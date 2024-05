Aménagement et modernisation des terrains de sports : La FEMAFOOT offre 150 millions FCFA et la Commune VI 45 millions de FCFA

Le lundi 6 mai, la salle de conférence du département des sports a servi de cadre à la tenue d’une conférence de presse sur l’initiative dudit département sur l’aménagement et la modernisation des terrains de sports dans les 6 communes du district de Bamako. A cet effet, la FEMAFOOT a mobilisé la somme de 150 millions de FCFA et la jeunesse de la commune VI une somme de 45 millions de FCFA. Cette conférence était co-animée par le Ministre en charge de la Jeunesse et des Sports, Abdoul Kassim Fomba et le 1e Vice-président de la Fédération Malienne de Football, Moussa Sylvain Diakité. Elle a enregistré la présence du nouveau Directeur National des Sports et de l’Education Physique, Boubou Diallo, du représentant des mairies des 6 communes du district de Bamako, Amadou Ouattara et des membres du cabinet du ministère des sports.

Faut-il le rappeler, cette initiative d’aménagement et la modernisation des terrains de sports émane du Président de la Transition Chef de l’Etat, le Colonel Assimi Goïta. L’objectif est de renforcer davantage les sports de proximité mais aussi de donner un cadre idéal à la jeunesse pour mieux pratiquer le sport et le football en particulier.

Dans son intervention, le Ministre de la Jeunesse et des Sports, Chargé de l’Instruction Civique et de la Construction Citoyenne, Abdoul Kassim Fomba dira que dans le cadre de la mission du département qu’il a décidé de renforcer le sport de proximité. L’idée selon le Ministre Fomba est de voir comment animer la jeunesse et le milieu sportif au niveau des quartiers. A cet effet, qu’ils ont initiés plusieurs programmes et c’est dans ce cadre qu’ils se sont entretenus avec la Fédération malienne de football sur la rénovation de certains espaces sportifs dans les 6 communes du district de Bamako et dans certaines régions. Et c’est dans ce cadre, dit-il, que la FEMAFOOT les à appuyer à hauteur de 150 millions de FCFA. Selon le ministre Fomba c’est un projet qui va commencer très incessamment.

La deuxième bonne nouvelle d’après toujours le Ministre Fomba c’est qu’au niveau d’une commune de Bamako (la Commune VI) les jeunes se sont mis ensemble pour mobiliser la somme de 45 millions de FCFA. L’occasion a été saisi par le ministre Fomba d’inviter les jeunes des autres communes à se donner la main et à essayer de mobiliser pour faire pareil.

Pour sa part, le 1e Vice-président de la fédération malienne de football, Moussa Sylvain Diakité a tout d’abord remercié le Président de la Transition pour son engagement vis-à-vis de la jeunesse surtout pendant la campagne de la CAN et aussi dans son initiative de réaménagement des installations sportives. Il a ensuite remercié le Ministre Abdoul Kassim Fomba pour son implication sans faille dans l’apaisement du climat entre les acteurs du football.

Aux dires du président Diakité, quand le ministre Fomba leur a émis son souhait de réhabiliter et d’aménager des terrains des 6 communes de Bamako, la fédération a accueilli cette initiative avec intérêt, parce que le football à la base c’est le football de masse et c’est de là que tout commence. Pour terminer son propos, l’actuel patron de Malifoot a exprimé au ministre, la disponibilité et l’accompagnement de la FEMAFOOT dans ses missions d’aménagement des terrains de sport.

Quant au représentant des maires des 6 communes de Bamako, Amadou Ouattara, il dira que cette initiative permettra aux jeunes de ne pas s’adonner à des mauvaises choses mais d’acquérir un cadre idéal pour pratiquer du sport. C’est pour cela qu’il a remercié le ministre Abdoul Kassim Fomba et la fédération malienne de football pour leur effort et accompagnement dans l’accomplissement de ce projet. Ceci dit, il a rassuré les donateurs de la bonne utilisation des infrastructures concernées une fois rénovées.

Par Safiatou Coulibaly

