Affaire Platini: Emmanuel Macron impliqué, selon Mediapart

Le 18 juin 2019, Michel Platini avait été placé en garde à vue, à Nanterre, dans les locaux de l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF). Il avait été auditionné dans le cadre de l’enquête préliminaire ouverte par le Parquet national financier (PNF) pour « corruption privée », « association de malfaiteurs », « trafic d’influence et recel de trafic d’influence » autour de l’attribution du Mondial 2022 au Qatar. Le PNF s’intéresse notamment à un déjeuner à l’Élysée le 23 novembre 2010. Ce jour-là, Michel Platini et l’émir du Qatar étaient réunis autour de Nicolas Sarkozy, président à l’époque.

Démêlés judiciaires en Suisse

De plus, Michel Platini n’en a pas fini avec la justice en Suisse. L’enquête ouverte en 2015 contre Sepp Blatter pour un paiement sans trace écrite de 2 millions de francs suisses à Michel Platini a été étendue à ce dernier pour des soupçons de « complicité de mauvaise gestion et détournement ». Dans un courrier en date du 5 juin et signé du procureur Thomas Hildbrand, le parquet fédéral a décidé d’étendre son enquête à Michel Platini, pour des soupçons de « complicité de mauvaise gestion, détournement et de faux ». L’ancien patron de l’UEFA a désormais le statut d’« accusé ».

Lors de sa tournée médiatique en octobre dernier, à l’occasion de la sortie de son livre Entre nous et la fin de sa suspension à la Fifa, Michel Platini avait eu l’occasion d’entendre un message de soutien de la part d’Emmanuel Macron sur RTL. « Je sais que les dernières années ont été dures, que les blessures ont parfois été profondes, que le sentiment d’injustice aussi est là. Et au fond, j’avais un message, c’est ce message d’admirateur, ce message de remerciement, et ce message qui consiste à vous dire [que] vous avez encore plein de choses à apporter au football français et aux jeunes Français. Donc bravo, merci et revenez, ça me ferait plaisir », avait déclaré le président de la République.

« Le président de la République, qui a de l’intérêt pour le football, a reçu le joueur de football, l’icône Michel Platini, mais en aucun cas le justiciable Michel Platini. Le président sait parfaitement qu’il ne peut pas évoquer le dossier individuel d’un justiciable », indique pour sa part l’Élysée à Mediapart.