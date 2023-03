2e édition du grand prix d’Afrique

Le DG Fassery Doumbia à la tête d’une délégation du PMU Mali s’est rendu à Marrakech au Maroc pour prendre part à la 2è édition du Grand Prix d’Afrique (GPA).

Cette 2è édition avait pour thème : « Le partage d’expériences, un levier pour booster la performance des loteries d’Afrique ».

Il convient de rappeler que 10 loteries sur 11 étaient présentes à ce grand prix. Le DG Fassery Doumbia s’est penché surl’importance du partage d’expériences entre les sociétés du pari Mutuel Urbain tout en invitant les acteurs à pérenniser les acquis.

PMMarrakech a été le théâtre de plusieurs rencontres et d’échanges entre les différents acteurs du secteur des jeux. Il faut noter l’arrivée de nouveaux membres plus précisément les loteries des pays Anglophones à cette 2è édition.

Les participants ont félicité les progrès réalisés par l’Association des Loteries d’Afrique (ALA) au cours de ces dernières années et à rappeler les membres à plus de concertations et de partage d’expériences. Ils ont aussi salué les autorités Marocaines pour la bonne organisation de cette 2è édition.

La course pour le GPA a eu lieu le samedi 25 février 2023 dans une ambiance conviviale et festive à l’hippodrome de Marrakech au Maroc et diffusée dans 34 pays.

Enfin le DG Fassery Doumbia et sa délégation ont fait plusieurs séries de séances de travail avec certains partenaires majeurs du secteur des jeux comme la SOREC et la LMPS.

Vivement l’édition 2024.

