29 août 2023-29 août 2024 : Vu et lu dans nos colonnes !

Les douze mois écoulés, marquant l’AN 1 du deuxième mandat du Comité exécutif de la FEMAFOOT dirigé par Mamoutou Touré “Bavieux”, ont vu l’organisation de plusieurs activités au fil des jours, des semaines et des mois. Nous vous proposons les principaux faits dominants qui ont jonché cette période et relayés dans les colonnes de votre hebdomadaire préféré.

Nid des Aigles du Mali : Tom en terrain connu

28 août 2024 : Depuis le mercredi 28 août, la sélection nationale Seniors à un nouveau Sélectionneur. Il se nomme Tom Saintfiet. Un entraîneur répondant aux critères de recrutement établis par la FEMAFOOT et dont le choix a été validé de concert avec le département des Sports.

Ancien footballeur, le Belge de 51 ans connaît le football africain, européen et même asiatique pour avoir traîné sa bosse sur ces différents continents. Ancien Directeur technique du Nigéria, Tom a aussi dirigé les Éperviers du Togo, les Walya d’Ethiopie et plusieurs autres clubs africains dont Young Africans de Tanzanie.

Avec la Gambie, il a le mérite d’avoir permis au pays de se qualifier pour sa première Coupe d’Afrique des Nations lors de la CAN Cameroun 2021 et ensuite à la CAN Côte d’Ivoire 2023.

Détenteur du diplôme UEFA-A et UEFA-Pro, le nouveau responsable du staff technique des Aigles possède également un diplôme en psychologie. Polyglotte, il est attendu dans les tous prochains jours à Bamako pour prendre le pouls du Nid.

Les Stades Abdoulaye

Macoro Sissoko et Baréma Bocoum homologués par la CAF

28 août 2024 : Après les Stades du 26 Mars, Mamadou Konaté (Bamako) et Babemba Traoré (Sikasso), l’instance dirigeante du football africain (CAF) vient d’approuver deux (2) autres stades, à savoir le Stade Abdoulaye Macoro Sissoko de Kayes et le Stade Baréma Bocoum de Mopti.

Interlocutrice entre la CAF et notre pays, la FEMAFOOT, notamment son président, Mamoutou Touré dit Bavieux dont l’implication a été importante, a joué un rôle clé auprès de l’instance africaine afin de permettre au Mali de disposer désormais de cinq (5) stades homologués pouvant accueillir les compétitions internationales.

Cours de rafraîchissement Licence CAF-A : La FEMAFOOT outille les entraîneurs maliens

26 août 2024 : Le Comité exécutif de la Fédération Malienne de Football, en collaboration avec la CAF, a organisé du 26 au 29 août une session de remise à niveau pour la Licence CAF “A”. Ces cours de rafraichissement CAF-A (théories et pratiques) dispensés par l’instructeur CAF, Ousmane Guindo, non moins Directeur technique par intérim, ont permis à 17 entraîneurs maliens d’être dotés de compétences nécessaires pour améliorer leurs performances sur le terrain et changer le visage, le contenu et le comportement des joueurs à leur disposition.

A l’ouverture de la session, le 1er Vice-président de la FEMAFOOT, Moussa Silvain Diakité, a indiqué que la tenue de cette session a été rendue possible grâce à l’engagement du Président Mamoutou Touré Bavieux qui a fait la résolution de cette situation de Licence CAF-A des techniciens maliens sa priorité. Compte tenu des efforts consentis et pour la carrière des entraîneurs, Moussa Sylvain Diakité a exhorté les apprenants à plus d’engagements et d’assiduité.

A l’ouverture de la session, le 1er Vice-président de la FEMAFOOT, Moussa Silvain Diakité, était accompagné du Secrétaire Général de la FEMAFOOT, Sidi Bekaye Magassa, et du président de la Ligue de Bamako, Issa Sididé.

Voici la liste des entraîneurs

1- Boubacar N. Coulibaly

2- Issa Kolon Coulibaly

3- Fanyeri Diarra

4- Cheick Oumar Koné

5- Brema Diallo

6- Moussa Keïta

7- Harouna Samaké

8- Birama Konaté

9- Mamoutou Kané

10- Baye Ba

11- Sékou Seck

12- Bréhima Sangaré

13- Djibril Dramé

14- Abdrahamane Maïga

15- Alou Badra Diallo

16- Moustapha Laïco Traoré

17- Nouhoum Diané

Ligue des Champions : Red Star déclare forfait

24 août 2024 : Adversaire du Djoliba AC au premier tour préliminaire de la Ligue africaine des Champions, le Red Star de Bangui a déclaré forfait. Une semaine après le nul (0-0) concédé à l’aller joué à Douala (en match délocalisé), la Fédération centrafricaine de football (FCF) a indiqué que son représentant ne pourra pas se rendre à Bamako pour y affronter le Djoliba pour le compte de la manche retour. Un forfait de Red Star que la FCF justifie par le manque de moyens financiers. Après la notification de la Fédération Centrafricaine de Football, celle de la CAF, en tant qu’instance organisatrice de la compétition, est aussi attendue dans les heures à venir.

Ligue des Champions : Le Comité exécutif de la Fémafoot au Complexe sportif Karounga Keïta pour soutenir les rouges.

23 août 2024 : Une forte délégation du Comité exécutif de la Fédération Malienne de Football dirigée par le premier vice-président, Moussa Silvain Diakité a effectué cet après-midi une visite de courtoisie et d’encouragement sur le terrain du Djoliba AC (Complexe Sportif Karounga Keïta) qui joue ce dimanche (25 Août) son match retour du premier tour préliminaire de la Ligue des champions africaine contre les Red Stars de Bangui (Centrafrique).

Cette visite des responsables de la FEMAFOOT vise à motiver et à soutenir mentalement et psychologiquement les Rouges de Bamako afin de les pousser à la victoire et à la qualification pour le prochain tour de la compétition.

Lors de ladite visite, Moussa Silvain Diakité a témoigné le soutien et les encouragements du C.E de la FEMAFOOT ainsi que l’ensemble des acteurs du football malien au Djoliba AC. Il a également souhaité une bonne chance aux joueurs avant d’inciter les supporters à sortir massivement pour soutenir le représentant malien en Ligue des champions africaine des clubs.

À rappeler que la rencontre est prévue pour le dimanche 25 Août au Stade Mamadou Konaté de Bamako à 16 heures.

Professionnalisation du football malien : La Commission

Ad hoc installée !

14 août 2024 : Dans le cadre de la professionnalisation du football malien, le Comité exécutif de la Fédération Malienne de Football, dans une décision publiée le 09 août dernier, a officialisé la création d’une Commission ad hoc en charge de l’administration du championnat professionnel de Ligue 1 Orange (saison 2024- 2025).

Cette Commission ad hoc, présidée par le Général Brahima Diabaté, est constituée pour la durée de la saison sportive (2024-2025) et sa mission prend fin à la clôture officielle de la saison.

Elle a comme missions :

– Élaboration d’un projet de Règlement Spécial sous la supervision de la Commission Centrale des Questions Juridiques,

– Élaboration et suivi de l’exécution d’un calendrier de la compétition

– Procéder au classement final à la fin du championnat.

– Dépôt d’un rapport en fin de saison 2024-2025.

Voici la liste des membres de la Commission :

Général Brahima Diabaté (Président) Sidi Békaye Magassa (Secrétariat et Rapporteur)

Membres :

1- Harouna Coulibaly

2- Boubacar Diallo

3- Lassine Diarra

4- Amadou Alhousseini Touré

5- Mohamed Soumaré

6- Demba Coulibaly

7- Aboubacar Traoré

8- Zoumana Konaté

9- Habib N’Diaye

Appel à candidature pour le poste de directeur technique national

8 août 2024 : Dans le cadre du recrutement d’un Directeur Technique National, la Fédération Malienne de Football (FEMAFOOT) en collaboration avec le Ministère de la Jeunesse et des Sports, Chargé de l’Instruction Civique et de la Construction Citoyenne, lance un appel à candidature pour le poste de DTN.

Cet appel à candidature est ouvert à tous les techniciens de nationalité malienne ou étrangère dont les qualifications et les compétences sont avérées pour l’accomplissement de ses missions.

Appel à candidature pour le poste de sélectionneur des Aigles du Mali

7 août 2024 : Dans le cadre du recrutement d’un Sélectionneur National pour l’équipe senior de football du Mali, la Fédération Malienne de Football (FEMAFOOT) en collaboration avec le Ministère de la Jeunesse et des Sports, Chargé de l’Instruction Civique et de la Construction Citoyenne, lance un appel à candidature pour le poste de Sélectionneur. Cet appel à candidature est ouvert à tous les techniciens de nationalité malienne ou étrangère dont les qualifications et les compétences sont avérées pour l’accomplissement de ses missions.

Les Stades Mamadou Konaté et Babemba Traoré homologués par la CAF.

2 août 2024 : Désormais, trois (3) Stades du Mali, à savoir, le Stade du 26 Mars, le Stade Mamadou Konaté et le Stade Babemba Traoré sont homologués par la CAF pour accueillir les compétitions internationales.

Visite du Directeur de Développement de la CAF, Raul Neves Chipenda

1er août 2024 : Le Directeur de Développement de la CAF, Raul Neves Chipenda, était à Bamako du 29 au 31 juillet derniers dans le cadre de la situation de la Licence ” A” des entraîneurs du Mali. A la fin de sa visite, M. Chipenda, après avoir remercié le Comité exécutif de la FEMAFOOT pour son engagement, a indiqué que les techniciens du ballon rond malien recevront dans les jours à venir leurs sésames.

Rencontre entre Raoul Neves Chipenda et les entraîneurs

30 juillet 2024 : En séjour à Bamako du 29 au 31 juillet, le Directeur de Développement de la CAF, Raoul Neves Chipenda, après un entretien ce jour avec le premier vice-président de la FEMAFOOT, Moussa Silvain Diakité, a rencontré les entraîneurs du football malien.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de la situation de la Licence “A” des entraîneurs du Mali. Une bonne nouvelle pour les techniciens du ballon rond malien !

Journée d’informations avec la presse sur le cahier des charges de la professionnalisation du football

28 juillet 2024 : Dans le cadre de l’organisation du Championnat National Professionnel, saison 2024-2025, le Comité Exécutif de la FEMAFOOT en partenariat avec l’Association des Journalistes Sportifs du Mali (AJSM), a organisé une journée d’informations et d’échanges sur le cahier des charges de la professionnalisation du football malien. C’était le samedi 27 juillet au siège de la FEMAFOOT.

Jeux Olympiques Paris 2024 : Les Aigles battus par le Japon

27 juillet 2024 : Les Aigles U23 se sont inclinés contre le Japon (1-0) ce soir au Stade Matmut-Athlantique de Bordeaux lors de la 2ème journée du groupe “D”. La prochaine sortie du capitaine, Boubacar Traoré et ses coéquipiers se fera le mardi, 30 juillet prochain contre le Paraguay au Parc des Princes à Paris (19H-GMT) au compte de la 3ème journée de phase de groupes.

L’AS Mandé s’adjuge le trophée de la 9ème édition de la Coupe du Mali aux dépends de l’AS Police.

27 juillet 2024 : En finale jouée le samedi 27 Juillet au Stade Mamadou Konaté, elle a battu l’AS Police par 1 but à 0. Grâce à ce succès, l’AS Mandé réalisé le doublé en remportant la Coupe du Mali et le championnat national. En guise de récompense, l’AS Mandé en plus du trophée a reçu un chèque de Cinq millions F CFA contre Trois millions F CFA pour le vaincu, l’AS Police.

Quant à la meilleure joueuse de la finale, Mariam Diallo de l’AS Mandé, elle a reçu à son tour un chèque de 500 000 F CFA.

Les finalistes de la Coupe du Mali Féminin habillés

27 juillet 2024 : L’AS Mandé et l’AS Police s’affrontent cet après-midi en finale de la 9-me édition de la Coupe du Mali de football féminin. En marge de cette fête du football féminin, le Comité exécutif de la FEMAFOOT a procédé ce matin à la remise d’équipements sportifs notamment des maillots aux finalistes de la compétition.

La cérémonie était présidée par le premier vice-président de la FEMAFOOT, Moussa Silvain Diakité. Il était accompagné du Général Brahima Diabaté, Président de la Commission Centrale Chargé des Relations avec les Membres. A rappeler que le coup d’envoi de la finale sera donné à 16H00 au Stade Mamadou Konaté. Que le meilleur gagne dans le plus grand fair-play !

Jeux Olympiques Paris 2024 : Échanges fructueux entre

la FEMAFOOT et la FIFA

24 juillet 2024 : En marge de l’ouverture des Jeux Olympiques Paris 2024, le premier vice-président de la FEMAFOOT, Moussa Silvain Diakité, a été invité par la FIFA. Cette rencontre très fructueuse autour d’un repas convivial a eu lieu le lundi 22 juillet dernier entre le Président de la FIFA, Gianni Infantino, et le 1er vice-président de la FEMAFOOT.

Au cœur d’échanges en mode décontractés, les deux parties ont salué l’excellent rapport entre la FIFA et le Mali et en ont profité pour faire une large revue des différents projets initiés par la FIFA dans le cadre du développement du football malien.

Championnat professionnel : Fin de formation sur le “CLOP”

21 juillet 2024 : Débutée le samedi 20 juillet, la session de formation sur le système de l’octroi de la Licence professionnelle CAF, appelée “CLOP” s’est clôturée le dimanche 21 juillet à Bamako. Durant deux jours, les secrétaires généraux, trésoriers et directeurs sportifs des 14 clubs masculins de Ligue 1 Orange en plus des quatre clubs du carré d’AS chez les dames se sont familiarisés avec la réglementation édictée par la CAF ainsi que la plate-forme digitale mise en place par l’instance dirigeante du football continental pour le besoin.

En plus des responsables locaux en charge de la Licence, la formation a été encadrée par deux experts dépêchés par la CAF. Il s’agit de M. Adama Guèye (Instructeur de licences des clubs) et M. Magaye Seck (Expert CLOP).A la fin de la session, les formateurs ont salué des apprenants assidus et réceptifs. Ces derniers, par la voix de leur porte-parole, Mohamed Diané du Stade malien de Bamako, ont apprécié la quantité de la formation surtout la clarté des explications.

Cheville ouvrière du chantier de la professionnalisation du football malien, le Général Bréhima Diabaté du Comité exécutif de la FEMAFOOT, a exhorté les apprenants à faire bonne restitution des nouvelles connaissances acquises car, à ses dires, cette formation constitue le premier pas du Mali au professionnalisme et la vitalité de ce passage professionnel dépend de la bonne transmission des connaissances acquises.

Professionnalisme : le processus est en marche

20 juillet 2024 : Dans le cadre du processus de la professionnalisation du football local malien, la Fédération malienne de football a entrepris d’énormes initiatives allant dans ce sens. A cet effet, elle vient d’entamer un atelier de formation sur l’octroi de la Licence professionnelle des clubs.

Ledit atelier s’est tenu du 20 au 21 juillet à Bamako avec le concours de la Confédération Africaine de Football (CAF) qui a dépêché deux experts, à savoir, Adama Gueye (Instructeur de licences des clubs) et Magaye Seck (Expert CLOP) pour assurer la bonne tenue du séminaire.

Organisée à l’intention des Secrétaires généraux, des Directeurs Financiers ou trésoriers et des Directeurs Sportifs des clubs de Ligue 1 Orange et les 4 clubs féminins du Carre-d’AS, saison 2023-2024, la formation porte sur la réglementation de la Licence des Clubs ainsi que l’utilisation de la plate-forme en ligne communément appelée “CLOP” et dédiée au besoin.

Formation de haut niveau à Bamako sur l’octroi des licences

19 juillet 2024 : Dans le cadre de la mise en œuvre du processus de professionnalisation du football Malien, le Comité Exécutif de la Fédération Malienne de Football en collaboration avec la CAF, a l’honneur d’informer le public sportif Malien, la presse nationale et internationale, de l’organisation d’une session de formation de haut niveau à Bamako sur l’octroi des licences, les 20 et 21 juillet 2024 à l’hôtel Massaley.

Ladite formation est destinée aux clubs de Ligue 1 Orange et les 4 clubs féminins du Carre-d’AS, saison 2023-2024. Elle concerne les Secrétaires généraux, les Directeurs Financiers ou Trésoriers et les Directeurs Sportifs. Cette session permettra aux participants d’avoir des compétences et renforcer leurs expertises dans le domaine des différents critères sportifs, juridiques, administratifs, infrastructures et financiers.

La cérémonie d’ouverture aura lieu demain (Samedi 20 Juillet), dans la salle des conférences de l’hôtel Massaley.

Préparatifs des Jeux Olympiques : Les Aigles U23 du Mali battent Bobigny 93 au stade Georges

Garneir d’Allonnes. !

19 juillet 2024 : L’équipe nationale de football U23 du Mali a conclu son dernier match de préparation par une victoire contre Bobigny 93 avant de rejoindre le village olympique demain, 20 juillet 2024. Dominants à la fois techniquement et tactiquement, les Aigles ont montré une performance solide tout au long du match.

Bien que la première mi-temps se soit terminée sur un score vierge, les Maliens n’ont jamais cessé de presser et de créer des opportunités. Leur persévérance a finalement payé à la reprise. Très entreprenants et déterminés, ils ont ouvert le score à la 61e minute grâce à Tiémoko Diarra.

Le momentum a continué en leur faveur, et dix minutes plus tard, Demba Diallo a doublé la mise à la 72e minute. Pour couronner cette belle performance, Tiémoko Diarra a inscrit un troisième but à la 87e minute, réalisant ainsi un doublé personnel et scellant la victoire des Maliens.

Avec cette victoire convaincante, les Aigles U23 du Mali montrent qu’ils sont fin prêts à attaquer les Jeux Olympiques.

Leur premier rendez-vous aura lieu le 24 juillet au Parc des Princes et les poulains de Conty en découdront avec l’Israël.

Allez les Aigles, faites-nous rêver !

Nécrologie : L’ancien arbitre international Modibo Coulibaly n’est plus !

19 juillet 2024 : C’est avec une énorme émotion et une grande consternation que le Comité Exécutif de la Fémafoot a appris le décès de Modibo Coulibaly, ancien arbitre international, actuellement inspecteur d’Arbitres à la Fémafoot, survenu le jeudi 18 juillet 2024.L’enterrement a eu lieu le vendredi 19 juillet 2024 après la prière de jummah à Hamdallaye à côté du petit marché. Dans cette circonstance douloureuse, le Comité Exécutif a adressé à la famille Coulibaly ses profondes condoléances et sa vive compassion. Que Dieu bénisse son âme et que la Terre lui soit légère !

Professionnalisation du football malien : Formation de haut niveau sur l’octroi des licences

12 juillet 2024 : Dans le cadre de la mise en œuvre du processus de professionnalisation du football Malien, le Comité Exécutif de la Fédération Malienne de Football en collaboration avec la CAF, a l’honneur d’informer le public sportif Malien, la presse nationale et internationale, de l’organisation d’une session de formation de haut niveau à Bamako sur l’octroi des licences, les 20 et 21 juillet 2024 à l’hôtel Millénium. Ladite formation est destinée aux clubs de Ligue 1 Orange et les 4 clubs féminins du Carre-d’AS, saison 2023-2024. Elle concerne :

– Les Secrétaires généraux,

– Les Directeurs Financiers ou Trésoriers,

– Les Directeurs Sportifs.

Cette session permettra aux participants d’avoir des compétences et renforcer leurs expertises dans le domaine des différents critères sportifs, juridiques, administratifs, infrastructures et financiers.

La cérémonie d’ouverture aura lieu le samedi 20 juillet 2024, dans la salle des conférences de l’hôtel Millénium, à partir de 09H00. Le Comité Exécutif de la Fémafoot sait compter sur la bonne compréhension de tous. “Ensemble pour le professionnalisme du football au Mali”

Aly Yirango opéré avec succès !

9 juillet 2024 : Présélectionné avec les Aigles U23 dans le cadre des préparatifs des Jeux Olympiques Paris 2024, le portier international malien, Aly Yirango s’est blessé lors d’une séance d’entraînement à Kabala suite à la rupture du tendon d’Achille.

Rentré en France le mercredi 3 juillet dernier après des examens médicaux à Bamako, Aly a été opéré, le mardi 9 juillet par le Dr. Ronny Lopes, avec succès à l’hôpital privé Jean Mermoz à Lyon. Il devrait retrouver les compétitions dans les prochains mois. Prompt rétablissement !

Jeux Olympiques Paris : Remise de Drapeau aux Aigles U23

9 juillet 2024 : Comme à l’accoutumée lors de la participation de nos différentes sélections à une compétition internationale, le pays à travers le département des sports procède à la remise du drapeau national en guise de soutien et d’accompagnement des plus hautes autorités afin que ces derniers puissent représenter valablement la patrie. L’équipe nationale U23 en partance pour à Paris en France où elle prendra part aux Jeux Olympiques a reçu le drapeau ce mardi 9 juillet 2024.

La cérémonie était présidée par le Ministre en charge des sports, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba en compagnie du premier vice-président de la FEMAFOOT, Moussa Silvain Diakité et plusieurs membres du Comité exécutif.

C’est très confiant et avec le sourire aux lèvres que le capitaine Boubacar Traoré et ses coéquipiers veulent hisser le plus haut possible le drapeau national.

Rappelons que le sélectionneur Alou Badra Diallo dit “Conty” et ses poulains quitteront Bamako ce mardi à 2h pour rallier la France où ils disputeront deux matchs amicaux avant le début de la compétition.

Notons que les Jeux Olympiques auront lieu à Paris du 26 juillet au 11 août 2024.

Jeux Olympiques 2024 : visite du ministre Fomba aux Aigles à Kabala

6 juillet 2024 : Le Ministre en charge des sports, Abdoul Kassim Fomba, accompagné du premier vice-président la FEMAFOOT, Moussa Silvain Diakité, du président de la Commission Centrale des Jeunes, Sékou Massiré Sylla, des membres de la DNSEP, a rendu vendredi soir une visite de courtoisie et d’encouragements aux Aigles U23 à Kabala.Le ministre Fomba a exhorté les joueurs à croire en leurs chances et à donner le maximum d’eux-mêmes sur le terrain tout au long de la compétition.

Il a tenu à manifester l’accompagnement et le soutien des autorités maliennes et de l’ensemble du peuple malien en vue des Jeux Olympiques qui se dérouleront du 26 juillet au 11 août prochain.

Formation : Des acteurs du football féminin outillés

5 juillet 2024 : Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de développement, le Comité exécutif de la Fédération malienne de football, en partenariat avec la FIFA, a organisé deux sessions de formation à l’intention des acteurs du football féminin. Lesdites formations ont été sanctionnées par des attestations remises le mercredi 3 juillet. Elles ont été pilotées par une experte de la FIFA, à savoir la Zimbabwéenne Mme Thuda SIBANDA, assistée de notre compatriote Mme Aminata Sogodogo.

Les deux sessions ont concerné un total de 70 apprenants répartis entre 30 entraîneurs pour U17 féminin et 40 administrateurs venus de l’ensemble des 9 Ligues régionales de football. Des sessions qui viennent à point nommé selon le président de la Commission Ad’hoc du football féminin, Me Famakan Dembélé, qui a salué à sa juste valeur ce volet du programme fédéral.

Pour sa part, le premier vice-président de la FEMAFOOT, Moussa Sylvain Diakité, a indiqué que la formation des acteurs du football malien fait partie des priorités du Comité exécutif dirigé par Mamoutou Touré Bavieux afin de permettre au Mali de pouvoir jouer les premiers rôles sur l’échiquier sous-régional, continental et international dans divers domaines.

Jeux Olympiques Paris 2024 : Exposition photos à l’Ambassade de France et l’Institut Français

3 juillet 2024 : L’Institut français du Mali a accueilli une exposition photographique sur les Jeux Olympiques de Paris 2024 intitulée “Jeux Olympiques, en route vers Paris 2024” pour célébrer et rendre hommage aux sportifs maliens. Initiée par le Service de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France et l’Institut français du Mali, l’exposition placée sous le patronage de la Fédération Malienne de Football a été inaugurée le mardi 2 juillet. C’était lors d’une grandiose cérémonie qui a enregistré la présence de plusieurs personnalités dont le chargé d’affaires permanent de l’Ambassade de France au Mali, M. Marc Didio, le Directeur Général de l’Institut Français du Mali, M. Patrick Perez, le premier vice-président de la Fémafoot, M. Moussa Silvain Diakité, des membres du Comité exécutif de la Fémafoot, ainsi que des présidents de différentes fédérations sportives maliennes.

Notons que les Aigles U23 du Mali, à l’instar de trois autres sélections africaines (Égypte, Maroc, Guinée), sont qualifiés pour le tournoi olympique de football. Les Jeux Olympiques auront lieu à Paris du 26 juillet au 11 août prochain.

Formation : la Fémafoot outille des administrateurs du football féminin

1er juillet 2024 : Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de développement, le Comité exécutif de la Fédération malienne de football, a ouvert ce lundi (1er juillet) une session de formation à l’intention d’une quarantaine d’administrateurs du football féminin.

Ladite formation pilotée par le l’experte FIFA Thuba Sibanda assisté de l’instructrice de la FIFA, Mme Aminata Sogodogo, également membre de la Direction technique nationale, se déroulera du 1er au 4 juillet. A l’ouverture de la session, ce lundi matin, le premier Vice-président de la FEMAFOOT, Moussa Silvain Diakité, a au nom du président, Mamoutou Touré dit Bavieux, exhorté les apprenants à l’assiduité.

Moussa Silvain Diakité a également mis en avant l’intérêt que le Président Mamoutou Touré dit Bavieux accorde à la formation des acteurs du football malien.

A l’issue de cette session, la famille d’administrateurs sera renforcée de nouveaux cadres bien outillés.

Formation : Une trentaine d’entraîneurs de football

féminin à l’école de la FIFA

28 juin 2024 : La Fédération Malienne de Football, à travers le Département du football féminin, organise du 28 au 30 juin 2024 une session de formation à l’attention des entraîneurs de Football Féminin pour U17.

La cérémonie d’ouverture présidée par le 1er vice-président de la Fédération, Moussa Silvain Diakité, s’est déroulée ce matin (vendredi 28 juin 2024), dans la salle de réunion de la Fémafoot.

On notait la présence du Directeur technique national par intérim, Ousmane Guindo, du président de l’Association des Entraîneurs de Football, Issa Kolon Coulibaly, et de l’Instructrice de la FIFA, notre compatriote, Madame Aminata Sogodogo, également membre de la Direction Technique Nationale.

Ils sont au total trente (30) encadreurs dont 22 femmes à prendre part à cette session qui s’articule autour de : le profil et le rôle de l’entraîneur des filles, la pédagogie et l’attitude de l’entraîneur, le principe de jeu, les tendances du football moderne, la capacité physique à développer chez les filles, le processus d’entraînement et l’entraînement de gardien de but.

Préparatifs Jeux Olympiques : Le C.E de la Fémafoot rend

visite aux Aigles

25 juin 2024 : Le premier vice-président de la Fédération Malienne de Football, Moussa Silvain Diakité, accompagné du 3e vice-président, Modibo Coulibaly et du président de la Commission Centrale des jeunes, Sekou Massiré Sylla, a rendu une visite d’encouragements aux Aigles U23 et à leur encadrement à Kabala. Aux Aigles Espoirs, le premier vice-président a tenu à manifester l’accompagnement et le soutien des autorités maliennes, du Comité exécutif et de l’ensemble du peuple malien.

Montée En Ligue1 Orange (Saison 2023-2024)

23 juin 2024 : Le coup d’envoi du tournoi de montée en première division (Ligue 1 Orange) du Mali qui regroupe les champions D2 des neuf (9) Ligues régionales sera donné cet après-midi. Deux (2) poules “A et B ” ont été constituées et sont basées respectivement à Kati et à Bamako. À noter que les équipes classées 1ère de leur poule accèderont à la première Division.

Poule “A” : FC Diarra (Bamako) As Sigui (Kayes) Centre Maliano Belge “CMB” (Mopti), As Eliwidj fc (Kidal), Avenir AC (Tombouctou)

Poule “B” : Etoiles du Mandé (Koulikoro), FC Sido (Ségou), As Douanes (Sikasso), Centre Sohoye Touré (Gao)

Inauguration du Stade Babemba Traoré de Sikasso

22 juin 2024 : Le Stade Babemba Traoré de Sikasso, rénové, a été inauguré ce samedi (22 juin) par le Président de la transition le Colonel Assimi Goita.

Après quelques mois de travaux, il a officiellement rouvert ses portes aux compétitions pour le bonheur de la population du Kénédougou et du monde sportif malien.

Le Comité exécutif de la Fédération Malienne de Football, à travers ses 1er et 3e vice-présidents, Moussa Sylvain Diakité et Modibo Coulibaly, a pris part à la cérémonie de l’inauguration de ce bijou de 15 000 places.

Fin de contrat de Eric Sékou Chelle

13 juin 2024 : Le Comité Exécutif de la Fédération Malienne de Football, réuni en session extraordinaire ce jour, a décidé à l’unanimité, avec l’accord de l’autorité de tutelle, de mettre fin à la collaboration entre l’entraîneur de l’Equipe Nationale Senior, Monsieur Eric Sékou Chelle et la FEMAFOOT.

Le Comité Exécutif remercie l’intéressé pour les efforts consentis à la tête des Aigles.

De plus, la FEMAFOOT adresse ses remerciements aux plus Hautes Autorités, notamment le Département en charge des Sports pour leurs accompagnements constants en faveur des Equipes Nationales.

Fait à Bamako ce jour 13 juin 2024

Le 1er Vice-Président, Moussa Silvain Diakité

Match Mali – Madagascar

à Johannesburg

11 juin 2024 : En vue de disputer le match de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 prévu pour ce mardi 11 juin face aux Barea de Madagascar, les Aigles sont arrivés aux environs de 5H du matin (3H GMT) à Johannesburg (Afrique du Sud) et logés à l’hôtel Hilton, après plus de 12 heures de vol et une escale de 3 heures à Addis-Abeba en Éthiopie. Rendez-vous tout à l’heure à 15H (heure locale) et 13H-GMT au FNB Stadium de Johannesburg.

Haie d’honneur des Aigles du Mali à leurs coéquipiers

8 juin 2024 : Haie d’honneur des Aigles à leurs coéquipiers qui ont remporté des trophées cette saison avec leurs différents clubs (Championnat, Coupe nationale, Ligue Europa, Ligue des champions-CAF). Il s’agit d’El Bilal Touré (Ligue Europa), Aliou Dieng (Ligue des champions-CAF), Lassine Sinayoko (Ligue 2 française), Adama Traoré, Malouda (Champion d’Hongrie), Djigui Diarra (Coupe de Tanzanie), Boubacar Diarra “Senior”, Youssouf Koita (Champions du Mali) et N’Golo Traoré (Coupe du Mali).

Eliminatoires de la Coupe du Monde : Le vol des Aigles retardé

en raison des intempéries

8 juin 2024 : Les Aigles du Mali devaient quitter Bamako ce samedi à 3h du matin pour se rendre à Johannesburg, où ils disputeront leur match de la 4e journée des éliminatoires du mondial 2026 contre Madagascar. Cette rencontre est prévue pour le mardi 11 juin 2024.Cependant, en raison des mauvaises conditions météorologiques, l’avion qui devait regagner Bamako pour embarquer l’équipe nationale a été retardé.

Malheureusement, le vol reprogrammé a également été annulé en raison de problèmes techniques sur l’appareil affrété par les autorités étatiques. En attendant une nouvelle programmation de vol, les Aigles patientent à Bamako.

Préparatifs des J.O Paris : Les Aigles U23 accrochent l’Ouzbékistan

7 juin 2024 : L’équipe nationale Olympique du Mali a tenu en échec son homologue de l’Ouzbékistan sur le score de 1-1. C’était cet après-midi au Stade de Bunyodkor à Tachkent pour le compte du match aller d’une double confrontation amicale. Le but malien de ce premier acte est une réalisation du capitaine, Boubacar Traoré, à la 62e minute. A rappeler que ces rencontres amicales entrent dans le cadre des préparatifs des Jeux Olympiques de Paris 2024 prévus du 24 juillet au 9 août.

Défaite des Aigles du Mali face au Ghana à Bamako

6 juin 2024 : Les Aigles du Mali se sont inclinés contre le Ghana (1-2) dans les arrêts de jeu, cet après-midi à Bamako lors de la 3ème journée des éliminatoires de la Coupe du Monde.La prochaine sortie des Aigles se fera le mardi prochain contre le Madagascar à Johannesburg (Afrique du Sud) au compte de la 4ème journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Nuit du Mérite : Hommage à Bavieux Touré !

3 juin 2024 : Un vibrant hommage a été rendu au Président de la FEMAFOOT Mamoutou Touré lors de la Nuit du mérite et de la reconnaissance par les acteurs du football malien. Un moment solennel !!

Nuit du Mérite du football malien : Plusieurs distinctions décernées !

3 juin 2024 : Le Comité Exécutif de la Fédération Malienne de Football a organisé, hier, dimanche (2 juin) à l’hôtel Radisson Collection, la 3ème édition de la Nuit du mérite et de la reconnaissance pour magnifier le mérite des infatigables hommes et femmes qui ont porté haut le football malien.

Au cours de cette soirée dînatoire agrémentée par les artistes de renommée, à savoir, Babani Koné “Sirani” et Seyba Kanouté, un vibrant hommage a été rendu au Président du Comité exécutif de la FEMAFOOT, Mamoutou Touré dit “Bavieux” par l’assistance. Un Standing ovation !

La liste des récipiendaires :

1- Anciennes gloires

Siré Diallo, Cheick Fantamady Diarra, Beidy Sidibé “Baraka”, Amadou Pathé Diallo

2- Partenaires

Moussa Sacko, Mme Doucouré, Fatoumata Sangaré (Orange Mali), Mamadou Camara (DG TM1), Malamine Koné (PDG de MK PROMOTION-AIRNESS) et Cheick Oumar Karagnara (DG Petro Bama).

3- Aigles du Mali

Aliou Dieng (Vainqueur Ligue des champions – CAF), Kamory Doumbia (Lauréat du prestigieux trophée UNFP du plus beau but de l’année – Ligue 1 française), El Bilal Touré (Vainqueur de la Ligue Europa)

4- Staff des Aigles : Hedi Taboubi (Sélectionneur adjoint, analyste vidéo), Alexandre Coppolani (Coordinateur)

5- Arbitres : Dramane Danté (ancien arbitre), Boubou Traoré (arbitre central), Fanta Idrissa Koné (assistante)

Le Directeur Exécutif de la Zone Ouest ” A ” de la CAF (UFOA A), Mapathé Gaye, était l’invité d’honneur du Président Mamoutou Touré dit “Bavieux”.

NB : En plus de l’attestation de reconnaissance, les récipiendaires ont également reçu des tableaux d’honneur, des écharpes et des fanions de la FEMAFOOT.

Coupe du Mali : Le Stade malien s’adjuge le trophée !

1er juin 2024 : Le Stade malien de Bamako est le vainqueur de la 63e édition de la Coupe du Mali. En finale disputée ce samedi 1er juin au Stade Mamadou Konaté de Bamako, les Blancs de Bamako se sont largement imposés devant l’Afrique Football Élite sur le score de 4 buts 0. Daouda Coulibaly (4′), Franck B. Tiessé (31′), Souleymane Dramé (34′) et Moussa Diallo (88′) sont les 4 buteurs de ce bouquet final. Auteur d’un match flamboyant ponctué d’une réalisation, le capitaine Franck B. Tiessé a été désigné meuilleur joueur de la finale. Il a reçu un chèque de 500 000 FCFA. Le Stade malien qui conserve son trophée de Dame Coupe, empoche ainsi la somme de 25 millions F CFA contre 10 millions pour l’AFE.

Les finalistes de la Coupe du Mali habillés par la Fémafoot

31 mai 2024 : Le Comité exécutif de la FEMAFOOT a procédé hier matin à la remise des maillots aux deux équipes finalistes de la Coupe du Mali (63e édition). Il s’agit du club Afrique Football Élite (AFE) et le Stade Malien de Bamako. A rappeler que le coup d’envoi de la finale sera donné à 16H30 au Stade Mamadou Konaté. Que le meilleur gagne dans le fair-play.

Centre Technique de la Fémafoot : 85% de taux d’exécution atteints

29 mai 2024 : Dans le cadre de sa mission de suivi de routine, une délégation de la Fifa a effectué une visite, ce mercredi après-midi, sur le chantier du futur Centre Technique ultra-moderne de la Fédération malienne de football.

En plus de notre compatriote Mme Fatou Camara du Bureau régional de la Fifa basé à Dakar, la délégation comprenait également, Cyrille Betemps (expert Fifa de la pelouse) et Issaka Adamou (architecte) pour une inspection minutieuse du chantier.

Après avoir fait le tour du chantier, la satisfaction était visible sur le visage des émissaires de la Fifa.

Satisfaite de l’état d’avancement des travaux, Fatou Camara a déclaré que ce Centre Technique sera un cadre propice de performance pour le football malien au regard de sa structuration qui en fera l’un des plus grands Centres d’Afrique.

En charge de la réalisation du chantier, l’architecte Soumaïla Maïga a affirmé que le taux d’exécution global a atteint les 85% et que la finition du chantier n’attend plus que l’acheminement de certains matériels en provenance de l’étranger.

Pour sa part, le ministre en charge des Sports a déclaré que la construction de ce Centre par la Femafoot est un très beau projet qui fera “briller notre discipline sportive phare”. M. Abdoul Kassim Fomba a également émis le souhait que la Fifa accorde d’autres financements pour la réalisation de projets similaires dans nos régions.

La visite du chantier a pris fin par la remise de gadgets Fifa au ministre. De son côté, la Femafoot a également offert un dîner à ses hôtes en plus de quelques cadeaux.

Le Djoliba AC reçoit son trophée de champion !

27 mai 2024 : Sacré champion du Mali de la saison 2023-2024 depuis la 28e journée, le trophée a été solennellement remis au Djoliba AC. C’était cet après-midi au Stade Mamadou Konaté à l’occasion de la rencontre de clôture de la Ligue 1 Orange qui a opposé le Djoliba AC à l’AS Black Star de Badalabougou. C’est à la fin de cet ultime match remporté par le Djoliba AC (3-2) que le capitaine des Rouges, Boubacar Diarra “Senior”, a reçu le trophée de champion des mains du premier vice-président de la FEMAFOOT, Moussa Sylvain Diakité. C’était en présence des représentants d’Orange Mali (sponsor officiel) du football malien.

En guise de récompenses, le trophée et un chèque de 30 millions de francs CFA ont été remis au tout nouveau champion du Mali, le Djoliba AC. Quant au Stade Malien de Bamako qui a terminé 2ème du championnat, il a empoché la somme de 15 millions CFA contre 10 millions FCFA pour l’AS Réal, classée 3ème de la Ligue 1 Orange.

Il faut signaler la grande satisfaction du Comité Exécutif de la FEMAFOOT qui n’a ménagé aucun effort afin que le championnat Ligue 1 Orange puisse être clôturé conformément au calendrier international et ce, malgré de nombreuses difficultés rencontrées aux cours de la saison.

Finale du championnat régional de la ligue de Kayes

22 mai 2024 : Dans le cadre de la finale du championnat régional de la Ligue de football de Kayes, une délégation du Comité exécutif de la FEMAFOOT conduite par le premier vice-président, Moussa Sylvain Diakité, s’est rendue cet après-midi dans la première région du pays afin d’accompagner la Ligue et de rehausser l’éclat de cette belle fête du football local.

Cette grande finale oppose le Sigui de Kayes au représentant de Kita (AS Diaria de Toukoto) ce jeudi 23 Mai au Stade mythique Bassi Coulibaly de Kayes.

Dans la cité des Rails, la délégation fédérale, dès son arrivée, a rendu une visite de courtoisie, tour à tour, au président du Conseil Régional de Kayes, Bandjougou Diawara, aux notabilités coutumières et religieuses locales.

La délégation est composée de Moussa Sylvain Diakité (1er vice-président), Issa Sidibé (Président de la Ligue de Bamako), Ousmane Fodé Sissoko (Président de la Commission Centrale des Compétitions et de Football amateur) et Kounkoun Kanouté (membre de la Ligue de Bamako).

Soutien de la Fémafoot à Mohamed Camara

22 mai 2024 : La Fédération Malienne de Football soutient Mohamed Camara dans l’exercice de sa liberté d’expression et, son corollaire, celui de ne pas s’exprimer. Il est important de rappeler que les joueurs sont des citoyens comme les autres dont les droits fondamentaux doivent être protégés en toutes circonstances.

74e Congrès de la Fifa à Bangkok

17 mai 2024 : Le 74e Congrès de l’instance dirigeante du football mondial (FIFA) s’est tenu du 13 au 17 mai à Bangkok en Thaïlande. Le Mali était représenté par le 1er et le 2ème Vice-présidents du Comité exécutif de la Fédération Malienne de Football, Moussa Sylvain Diakité et Toubaye Koné ainsi que le Secrétaire général, Sidi Békaye Magassa.

Trophées UNFP : Kamory Doumbia reçoit le trophée Juste Fontaine

13 mai 2024 : Le milieu de terrain des Aigles et du Stade Brestois, Kamory Doumbia vient de remporter son tout premier trophée individuel UNAF de sa carrière. En effet, Kamory a remporté le trophée UNFP du plus beau but de l’année, pour la première de ses quatre réalisations contre le FC Lorient le 20 décembre. Le prix vient de lui être remis ce soir, lundi 13 mai à Paris.

Accueil des Aiglons, vainqueurs de UEFA Friendship Tournament

2 mai 2024 : Retour sur les images d’accueil des Aiglons du Mali, vainqueurs du Tournoi Amical international(UEFA Friendship Tournament) disputé à Antalya en Turquie. Ils ont été accueillis hier soir (mercredi 1er Mai) à l’Aéroport Président Modibo Kéïta par le représentant du Ministre en charge des sports et plusieurs membres du Comité exécutif de la Fédération Malienne de Football.

Distinction : Plusieurs acteurs du football malien récompensés par Baromètre

1er mai 2024 : Les responsables de “Le Baromètre” ont décerné des distinctions à certains acteurs du football malien dont le premier vice-président de la Fédération Malienne de Football, Moussa Silvain Diakité, le Secrétaire général, Sidi Békaye Magassa et le journaliste, Djibril Traoré, Conseiller communication du président, Mamoutou Touré dit Bavieux. La cérémonie de remise de ces distinctions s’est déroulée cet après-midi dans les locaux de la Fédération Malienne de Football. Rappelons que “Le Baromètre” qui s’est donné pour mission de magnifier essentiellement les actions pertinentes et appréciées par les populations est un instrument de veille citoyenne mis en place par un groupe de jeunes maliens essentiellement de l’OJEP en avril 2019, avec d’autres jeunes de la société civile et de la diaspora.

UEFA Friendship Tournament : Un accueil chaleureux attend les Aiglons

1er mai 2024 : Les Aiglons du Mali ont remporté le mardi 30 avril le Tournoi Amical international dénommé UEFA Friendship Tournament. Disputé à Antalya en Turquie, la sélection nationale des moins de 18 ans a réalisé un parcours sans faute et s’est imposé en finale largement (4-0) face à celle de la Slovaquie. Après cette belle aventure turque, un accueil chaleureux sera réservé aux protégés du sélectionneur, Soumaïla Coulibaly ce soir à l’aéroport international Président Modibo Keita de Bamako-Senou à partir de 1h du matin.

A rappeler que huit (Nations ont pris part à ce tournoi amical international à savoir, la Turquie (pays hôte), le Mali, le Maroc, la Slovaquie, l’Arabie Saoudite, la Jamaïque, le Guatemala et l’Equateur.

Coupe du Mali 2024 : L’AFE en finale

27 avril 2024 : L’Afrique Football Elite (AFE) est la première équipe qualifiée pour la finale de la 63e édition de la Coupe du Mali. En demi-finale disputée ce samedi, elle a battu l’AS Bakaridjan sur le score de 2-1. L’affiche de la finale sera connue demain dimanche à l’issue de la 2e demi-finale qui oppose le Stade malien de Bamako au Djoliba Ac.

La Fémafoot outille ses financiers

20 avril 2024 : Dans le cadre du renforcement de l’administration du football malien, le Comité exécutif de la FEMAFOOT dirigé par Mamoutou Touré dit Bavieux a initié une formation de renforcement des capacités à l’endroit de ses financiers.

Démarrée le lundi 5 Avril, la session de formation de cinq jours a pris fin hier vendredi 19 Avril. La cérémonie de clôture présidée par le premier vice-président de la FEMAFOOT, Moussa Sylvain, a mis fin à la formation avec la remise des attestations aux participants.La session de formation était focalisée sur trois axes dont le principal était le SYCEBNL(Système Comptable des Entités à But Non Lucratif) adopté par les ministres des Finances de l’espace OHADA en 2022 et entré en vigueur le 1er janvier 2024. Il concerne les Associations, les ONG, les Fondations, les Organisations Religieuses et autres. La FIFA a recommandé à ses associations membres de l’appliquer à l’exercice 2024.

Les deux autres axes abordés étaient des simples mise à jour. Il s’agit du Système comptable OHADA (SYSCOHADA) révisé et entré en vigueur en 2018 suite au Système comptable OHADA. Et le dernier axe de formation concernait le logiciel Paie. Il a été recommandé par la FIFA afin de faciliter la gestion des salaires des employés.

Mondial U17-Indonésie 2024 :

Le C.E de la Fémafoot honore

sa promesse

20 avril 2024 : Chose promise chose due. Le Comité exécutif de la FEMAFOOT a honoré, le vendredi 19 Avril, la promesse de primes exceptionnelles faite aux joueurs de l’équipe nationale U17 et à leur encadrement lors de la Coupe du monde de la catégorie qui s’est déroulée en Indonésie du 19 novembre au 2 décembre dernier.

Au cours d’une cérémonie sobre, le capitaine Ibrahim Diarra “Kaka” et son sélectionneur, Soumaïla Coulibaly ont reçu un chèque géant de 15 millions des mains du premier vice-président de la FEMAFOOT, Moussa Sylvain Diakité et du président de la Commission centrale des jeunes, Sékou Massiré Sylla. La cérémonie de remise s’est déroulée en présence du président de la Ligue de football de Bamako et plusieurs membres du comité exécutif de la FEMAFOOT. A titre de rappel, les Aiglonnets se sont classés troisième de la compétition. Une brillante prestation aux yeux du monde entier.

Inauguration du Stade Mamadou Konaté rénové

17 avril 2024 : Fermé le 8 février 2023 pour des travaux de rénovation, le Stade Mamadou Konaté fait désormais peau neuve. Après des mois de travaux, il a officiellement rouvert ses portes aux compétitions ce mardi 16 Avril 2024. Après avoir coupé le ruban symbolique, le Ministre en charge des sports, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, accompagné pour la circonstance par le premier vice-président de la FEMAFOOT, Moussa Sylvain Diakité, et plusieurs responsables administratifs et sportifs, a ensuite effectué une visite guidée dans l’enceinte du stade.

Au cours de cette visite, les responsables du sport malien ont fortement apprécié cette merveille qui fait la fierté du monde sportif en particulier et tout le peuple malien en général. La cérémonie d’inauguration a été agrémentée par un match de gala qui a opposé la sélection nationale U20 à celle des moins de 17 ans.Les Juniors ont largement battu leurs cadets par 4 buts à 0.

Merci aux autorités maliennes pour ce bijou mis à la disposition du monde sportif.

Marrakech : Un atelier inédit piloté par Maître Joëlle Monlouis, avocate internationale en droit du sport

5 avril 2024 : En marge du précédent regroupement des Aigles (dernière fenêtre FIFA) à Marrakech au Maroc, la Fédération Malienne de Football a offert aux joueurs et à leur encadrement un atelier inédit piloté par Maître Joëlle Monlouis, avocate internationale en droit du sport dans le cadre de son étroite collaboration avec le Comité exécutif de la FEMAFOOT, sur divers sujets.

Cet atelier avait pour objectif de munir les Aigles d’outils nécessaires pour naviguer avec assurance dans leur carrière professionnelle. Il a également permis aux Aigles de répondre à toutes leurs questions de footballeur professionnel.

Grâce aux échanges et à l’expertise reconnue de Maître Joëlle Monlouis et les joueurs ont été sensibilisés aux défis, aux opportunités et à l’importance d’un accompagnement de qualité tout au long de leur parcours dans le football professionnel.

Ce cadre d’échanges, salué à sa juste valeur par les Aigles, a été une vraie réussite.

Construction du Centre technique national de la FEMAFOOT

5 avril 2024 : Le premier vice-président de la Fédération Malienne de Football, Moussa Sylvain Diakité, accompagné du responsable du Programme Forward de la FIFA, Aguibou Bah, l’Architecte, Soumaïla Boubacar Maïgaet des responsables du chantier ont visité le mercredi 3 Avril dernier le chantier du Centre technique de la FEMAFOOT situé dans la zone aéroportuaire. L’objectif de cette visite était de s’enquérir de l’état d’avancement des travaux du chantier.

À la fin de la visite, il a été noté qu’un taux d’exécution de 73% a été déjà atteint.

Bâti sur une superficie de 20 hectares, ce joyau sera doté de : 3 terrains gazonnés (synthétique et naturel) de dernière génération avec des vestiaires pour joueurs et arbitres, un hôtel 4 étoiles (R+5) de 40 chambres pour l’hébergement des joueurs de l’équipe première, des blocs administratifs et techniques, des bureaux pour la Direction technique et d’autres responsables du Centre, des dortoirs pour accueillir des équipes (filles & garçons), des salles de gym, des piscines modernes “froide et chaude”, de salles de restauration etc.

Rappelons que le président Mamoutou Touré “Bavieux”, seulement quelques mois après son élection à la tête du football malien le 29 août 2019 pour son premier mandat, a pu obtenir l’accompagnement de la FIFA pour la construction de ce nouveau Centre technique ultra-moderne, avec toutes les commodités et financé à coût de plusieurs milliards de nos francs.

Tenue de la 51e Assemblée Générale Ordinaire de la Femafoot

30 mars 2024 : La 51e Assemble?e générale ordinaire de la Fédération malienne de football s’est tenue ce samedi 30 mars à l’hôtel Millennium de Bamako.

Les travaux de l’Assemblée se sont déroulés dans une ambiance bon enfant, avec assiduité de la part des délégués qui se sont penchés sur le bilan de l’entame du second mandat du président réélu Mamoutou Touré “Bavieux” ainsi que les perspectives d’avenir pour le football malien.

Conformément à ses axes de développement prioritaires définis, le Comité exécutif de la Fémafoot a enregistré des résultats probants sur le plan sportif aussi bien que dans la gouvernance et la réalisation d’infrastructures. On pense notamment à la médaille de bronze décrochée par les U17 à la Coupe du monde, la médaille de bronze des U23 à la CAN de leur catégorie, synonyme de qualification pour les Jeux Olympiques 2023, la qualification du Stade malien de Bamako en quarts de finale de la Coupe de la Confédération ainsi que des Aigles du Mali éliminés également en quart de finale de la CAN Côte d’Ivoire 2023.

Après plusieurs centaines d’entraîneurs formés pour l’obtention des Licences C et D de la CAF en plus des sessions de recyclage, la formation va se poursuivre pour les techniciens, arbitres, administrateurs, médecins et journalistes afin de continuer d’avoir des ressources humaines de qualité dans l’écosystème footballistique malien.

En ce qui concerne les infrastructures, un taux d’exécution élevé a été déjà atteint dans la construction du Centre Technique ultra-moderne en chantier dans la zone aéronautique de Bamako-Senou. En vue répondre à un besoin pressant, ledit Centre va subir une petite modification avec la construction en son sein d’un stade de 15 000 places en plus des autres commodités déjà prévues dans le plan initial.

Quant aux Ligues Régionales, elles seront dotées, chacune, d’un siège flambant neuf comme indiqué dans les axes stratégiques de développement.

Dans ce registre, le siège de la Ligue de Gao sera bientôt livré quelque temps avant ceux de Sikasso et Mopti dont les travaux sont presque que finis.

Au regard de toutes ces réalisations, l’Assemblée a jugé satisfaisante l’entame du second mandat du président Touré, réélu le 29 août 2023, et de prometteuses les perspectives d’avenir.

Pour toutes ces raisons, les délégués ont signé une motion de soutien à l’endroit de Mamoutou Touré dit Bavieux qui ne jouit pas de sa liberté totale pour des raisons extrasportives. Ils ont formulé des vœux qu’il puisse les rejoindre très rapidement pour la consolidation des acquis et l’atteinte d’autres résultats positifs au grand bonheur du football malien et de ses acteurs.

51è AGO de la Fémafoot : Le point des activités menées

30 mars 2024 : En application des dispositions statutaires, le Comité exécutif de la Fédération Malienne de Football tient sa 51e Assemblée Générale Ordinaire ce samedi 30 mars à l’Hôtel Millenium de Bamako.

L’ouverture des travaux a été présidée ce matin par le représentant du ministre en charge des Sports, Mahamane Alassane Touré.

Au cours desdits travaux, les délégués dresseront le bilan des activités menées après la réélection du président Mamoutou Touré dit Bavieux.

A la suite, l’Assemblée se projettera également sur les objectifs à atteindre pour le reste du mandat en cours.

Dans son discours d’ouverture, le premier vice-président de la FEMAFOOT, Moussa Sylvain Diakité, a salué des résultats satisfaisants enregistrés, en si peu de temps, avec en toile de fond la médaille de bronze de l’équipe nationale U17 à la Coupe du monde en plus de celle des U23 également qualifiés pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Une grande première depuis 20 ans.

Il a également formulé des vœux afin que le président Touré puisse rapidement recouvrer sa liberté et participer à l’exécution correcte des plans d’actions de la Fédération Malienne de Football.

