Arrivées hier en début d’après-midi à Bamako, les Aiglonnes ont été accueillies avec tous les honneurs par les supporters et les autorités. Le ministre en charge de la Jeunesse et des Sports, Mossa Ag Attaher a promis une enveloppe de 5 millions de Fcfa à chacune des joueuses de la sélection

Comme il fallait s’y attendre après son huitième sacre à l’Afrobasket, le samedi 13 août à Madagascar, la sélection nationale féminine junior (les U18) a été accueillie avec tous les honneurs, hier par les supporters. À son arrivée à l’Aéroport international Président Modibo Keïta-Sénou, la délégation malienne, composée des joueuses et des joueurs des deux sélections junior, a été accueillie par une belle brochette de personnalités dont le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Mossa Ag Attaher, sa collègue de la Santé et du Développement social, Mme Diéminatou Sangaré, le ministre de l’Éducation nationale, Mme Sidibé Dédéou Ousmane, le vice-président de la Fédération malienne de basket-ball (FMBB), Mety Ag Rissa et la représentante d’Orange-Mali, Mme Doucouré Fatoumata Sangaré. La troupe de l’Union nationale des associations des supporters des Aigles du Mali (UNASAM) était également présente à l’accueil.

Après la cérémonie d’accueil à l’aéroport, les nouvelles championnes d’Afrique ont été escortées par les supporters jusqu’au Palais des sports Salamatou Maïga. Sur tout le trajet, la capitaine Maïmouna Haïdara et ses coéquipières et les joueurs de la sélection nationale masculine ont été salués par la population qui scandait le nom du Mali. À leur arrivée au Palais des sports, les Aiglonnes, comme on les appelle ont présenté le trophée de l’Afrobasket et celui du MVP (meilleure joueuse de la compétition) décerné à la capitaine Maïmouna Haïdara. Auparavant, les héroïnes de Madagascar avaient été présentées au public venu en grand nombre au Palais des sports.

Dans une brève allocution, le ministre Ag Attaher a, au nom du président de la Transition, le colonel Assimi Goïta et des membres du gouvernement, témoigné la reconnaissance de toute la nation aux championnes d’Afrique. Ensuite, le ministre en charge de la Jeunesse et des Sports a promis une enveloppe de 5 millions de Fcfa à chacune des joueuses de la sélection nationale, contre 1 million de Fcfa pour leurs camarades de l’équipe masculine qui a terminé troisième de l’Afrobasket. «Quel autre lieu, mieux que ce Palais, pouvait vous recevoir pour magnifier votre exploit et vous rendre les hommages mérités dus à votre rang. Le mouvement sportif national à l’unisson et moi-même, sommes rassemblés ici pour célébrer nos championnes d’Afrique, célébrer le brillant exploit réalisé à la 15è édition de l’Afrobasket U18, Madagascar 2022.

Chères Aiglonnes du Mali, vous aviez, dans un autre palais des sports, celui de Vatofotsy de Tananarive, remporté le titre continental en battant brillamment l’Égypte par le score de 86-54. Par cet exploit, vous avez honoré votre génération, vous avez honoré la jeunesse, vous avez honoré votre pays et vous l’avez honoré de la plus belle manière», a salué le ministre Ag Attaher. «Au nom du président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, je voudrais vous féliciter individuellement et collectivement, vous féliciter pour avoir compris que lorsqu’on défend les couleurs nationales, la seule chose qui vaille est l’honneur et la dignité». Mossa Ag Attaher conclura : «Cette consécration vous donne l’occasion de représenter le Mali et l’Afrique à la Coupe du monde U19 qui se tiendra l’année prochaine en Espagne.

D’ores et déjà, je peux vous assurer que tout sera mis en œuvre pour une bonne préparation à cette Coupe du monde. Nous sommes fiers de vous, le Mali des villes et des campagnes vibre toujours au rythme de vos exploits». À l’instar du ministre Ag Attaher, la représentante d’Orange-Mali, sponsor officiel du basket-ball national a également salué le sacre des U18 Filles et exprimé sa satisfaction : «En tant que Malienne et représentante du sponsor officiel du basket-ball national, j’ai un sentiment de grande fierté. Aujourd’hui (hier, ndlr), nous célébrons le 8è sacre de la sélection nationale féminine U18.

C’est une grande fierté en tant que sponsor. Cela fait plusieurs année qu’Orange-Mali sponsorise la Fédération malienne de basket-ball, c’est un partenariat gagnant-gagnant, un partenariat que nous souhaitons continuer dans le futur en améliorant et en continuant à apporter des solutions, un soutien indéfectible à la fédération», a dit Mme Doucouré Fatoumata Sangaré sous les ovations de la salle. À n’en pas douter, la capitaine Maïmouna Haïdara et ses coéquipières se souviendront longtemps de ce qu’elles ont vécu, hier au Palais des sports Salamatou Maïga.