, de la Tunisie et du Ghana, les sorties dramatiques de l’Égypte et du Maroc, les performances sensationnelles de l’Afrique du Sud et du Cap-Vert, et bien sûr, le fantastique triomphe de la Côte d’Ivoire ont rendu cette compétition inoubliable.

En été, nous avons eu le plaisir d’assister aux Jeux olympiques de Paris, où les athlètes africains ont une fois de plus brillé sur la scène mondiale et démontré la force de leur esprit en décrochant de nombreuses médailles.

Qu’est-ce que les Maliens choisissaient sur 1xBet en 2024 ?

Les joueurs maliens n’ont pas été en reste par rapport à leurs idoles dans leur amour du sport. Les parieurs jetaient le plus souvent leur dévolu sur le football, le hockey, le basket-ball et FIFA.

Voici le hit-parade des championnats préférés sur la plateforme 1xBet :

Premier League Serie A LaLiga

Les plus gros gagnants de 2024

Les clients de 1xBet savent que tout est possible dans cette vie si l’on croit en ses connaissances et en sa bonne étoile. Le plus gros gagnant de l’année écoulée a empoché la somme astronomique de 120 309 876 XOF. Il a fait un pari combiné de 14 événements, a misé 980 000 XOF et a ainsi multiplié sa mise par 122.

Qu’est-ce qui attire les joueurs chez 1xBet ?

Un bonus de bienvenue de 200% sur le premier dépôt jusqu’à 130 000 XOF.

Une large gamme de paris avec des milliers d’événements sportifs chaque jour.

La possibilité de regarder des matchs gratuitement directement sur le site web ou l’application.

La société est fière de souligner que ses efforts ont été dignement reconnus en s’imposant dans la catégorie « Meilleur bookmaker en Afrique » aux SiGMA Africa Awards.

Des partenariats qui changent la donne

L’une des principales réalisations de 2024 est son partenariat avec la FIBA, la fédération internationale de basket-ball qui organise les principaux tournois de cette discipline. En outre, la société soutient toutes les grandes compétitions de football en Afrique grâce à son partenariat avec la Confédération africaine de football. 1xBet compte également parmi ses partenaires des géants tels que le FC Barcelone, le PSG et le roi de l’afrobeat Davido.

Au Mali, l’ambassadeur du bookmaker est le talentueux chanteur Modibo Soumaoro, également connu sous le nom de Lil Dou. Ce jeune musicien et compositeur malien accumule des millions de vues sur YouTube et des dizaines de fois plus d’écoutes de ses chansons sur les plateformes de streaming. Le talent et le travail acharné sont tout ce que 1xBet Mali apprécie et respecte tant. En collaboration avec Lil Dou, le bookmaker prépare de nombreux concours et activités conjoints qui permettront de faire plaisir aux Maliens en leur offrant des prix alléchants.

Des divertissements pour tous les goûts

La section Casino continue de ravir les utilisateurs : des jeux avec croupiers en direct, des machines à sous passionnantes et une foultitude d’autres attractions garantissent que vous ne vous ennuierez point. Les jeux les plus populaires parmi les Maliens sont :

Crash Fruit island Crystal Apple of fortune Aviator

Traditionnellement, dans les pays où la marque est présente, on voit s’organiser autour d’elle des communautés locales qui incitent les gens à participer à de diverses initiatives sociales. Au Mali, cette communauté s’est formée sur les pages des réseaux sociaux de la marque où sont publiées des informations utiles sur les événements sportifs en cours et les promotions à ne pas manquer. Rien que cette année, 1xBet a organisé 27 concours sur Instagram et Facebook qui ont permis à plus de 80 joueurs chanceux d’emporter des prix de valeur.

Programme d’affiliation 1xPartners

Les clients du bookmaker peuvent non seulement diversifier leurs loisirs avec les paris, mais aussi développer leur propre activité grâce au programme d’affiliation 1xBet. La priorité du bookmaker est de rendre la plateforme 1xPartners aussi accessible, qualitative et conviviale que possible pour chaque partenaire.

Cette priorité a été reconnue lors de la prestigieuse conférence International Gaming Awards-2024, où le bookmaker a été récompensé dans la catégorie « Affiliate Company of the Year ».

En 2025, 1xPartners deviendra encore plus pratique grâce à des mises à jour. La société prévoit d’améliorer l’interface de la plateforme et d’ajouter une fonction « Calendrier des événements » pour programmer les activités. Les outils analytiques seront également modernisés, ce qui permettra aux partenaires de mieux évaluer l’efficacité de la publicité. Le développement des réseaux sociaux et l’annonce des événements en cours permettront d’attirer de nouveaux participants et de renforcer la coopération avec les partenaires actuels.

L’année 2024 nous a offert de nombreux moments éblouissants, et 1xBet est confiant qu’il y aura encore plus de victoires à venir. Que 2025 vous apporte encore plus de succès avec le meilleur bookmaker !

Utilisez le code promo – MALIBET25 – et recevez des bonus de bienvenue lors de votre inscription.

