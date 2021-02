Si le parcours de la sélection A’ du Mali au Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) Cameroun 2020 restera dans l’histoire, il en sera de même pour l’opérateur économique Aliou Boubacar Diallo et non moins Président d’honneur du parti ADP- Maliba. Il a fait sentir sa fibre patriotique lors de la finale de cette compétition, en mettant gracieusement à la disposition du public sportif, un vol spécial. Un acte patriotique qui doit faire des émules.

A l’avant- veille de la finale du CHAN Cameroun 2020 entre les Aigles A’ du Mali et les Lions de l’Atlas du Maroc, une information a fait le tour de la toile. Il s’agissait de la mise à disposition, gracieusement, aux supporters des Aigles, d’un avion de ligne. Comme il fallait s’attendre en pareille circonstance, les organisateurs de cette opération de soutien aux Aigles ont reçu des centaines de demandes. Au finish, 102 personnes ont été choisi. Parmi celles- ci plusieurs célébrités de la musique malienne, des jeunes leaders, des journalistes et plusieurs amoureux du football de Bamako et environnants. Si la condition préalable était de présenter en plus du passeport, le test COVID-19, le président Aliou Boubacar Diallo a pris en charge le passeport et le test COVID-19 pour plusieurs prétendants au voyage. Pour ce faire, il a payé les passeports express pour ceux qui étaient dans le besoin. Pour le test COVID, il a mobilisé pour les besoins de la cause une équipe spéciale à l’INSP et à l’hôpital Golden Life pour faire gratuitement les tests pour ceux qui n’en avaient pas. La présence des 102 personnes prises en charge, en (hébergement, restauration et ticket d’entrée au stade) par le président Aliou Boubacar Diallo via sa fondation Maliba, a été appréciée à sa juste valeur par les joueurs. Au Cameroun, 400 compatriotes vivant à Douala, ont fait le déplacement à Yaoundé aux frais du président Diallo. Aussi, dans le cadre de l’organisation du voyage retour après la finale, le président de la fondation Maliba avait fait prépositionner un autre avion en cas de besoin pour aider au transport des Aigles si le ministre l’avait sollicité.

Il est bon de rappeler que cette philanthropie du président Aliou Boubacar Diallo précède plusieurs autres. Ainsi :

Dans le domaine de la santé, il a construit 3 CSCOM. Dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, il a mis un fonds à la disposition des chauffeurs de Sotrama. Ajoutée à cela, la distribution gratuite de masques et de gels à plusieurs structures ;

Dans le domaine de l’éducation, le président Aliou Boubacar Diallo via sa fondation Maliba à rénover une dizaine d’école. Autre fait majeur dans ce domaine, c’est l’offre de plus de 300 bourses d’études aux étudiants en direction de l’Algérie, du Maroc, de la Tunisie et même de Bamako.

Dans le domaine de l’hydraulique, la fondation Maliba a réalisé en 8 mois seulement 130 forages dans les cercles de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Segou, Dioila, Nara, Nioro et dans les camps des déplacés à Bamako.

Dans le domaine social 50 millions de vivres (mil, riz, lait et sucre) sont distribués par mois aux nécessiteux depuis plusieurs années. Pour aider les associations et regroupements de femmes, plus de 100 moulins ont été distribués en une année.

Fervent pratiquant, le président Diallo a construit plusieurs mosquées dans plusieurs localités du pays. Sans oublier que plus de 1000 personnes ont fait le pèlerinage à la Mecque à ses frais.

Dans le domaine de l’habitat, le philanthrope a construit et offert plus de 100 maisons.

Sans risque de se tromper, il est bien d’affirmer que cet acte patriotique du président Aliou Boubacar Diallo restera graver dans les annales du sport malien et africain et fera à coup sûr des émules à l’avenir.

Oumar Baba TRAORE

